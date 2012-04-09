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  • البساطة مع شاشة مشغلة عبر USB البساطة مع شاشة مشغلة عبر USB البساطة مع شاشة مشغلة عبر USB

    شاشة LCD، إضاءة LED خلفية

    221S3UCS/00

    البساطة مع شاشة مشغلة عبر USB

    استمتع بحرية مطلقة بفضل شاشة Philips الجديدة المشغلة عبر USB. فبفضل منافذ USB 2.0 المتوفرة على كمبيوترك المحمول، يمكنك تزويد شاشتك بالطاقة وإمكانية عرض مقاطع فيديو رقمية من خلال توصيلة كبل واحدة فقط!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    شاشة LCD، إضاءة LED خلفية

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    البساطة مع شاشة مشغلة عبر USB

    الفيديو والطاقة عبر كبل USB واحد

    • S Line
    • 21,5 بوصات (54,6 سم)
    • شاشة مشغّلة عبر USB

    تشغيل فوري بفضل تقنية LED

    إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

    سحب الطاقة وعرض مقاطع الفيديو من خلال توصيلة USB 2.0 واحدة بالكمبيوتر المحمول

    إن شاشة Philips المشغّلة عبر USB قادرة على عرض الصور وسحب الطاقة مباشرة من منافذ USB الموجودة على الكمبيوتر المحمول بواسطة كبل USB واحد. ما من حاجة إلى كبلات طاقة أو فيديو إضافية، وهذا الأمر يسمح باستخدام توصيلة بسيطة من كبل واحد بطاقة منخفضة جدًا بين الكمبيوتر المحمول والشاشة.

    استهلاك منخفض جدًا للطاقة

    تستخدم الشاشة المشغّلة عبر USB إضاءة LED خلفية خاصة بطاقة منخفضة، مما يسمح لها بكل بساطة بسحب الطاقة من منافذ USB في الكمبيوتر المحمول. وهي تستهلك حوالى 9 واط، ما يؤدي إلى استهلاك أقل للطاقة بحوالى 50% مقارنةً بشاشة عادية مماثلة.

    ضبط الارتفاع على 70 مم لوضعية جلوس مثالية

    تقدّم Philips قاعدة الشاشة Compact Ergo Base السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها ويمكن ضبط ارتفاعها ليتمكّن كل مستخدم من ضبط الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.

    شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

    تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

    ضبط إمالة الشاشة ودورانها للحصول على زاوية عرض مثالية

    تشكل ميزة إمالة الشاشة ودورانها آلية مبنية في القاعدة تسمح للشاشة بالدوران والميل إلى الخلف أو الأمام.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      21,5 بوصات / 54,6 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      TFT-LCD
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0,248 x‏ 0,248 مم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      150  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      5  ملي ث
      زاوية العرض
      • 160 درجة (أفقي) / 150 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      sRGB
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      إدخال إشارة الفيديو
      USB 2.0

    • الملاءمة

      توافق التوصيل والتشغيل
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7‏/Vista‏/XP
      تسهيلات أخرى
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)

    • الحامل

      ضبط الارتفاع
      لغاية 70  ملليمترًا
      دوّار
      -65‏/65  درجة
      الإمالة
      -5‏/20  درجة

    • الطاقة

      وضع إيقاف التشغيل
      صفر واط
      وضع التشغيل
      9 واط (نموذجي) (USB 2.0)
      وضع الاستعداد
      0,3 واط (نموذجي)
      مؤشر LED للطاقة
      التشغيل - أبيض
      محوّل طاقة اختياري
      • طراز-DSA-20PFE-05 FEU 050300
      • DSA-20PFE-05 FCH 050300
      • DSA-20PFE-05 FUS 050300
      • مواصفات -100-240 فولت بتيار متردد
      • 50/60 هرتز
      • 0,7 أمبير*
      إدخال طاقة شاحن السيارة
      USB 2.0

    • الأبعاد

      المنتج مع الحامل (مم)
      507 x‏ 402 x‏ 201  ملليمترًا
      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      565 x‏ 461 x‏ 131  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      507 x‏ 323 x‏ 59  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      5,13  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      3.85  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      3,44  كلغ

    • شروط التشغيل

      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      30000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      RoHS
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • CCC
      • علامة CE
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • UL/cUL

    • الحاوية

      اللون
      فضي
      إنهاء
      الملمس

    Badge-D2C

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    • في حالات نادرة، إذا لم يكن منفذا USB في الكمبيوتر المحمول لديك ينتجان إخراج طاقة كافية للشاشة، فسيتعين عليك في هذه الحالة شراء محوّل تيار مستمر اختياري.
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