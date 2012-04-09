221S3UCS/00
البساطة مع شاشة مشغلة عبر USB
استمتع بحرية مطلقة بفضل شاشة Philips الجديدة المشغلة عبر USB. فبفضل منافذ USB 2.0 المتوفرة على كمبيوترك المحمول، يمكنك تزويد شاشتك بالطاقة وإمكانية عرض مقاطع فيديو رقمية من خلال توصيلة كبل واحدة فقط!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
إن شاشة Philips المشغّلة عبر USB قادرة على عرض الصور وسحب الطاقة مباشرة من منافذ USB الموجودة على الكمبيوتر المحمول بواسطة كبل USB واحد. ما من حاجة إلى كبلات طاقة أو فيديو إضافية، وهذا الأمر يسمح باستخدام توصيلة بسيطة من كبل واحد بطاقة منخفضة جدًا بين الكمبيوتر المحمول والشاشة.
تستخدم الشاشة المشغّلة عبر USB إضاءة LED خلفية خاصة بطاقة منخفضة، مما يسمح لها بكل بساطة بسحب الطاقة من منافذ USB في الكمبيوتر المحمول. وهي تستهلك حوالى 9 واط، ما يؤدي إلى استهلاك أقل للطاقة بحوالى 50% مقارنةً بشاشة عادية مماثلة.
تقدّم Philips قاعدة الشاشة Compact Ergo Base السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها ويمكن ضبط ارتفاعها ليتمكّن كل مستخدم من ضبط الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
تشكل ميزة إمالة الشاشة ودورانها آلية مبنية في القاعدة تسمح للشاشة بالدوران والميل إلى الخلف أو الأمام.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الملاءمة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
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