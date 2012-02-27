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  • استمتع بترفيه التلفزيون الرائع على شاشة LED بدقة Full HD استمتع بترفيه التلفزيون الرائع على شاشة LED بدقة Full HD استمتع بترفيه التلفزيون الرائع على شاشة LED بدقة Full HD

    شاشة LCD، إضاءة LED خلفية

    221TE4LB/00

    استمتع بترفيه التلفزيون الرائع على شاشة LED بدقة Full HD

    اختبر أداءً مذهلاً للوسائط المتعددة على شاشة Motivo هذه من Philips بدقة Full HD. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشاشة مزوّدة بموالف التلفزيون الرقمي وإدخال HDMI، وصوت قوي، مما يجعلها خيارًا رائعًا.

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    شاشة LCD، إضاءة LED خلفية

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    استمتع بترفيه التلفزيون الرائع على شاشة LED بدقة Full HD

    مع موالف تلفزيون رقمي

    • Motivo
    • 21,5 بوصات (54,6 سم)
    • شاشة بدقة Full HD
    شاشة LCD،‏ دقة Full HD 1920x1080p

    شاشة LCD،‏ دقة Full HD 1920x1080p

    تتمتّع الشاشة بدقة Full HD بدقة الشاشة العريضة التي تبلغ 1920 x‏ 1080p. وهي أعلى دقة يمكن أن تقدّمها مصادر دقة HD لتوفير أفضل جودة صور. فهي قابلة للتكيّف تمامًا مع التغييرات المستقبلية، كونها تدعم إشارات بدقة 1080p من كل المصادر، بما فيها الأجهزة المزوّدة بتقنية Blu-ray ووحدات التحكم بالألعاب المتطورة بدقة HD. فقد تمت ترقية معالجة الإشارات بشكل شامل وكبير لدعم مستوى أعلى من جودة الإشارات والدقة. وهي تنتج صورًا متقدّمة وخالية من الوميض بسطوع وألوان استثنائية.

    تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    أنت ترغب في الحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى مستوى تباين وصور مفعمة بالحياة. تزوّدك معالجة الفيديو المتقدّمة من Philips مع التعتيم الفريد بأعلى مستوى وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية بصور مفعمة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم تقنية SmartContrast بزيادة التباين مع مستوى أسود ممتاز وتمثيل دقيق للتدرجات والألوان الداكنة. فهي تزوّدك بصور ساطعة وتنبض بالحياة مع مستوى تباين عال وألوان زاهية.

    SmartPicture لتجربة عرض محسّنة

    SmartPicture لتجربة عرض محسّنة

    SmartPicture هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartPicture إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

    صوت محيطي مذهل للاستمتاع بصوتٍ نقيّ ورائع

    صوت محيطي مذهل للاستمتاع بصوتٍ نقيّ ورائع

    تعد تقنية Incredible Surround إحدى تقنيات Philips الصوتية التي تضخم حقل الصوت بدرجة كبيرة لتتمتع بتجربة غوصٍ كلي في الصوت. ومع استخدام أحدث صور إزاحة الطور الإلكترونية، تعمل تقنية Incredible Surround على دمج الأصوات من اليسار واليمين بطريقة تعمل على توسيع المسافة الظاهرية بين السماعتين. ويعمل توسيع الانتشار هذا على تحسين تأثير الاستيريو وتكوين بُعد صوتي يميل أكثر إلى الصوت الطبيعي. كما أن تقنية Incredible Surround تحيطك كليًا بعمق وعرض أكبر للصوت، بدون الحاجة إلى استخدام سماعات إضافية.

    جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

    جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

    جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

    تقنية LED لألوان طبيعية

    إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

    موالف تلفزيون رقمي مضمّن لمشاهدة التلفزيون على شاشة الكمبيوتر

    موالف تلفزيون رقمي مدمج في الشاشة لتلقي إشارات التلفزيون العالية الجودة من مختلف المصادر وعرضها.

    يحدد SmartSound وضعًا مثاليًا للأداء الصوتي

    يسمح لك SmartSound باختيار أوضاع مختلفة مثل الأفلام، الألعاب، الموسيقى، إلخ، ما يؤدي بالتالي إلى تنشيط الترددات المعرّفة مسبقًا تلقائيًا لتعزيز الصوت المتصل بالوظيفة

    USB لتشغيل رائع لملفات الصوت بتنسيق MP3 والصور بتنسيق JPEG

    يسمح موصل الوسائط المتعددة USB بالوصول المباشر إلى صور JPEG وملفات الموسيقى بتنسيق MP3 من دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر. اعمد إلى توصيل جهاز USB مباشرة بالشاشة واستمتع بالموسيقى أو الصور المفضّلة لديك بمساعدة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة والذي يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق جهاز التحكم عن بُعد المتوفر.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      54.6  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      21.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      • 16:9
      • شاشة عريضة
      نوع لوحة LCD
      TFT-LCD
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة اللوحة
      1920 ‏x‏ 1080
      السطوع
      250  cd/m²
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      SmartContrast
      20000000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      5  ملي ث
      زاوية العرض
      • 170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      تحسين الصورة
      مسح تدريجي
      تحسين الشاشة
      شاشة مغطاة بطبقة من مضادة للانعكاس

    • إمكانية الاتصال

      إمداد في الجزء الخلفي
      • D-sub (عدد 1)
      • HDMI‏ (1.4a) (عدد 1)
      • سماعة رأس (عدد 1)
      • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي (عدد 1)
      • Scart (عدد 1)
      • إخراج SPDIF (عدد 1) (RCA)
      • موالف (عدد 1)
      • YPbPr (عدد 1) + إخراج يسار/يمين (عدد 1)
      إمداد على الجهة الجانبية
      • CI+‎
      • USB (عدد 1) (JPG/MP3)

    • الراحة

      سهولة التجهيز
      • أجهزة التوصيل والتشغيل
      • نظام الموالفة التلقائية (ATS)
      تسهيلات أخرى
      دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
      نوع جهاز التحكم عن بعد
      جهاز التحكم عن بُعد RC6 من Philips
      سهولة الاستخدام
      • العرض على الشاشة
      • لائحة البرامج
      • أزرار تحكم على الجانبين
      تعديلات تنسيق الشاشة
      • تلقائي (WSS)
      • توسيع الفيلم 14:9
      • توسيع الفيلم 16:9
      • شاشة عريضة
      • التكبير/التصغير بشكلٍ كبير
      • تكبير/تصغير الترجمة
      • 4.3
      SmartSound
      • السينما
      • دراما
      • لعبة
      • الأخبار
      • شخصي
      • رياضة
      • قياسية
      تلتيكست
      نص ذكي من 1000 صفحة
      لغات العرض على الشاشة
      • البلغارية
      • الكرواتية
      • التشيكية
      • الدانماركية
      • الهولندية
      • الإنكليزية
      • الإستونية
      • الفنلندية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • اليونانية
      • الهنغارية
      • الإيطالية
      • الكازاخية
      • اللاتفية
      • الليتوانية
      • النرويجية
      • البرتغالية
      • البولندية
      • الرومانية
      • الروسية
      • الصربية
      • السلوفاكية
      • السلوفينية
      • الأسبانية
      • السويدية
      • التركية
      • أوكرانيا
      SmartPicture
      • السينما
      • مخصص
      • توفير الطاقة
      • لعبة
      • Natural
      • الصورة
      • قياسية
      • زاهي

    • الصوت

      قوة الإخراج (RMS)
      3 واط x‏ 2
      تحسين الصوت
      • صوت محيطي مذهل
      • الصوت الذكي
      نظام الصوت
      • أحادي
      • استيريو
      • Nicam استيريو

    • الحامل

      الإمالة
      0‏/+15  درجة

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100-240 فولت، 50/60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      0,3 واط (نموذجي)
      وضع التشغيل
      25,6 واط (نموذجي) / 34 واط (الحد الأقصى)
      وضع الاستعداد
      0,3 واط (نموذجي)
      درجة الحرارة المحيطة
      من 5 إلى 40 درجة مئوية

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      دقة مثالية 1920 x‏ 1080، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • دقة 1080p‏، 24 و50 و60 هرتز

    • الأبعاد

      المنتج مع الحامل (مم)
      529 x‏ 384 x‏ 174  ملليمترًا
      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      567 x‏ 446 x‏ 116  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      529 x‏ 345 x‏ 38  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      4,37  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      3,24  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      3.0  كلغ

    • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

      دخل الهوائي
      75 أوم كبل محوري (IEC75)
      نطاقات جهاز الموالفة
      • Hyperband
      • S-Channel
      • UHF
      • VHF
      نظام التلفزيون
      • PAL I
      • PAL B/G
      • PAL D/K
      • SECAM B/G
      • SECAM D/K
      • SECAM L/L'
      تشغيل الفيديو
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      شاشة موالف
      PLL
      تلفزيون رقمي
      • DVB-C
      • DVB-T
      دعم MPEG-2 وMPEG-4
      نعم
      CI/CI+‎
      نعم (نسخ مفتاح CI+‎ قيد التعيين)
      MHEG-5 v1.06
      نعم

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • سلك الطاقة
      • جهاز التحكم عن بُعد (مع بطاريات)
      • دليل البدء السريع
      • دليل المستخدم
      • كبل VGA

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • سلك الطاقة
    • جهاز التحكم عن بُعد (مع بطاريات)
    • دليل البدء السريع
    • دليل المستخدم
    • كبل VGA
    Badge-D2C

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