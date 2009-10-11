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222E1SB/00
شاشة بدقة Full-HD مع عناصر التحكم SmartTouch
استمتع بميزات أكثر مع هذه الشاشة الجذابة بدقة Full HD وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9! فمع عناصر التحكم SmartTouch، وإدخالات VGA، وميزة التنسيق التلقائي وSmartContrast والتشطيبات اللامعة، تعتبر شاشة 222E1 خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك
56 سم/22 بوصة، w E-line
دقة Full HD 1920x1080
استمتع بجودة صور واضحة جدًا لتقدّم لجمهورك تجربة بصرية لا مثيل لها. فسيتمكّن المشاهدون من مشاهدة مقاطع فيديو استثنائية، وتتميز بسلسلة ألوان مذهلة وصور بأعلى مستوى من الدقة.
أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.
وقت الاستجابة لدى التشغيل وإيقاف التشغيل هي الفترة التي تستلزمها خلية بلورية سائلة للتحول من الوضع النشط (الأسود) إلى الوضع غير النشط (الأبيض) ومن ثم العودة إلى الوضع النشط (الأسود) مجددًا. وهي تقاس بالمللي ثانية. وكل ما كانت الفترة أسرع، كان ذلك أفضل: إذ أن وقت الاستجابة الأقصر يعني عمليات نقل أسرع، مما يقلّص بالتالي عدد الأخطاء الواضحة في الصور لدى عرض تحول النصوص والرسوم. وتزداد أهمية قياس وقت الاستجابة لدى التشغيل وإيقاف التشغيل عند عرض مستندات ذات محتوى خاص بالأعمال، مثل والرسوم البيانية والصور.
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