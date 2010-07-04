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شاشة LCD مع SmartTouch

222E2SB/00

شاشة أنيقة بدقة Full HD لتمنحك قيمة رائعة

تُعتبر شاشة 222E2 بدقة Full HD خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك بفضل تصميمها العصري وSmartContrast وSmartImage lite

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شاشة أنيقة بدقة Full HD لتمنحك قيمة رائعة

  • 54,6 سم/21,5 بوصات، E-line

  • تقنية Full HD

شاشة بنسبة العرض إلى الطول تبلغ 16:9 لأفضل تجربة ألعاب وفيديو على الشاشة العريضة

"نسبة العرض إلى الطول" كناية عن عبارة تصف عرض صورة الفيديو مقارنة بطولها. وتعتبر نسبة الطول إلى العرض 16:9 للشاشة العريضة قياسية لأجهزة التلفزيون العادية والعالية الدقة وأجهزة التلفزيون الأوروبية الرقمية. أما نسبة الطول إلى العرض 16:9 الأصلية فتشير إلى عرض استثنائي للألعاب ومقاطع الفيديو بدون ظهور أشرطة في أعلى الصورة وأسفلها وبدون خسارة في الجودة نتيجة لضبط الصورة وتعديلها لتتناسب مع حجم شاشة مختلف.

شاشة LCD،‏ بدقة Full HD 1920x1080p

استمتع بجودة صور واضحة جدًا لتقدّم لجمهورك تجربة بصرية لا مثيل لها. فسيتمكّن المشاهدون من مشاهدة مقاطع فيديو استثنائية، وتتميز بسلسلة ألوان مذهلة وصور بأعلى مستوى من الدقة.

عناصر تحكم SmartTouch أنيقة

إن عناصر التحكم SmartTouch هي عبارة عن رموز ذكية تعمل باللمس وتحلّ مكان الأزرار النافرة. وبتجاوبها مع أقل حركة أصابع منك، يمكن لعناصر التحكم SmartTouch مثلاً تشغيل شاشتك أو جعل العرض ساطعًا وحادًا بفضل ميزة SmartImage Lite. ولدى تفعيلها، تصبح رموز SmartTouch متوهجة لتشير إلى تنفيذ أوامرك.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.