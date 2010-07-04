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222E2SB/00
شاشة أنيقة بدقة Full HD لتمنحك قيمة رائعة
تُعتبر شاشة 222E2 بدقة Full HD خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك بفضل تصميمها العصري وSmartContrast وSmartImage lite
54,6 سم/21,5 بوصات، E-line
تقنية Full HD
"نسبة العرض إلى الطول" كناية عن عبارة تصف عرض صورة الفيديو مقارنة بطولها. وتعتبر نسبة الطول إلى العرض 16:9 للشاشة العريضة قياسية لأجهزة التلفزيون العادية والعالية الدقة وأجهزة التلفزيون الأوروبية الرقمية. أما نسبة الطول إلى العرض 16:9 الأصلية فتشير إلى عرض استثنائي للألعاب ومقاطع الفيديو بدون ظهور أشرطة في أعلى الصورة وأسفلها وبدون خسارة في الجودة نتيجة لضبط الصورة وتعديلها لتتناسب مع حجم شاشة مختلف.
استمتع بجودة صور واضحة جدًا لتقدّم لجمهورك تجربة بصرية لا مثيل لها. فسيتمكّن المشاهدون من مشاهدة مقاطع فيديو استثنائية، وتتميز بسلسلة ألوان مذهلة وصور بأعلى مستوى من الدقة.
إن عناصر التحكم SmartTouch هي عبارة عن رموز ذكية تعمل باللمس وتحلّ مكان الأزرار النافرة. وبتجاوبها مع أقل حركة أصابع منك، يمكن لعناصر التحكم SmartTouch مثلاً تشغيل شاشتك أو جعل العرض ساطعًا وحادًا بفضل ميزة SmartImage Lite. ولدى تفعيلها، تصبح رموز SmartTouch متوهجة لتشير إلى تنفيذ أوامرك.
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