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  • استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

    شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

    226V3LSB5/00

    استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

    ستستمتع باستخدام هذه الشاشة الجذابة والرفيعة. فالميزات الأساسية مثل SmartContrast، تضمن الحصول على صور غنية وساطعة لتكون هذه الشاشة بالتالي خيارًا رائعًا!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

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    استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

    • V Line
    • 21,5 بوصات (54,6 سم)
    معدل تباين SmartContrast يبلغ 10000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    معدل تباين SmartContrast يبلغ 10000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأفضل تجربة مشاهدة

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأفضل تجربة مشاهدة

    تتمتّع الشاشة بدقة Full HD بدقة الشاشة العريضة التي تبلغ 1920 x‏ 1080p. وهي أعلى دقة يمكن أن تقدّمها مصادر دقة HD لتوفير أفضل جودة صور. فهي قابلة للتكيّف تمامًا مع التغييرات المستقبلية، كونها تدعم إشارات بدقة 1080p من كل المصادر، بما فيها الأجهزة المزوّدة بتقنية Blu-ray ووحدات التحكم بالألعاب المتطورة بدقة HD. فقد تمت ترقية معالجة الإشارات بشكل شامل وكبير لدعم مستوى أعلى من جودة الإشارات والدقة. وهي تنتج صورًا متقدّمة وخالية من الوميض بسطوع وألوان استثنائية.

    تقنية LED لألوان طبيعية

    إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

    ضبط سهل لأداء الشاشة مع SmartControl Lite

    SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.

    شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

    تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

    Energy Star لكفاءة الطاقة ولتوفير استهلاك الطاقة

    Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      21,5 بوصات / 54,6 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      TFT-LCD
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0,248x 0,248 مم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      250  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      SmartContrast
      10000000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      5  ملي ث
      زاوية العرض
      • 170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      منطقة مشاهدة فعالة
      476,64 (أفقي) x‏ 268,11 (عمودي)
      تردد المسح
      30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56- 75 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      • VGA (تناظري)
      • DVI-D (رقمي، HDCP)
      إدخال المزامنة
      • فصل المزامنة
      • المزامنة على اللون الأخضر

    • الملاءمة

      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows XP
      راحة المستخدم
      • تلقائي
      • 4:3 / عريض
      • السطوع
      • القائمة
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      لغات عرض OSD
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الأسبانية
      • الإيطالية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • البرتغالية
      • التركية
      تسهيلات أخرى
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)

    • الحامل

      الإمالة
      -5‏/+20  درجة

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      • مضمّن
      • 240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      0.5 واط
      وضع التشغيل
      20,9 واط (طريقة الاختبار EnergyStar 5.0)
      وضع الاستعداد
      0.5 واط
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      المنتج مع الحامل (مم)
      532 x‏ 397 x‏ 209  ملليمترًا
      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      606 x‏ 409 x‏ 100  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      532 x‏ 336 x‏ 51  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      4,78  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      3,61  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      3,30  كلغ

    • شروط التشغيل

      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      30000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • EnergyStar 5.0
      • EPEAT فضي
      • RoHS
      • خالية من مادة الزئبق
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • BSMI
      • علامة CE
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • الحاوية

      اللون
      أسود
      إنهاء
      لامع (الحافة الأمامية) / غير مالس (الغطاء الخلفي)

    Badge-D2C

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