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  • استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

    شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

    226V4LSB/00

    استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

    استمتع بصور LED مشرقة بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بميزة SmartControl lite وهي تُعدّ خيارًا رائعًا!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

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    استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

    • V Line
    • 21,5 بوصات (54,6 سم)
    SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

    SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

    SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأفضل تجربة مشاهدة

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأفضل تجربة مشاهدة

    تتمتّع الشاشة بدقة Full HD بدقة الشاشة العريضة التي تبلغ 1920 x‏ 1080p. وهي أعلى دقة يمكن أن تقدّمها مصادر دقة HD لتوفير أفضل جودة صور. فهي قابلة للتكيّف تمامًا مع التغييرات المستقبلية، كونها تدعم إشارات بدقة 1080p من كل المصادر، بما فيها الأجهزة المزوّدة بتقنية Blu-ray ووحدات التحكم بالألعاب المتطورة بدقة HD. فقد تمت ترقية معالجة الإشارات بشكل شامل وكبير لدعم مستوى أعلى من جودة الإشارات والدقة. وهي تنتج صورًا متقدّمة وخالية من الوميض بسطوع وألوان استثنائية.

    تقنية LED لألوان زاهية

    إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

    ضبط سهل لأداء الشاشة مع SmartControl Lite

    SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.

    شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

    تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      21,5 بوصات / 54,6 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      TFT-LCD
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0,248x 0,248 مم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      250  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      SmartContrast
      10000000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      5  ملي ث
      زاوية العرض
      • 170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      منطقة مشاهدة فعالة
      476,64 (أفقي) x‏ 268,11 (عمودي)
      تردد المسح
      30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56- 75 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      • VGA (تناظري)
      • DVI-D (رقمي، HDCP)
      إدخال المزامنة
      • فصل المزامنة
      • المزامنة على اللون الأخضر

    • الملاءمة

      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows XP
      راحة المستخدم
      • تلقائي/للأسفل
      • 4:3 عريض/للأعلى
      • سطوع/عودة
      • القائمة/موافق
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      لغات عرض OSD
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الأسبانية
      • التركية
      تسهيلات أخرى
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)

    • الحامل

      الإمالة
      -5‏/20  درجة

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      • مضمّن
      • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      0,5 واط (نموذجي)
      وضع التشغيل
      21,05 واط (طريقة الاختبار EnergyStar 6.0)
      وضع الاستعداد
      0,5 واط (نموذجي)
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      المنتج مع الحامل (مم)
      514 x‏ 388 x‏ 213  ملليمترًا
      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      567‏x‏ 396 x‏ 124  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      514 x‏ 320 x‏ 48  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      4.55  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      3.34  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      3.00  كلغ

    • شروط التشغيل

      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      30000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      • خالية من مادة الزئبق
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • BSMI
      • علامة CE
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • مع شهادة TCO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • الحاوية

      اللون
      أسود
      إنهاء
      لامع (الحافة الأمامية) / غير مالس (الغطاء الخلفي)

    Badge-D2C

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