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شاشة LED

227E3LPHSU/00

شاشة أنيقة مع PowerSensor

اختبر صور LED مذهلة بألوان طبيعية. تتميّز الشاشة بتصميم أنيق وحافة زرقاء شفافة وHDMI وPowerSensor مبتكر للكشف عن وجودك وراء الشاشة، للتوفير في فواتير الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%، مما يجعل الشاشة خيارًا ذكيًا وصديقًا للبيئة.

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للتوفير في فواتير الكهرباء

شاشة أنيقة مع PowerSensor

  • E Line

  • 21,5 بوصات (54,6 سم)

يضمن لك PowerSensor خفض تكاليف التشغيل من خلال توفير استهلاك الطاقة

يضمن لك PowerSensor خفض تكاليف التشغيل من خلال توفير استهلاك الطاقة

إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فهو يرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 80 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة.

تقنية LED لألوان طبيعية

إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

SmartImage Lite لتجربة مشاهدة LCD محسّنة

SmartImage Lite ي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك. وبحسب السيناريو الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage Lite إلى تحسين التباين وتشبّع اللون وحدّة الصور ومقاطع الفيديو لأداء شاشة مثالي، وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة.

المواصفات التقنية

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