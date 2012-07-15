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هذا المنتج لم يعد متاحا
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تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.
جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).
تتمتّع الشاشة بدقة Full HD بدقة الشاشة العريضة التي تبلغ 1920 x 1080p. وهي أعلى دقة يمكن أن تقدّمها مصادر دقة HD لتوفير أفضل جودة صور. فهي قابلة للتكيّف تمامًا مع التغييرات المستقبلية، كونها تدعم إشارات بدقة 1080p من كل المصادر، بما فيها الأجهزة المزوّدة بتقنية Blu-ray ووحدات التحكم بالألعاب المتطورة بدقة HD. فقد تمت ترقية معالجة الإشارات بشكل شامل وكبير لدعم مستوى أعلى من جودة الإشارات والدقة. وهي تنتج صورًا متقدّمة وخالية من الوميض بسطوع وألوان استثنائية.
TrueVision هي عبارة عن تقنية تملكها شركة Philips تستخدم خوارزمية متقدّمة لاختبار الشاشة ومحاذاتها، مما يمنحك أداء شاشة مثاليًا. وتضمن Philips تزويدك بشاشات TrueVision من المصنع بعد ضبطها بدقة عن طريق هذه العملية، لتمنحك جودة ألوان وصور عالية.
إن أزرار التحكم التي تعمل باللمس عبارة عن رموز ذكية وحساسة للمس تحّل مكان الأزرار النافرة، وهي تسمح للمستخدم بضبط الشاشة بحسب تفضيلاته. وبفضل أزرار التحكم التي تعمل باللمس والتي تستجيب إلى أخفّ اللمسات، تتميز الشاشة بطابع عصري.
SmartImage Lite ي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك. وبحسب السيناريو الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage Lite إلى تحسين التباين وتشبّع اللون وحدّة الصور ومقاطع الفيديو لأداء شاشة مثالي، وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة.
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
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