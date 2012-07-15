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    227E4QHSD شاشة IPS LCD، إضاءة LED خلفية

    227E4QHSD/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    227E4QHSD شاشة IPS LCD، إضاءة LED خلفية

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    تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

    تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

    تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.

    جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

    جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

    جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأفضل تجربة مشاهدة

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأفضل تجربة مشاهدة

    تتمتّع الشاشة بدقة Full HD بدقة الشاشة العريضة التي تبلغ 1920 x‏ 1080p. وهي أعلى دقة يمكن أن تقدّمها مصادر دقة HD لتوفير أفضل جودة صور. فهي قابلة للتكيّف تمامًا مع التغييرات المستقبلية، كونها تدعم إشارات بدقة 1080p من كل المصادر، بما فيها الأجهزة المزوّدة بتقنية Blu-ray ووحدات التحكم بالألعاب المتطورة بدقة HD. فقد تمت ترقية معالجة الإشارات بشكل شامل وكبير لدعم مستوى أعلى من جودة الإشارات والدقة. وهي تنتج صورًا متقدّمة وخالية من الوميض بسطوع وألوان استثنائية.

    تضمن تقنية TrueVision صور عالية الجودة كالتي يتم إنتاجها في مختبرات التصوير

    تضمن تقنية TrueVision صور عالية الجودة كالتي يتم إنتاجها في مختبرات التصوير

    TrueVision هي عبارة عن تقنية تملكها شركة Philips تستخدم خوارزمية متقدّمة لاختبار الشاشة ومحاذاتها، مما يمنحك أداء شاشة مثاليًا. وتضمن Philips تزويدك بشاشات TrueVision من المصنع بعد ضبطها بدقة عن طريق هذه العملية، لتمنحك جودة ألوان وصور عالية.

    أزرار تحكم عصرية تعمل باللمس

    أزرار تحكم عصرية تعمل باللمس

    إن أزرار التحكم التي تعمل باللمس عبارة عن رموز ذكية وحساسة للمس تحّل مكان الأزرار النافرة، وهي تسمح للمستخدم بضبط الشاشة بحسب تفضيلاته. وبفضل أزرار التحكم التي تعمل باللمس والتي تستجيب إلى أخفّ اللمسات، تتميز الشاشة بطابع عصري.

    SmartImage Lite لتجربة مشاهدة LCD محسّنة

    SmartImage Lite ي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك. وبحسب السيناريو الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage Lite إلى تحسين التباين وتشبّع اللون وحدّة الصور ومقاطع الفيديو لأداء شاشة مثالي، وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة.

    شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

    تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

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