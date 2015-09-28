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تلفزيون LED احترافي

22HFL2819P/12
التصنيف الإجمالي / 5
  • قيمة مذهلة بتصميم عصري قيمة مذهلة بتصميم عصري قيمة مذهلة بتصميم عصري
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    تلفزيون LED احترافي

    22HFL2819P/12
    التصنيف الإجمالي / 5

    قيمة مذهلة بتصميم عصري

    ستستمتع بتثبيت فعال عبر نسخ USB وميزات ضيافة مخصصة مثل قفل القائمة وإمكانية التحكم بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة الموفّرة لاستهلاك الطاقة. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED احترافي

    قيمة مذهلة بتصميم عصري

    ستستمتع بتثبيت فعال عبر نسخ USB وميزات ضيافة مخصصة مثل قفل القائمة وإمكانية التحكم بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة الموفّرة لاستهلاك الطاقة. إكتشف كلّ المميزات

    قيمة مذهلة بتصميم عصري

    ستستمتع بتثبيت فعال عبر نسخ USB وميزات ضيافة مخصصة مثل قفل القائمة وإمكانية التحكم بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة الموفّرة لاستهلاك الطاقة. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED احترافي

    قيمة مذهلة بتصميم عصري

    ستستمتع بتثبيت فعال عبر نسخ USB وميزات ضيافة مخصصة مثل قفل القائمة وإمكانية التحكم بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة الموفّرة لاستهلاك الطاقة. إكتشف كلّ المميزات

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      • LED
      • DVB-T/C MPEG 2/4
      رحّب بضيوفك باستخدام صفحة ترحيب قابلة للتخصيص

      رحّب بضيوفك باستخدام صفحة ترحيب قابلة للتخصيص

      تظهر صفحة ترحيب في كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون. يمكن وضع العلامة التجارية على هذه الصفحة وتخصيصها بسهولة في وقت التثبيت من خلال صورة ترحيب بسيطة بتنسيق ‎.png

      نسخ كل الإعدادات عبر USB من أجل تثبيت سريع

      نسخ كل الإعدادات عبر USB من أجل تثبيت سريع

      لإمكانية نسخ كل إعدادات البرمجة وبرمجة القنوات بسهولة من تلفزيون إلى تلفزيون آخر في أقل من دقيقة. وتضمن الميزة التوحيد بين أجهزة التلفزيون وتخفّض بشكل واضح وقت التثبيت وتكاليفه.

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      تلفزيون LED للاستمتاع بصور مع تباين مذهل

      مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وصور رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.

      ملائم تماماً للسجون

      تم تجهيز تلفزيون Hospitality بإعداد PrisonMode لتوفير إمكانية التحكم في الاتصال. يقوم وضع الأمان المتقدم هذا بإيقاف تشغيل بعض الإعدادات غير المطلوبة في السجون، مثل تلتيكست ودليل البرامج الإلكتروني والترجمات ومنافذ USB.

      غطاء خلفي شفاف لرؤية المواد المخفية

      سيكشف الغطاء الخلفي الشفاف المواد المخفية داخل التلفزيون، ويُعدّ مناسبًا للتثبيت في السجون ومراكز الاحتجاز بشكل خاص.

      لائحة قنوات مدمجة واحدة للقنوات الرقمية والتناظرية

      لائحة قنوات مضمّنة واحدة للقنوات الرقمية والتناظرية. تسمح هذه الميزة للضيوف بالتنقل عبر القنوات التناظرية والرقمية بسلاسة.

      تحكم متطور بمستوى الصوت لتفادي إزعاج الضيوف

      بفضل ميزة التحكم المتطور بمستوى الصوت، بمكنك تثبيت مستوى صوت التلفزيون عند تشغيله وتحديد بشكل مسبق نطاق مستوى الصوت الذي يمكن تشغيل التلفزيون ضمنه، مما يؤدي إلى تفادي ضبط مستوى الصوت العالي جدًا وإزعاج الضيوف المجاورين.

      منع الاستخدام غير المصرّح بواسطة قفل التحكم بوحدة التحكم

      من خلال تمكين ميزة قفل التحكم بوحدة التحكم أو تعطيلها، يمكن للمسؤول منع الاستخدام غير المصرّح للتلفزيون بواسطة وحدة التحكم، موفّرًا بذلك التكاليف العامة الفندقية.

      تأمين قائمة التثبيت

      لمنع الوصول غير المصرّح به إلى إعدادات التثبيت والتكوين، ولضمان راحة الضيوف التامة وتجنب تكاليف إعادة التثبيت غير الضرورية.

      استهلاك منخفض للطاقة

      تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        55  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        22  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        السطوع
        250  cd/m²
        زاوية العرض
        170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        5  ملي ث
        تحسين الصورة
        • ميزة Digital Crystal Clear
        • معدل الحركة المثالية من 100 هرتز

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        5 (2x2,5)  واط
        مكبرات صوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        ميزات الصوت
        • معدل الترددات
        • التوازن
        • AVL

      • التصميم

        اللون الأمامي
        أسود
        الميزات
        غطاء خلفي شفاف

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/C
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM
        عدد القنوات
        1000

      • جزء خلفي مخصص للاتصال

        هوائي
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.3
        إخراج الصوت الرقمي
        محوري (SPDIF)
        Scart
        • CVBS
        • RGB
        • SVHS
        إدخال VGA
        D-sub بـ 15 دبوسًا

      • جهة الاتصال

        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.3
        إدخال AV
        CVBS+ يسار/يمين (Cinch)
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير
        USB1
        USB 2.0

      • الميزات

        خدمات رقمية
        • دليل البرامج الإلكتروني 8d
        • MHEG
        • تلتيكست
        سهولة الاستعمال
        • نمط الصورة
        • نمط الصوت

      • ميزات الضيافة

        وضع الفندق
        • قفل التحكم بوحدة التحكم
        • قفل القائمة
        • قفل قائمة التثبيت
        • الحدّ من مستوى الصوت
        وضع السجن
        • وضع الأمان العالي
        • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
        العلامة المتوفرة لديك
        شعار الترحيب
        تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
        من خلال USB
        موقت
        • مؤقت السكون
        • منبّه التنشيط
        • قناة التنشيط
        القنوات
        • القائمة المدمجة
        • محرر القنوات بدون اتصال
        التحكم
        منع التحديث التلقائي للقنوات
        غير قابل للسرقة
        • الحماية من سرقة البطارية
        • قفل Kensington

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        الراحة
        خرج سماعة الرأس

      • الوسائط المتعددة

        توصيلات الوسائط المتعددة
        USB
        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • الحاويات: AVI وMKV
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • SSA SUB
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        دقة الفيديو المعتمدة على USB
        ما يصل إلى 1920x1080p على 30 هرتز

      • الملحقات

        مضمنة
        • جهاز تحكم عن بعد 22AV1407A/12
        • بطاريتان AAA
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • كتيّب الضمان
        اختياري
        إعداد جهاز التحكم عن بعد 22AV9573A

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        فئة ملصق الطاقة
        A+
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        17  واط
        استهلاك الطاقة السنوي
        24  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        وضع Eco
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        516  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        317  ملليمترًا
        تعيين العمق
        35/43  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        516  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        352  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        134  ملليمترًا
        وزن المنتج
        2.8  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        3,0  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        • 75 x‏ 75 ملم
        • M4

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • كتيّب الضمان
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          الآراء

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          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).

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