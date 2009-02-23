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تم إيقافه
230C1HSB/00
شاشة LCD مثالية مع HDMI للاستمتاع بالوسائط المتعددة بدقة Full-HD
اختبر أداءً مذهلاً مع هذه الشاشة العصرية اللامعة والاستثنائية بدقة Full HD 1080p! انغمس بتجربة الوسائط المتعددة مع ميزات مذهلة مثل إدخال HDMI، وصوت استيريو أمامي قوي، ومنفذ USB ووقت استجابة يبلغ 2 ميللي ثانية.
58 سم (23 بوصة)، w C-line
تقنية Full HD
إن التحكّم السهل بتنسيق الصورة من Philips في العرض على الشاشة يقضي بالتبديل بين نسبة العرض إلى الطول 4:3 ووضع الشاشة العريضة بحيث تكون نسبة العرض إلى الطول الخاصة بالشاشة متوافقة مع محتواك، لتتمكن من العمل على مستندات عريضة بدون الحاجة إلى التمرير، أو لمشاهدة وسائط على الشاشة في وضع الشاشة العريضة، ومشاهدة محتوى بنسبة عرض إلى طول 4:3 بدون تشويش وبوضع العرض الأصلي.
TrueVision هي تقنية اختبار وخوارزمية من Philips رائدة في مجالها لضبط الشاشة وموالفتها، وهي عبارة عن عملية شاملة تضمن الحصول على أداء شاشة مثالي بالتوافق مع معيار أكثر صرامة بأربع مرات من المتطلبات التي يفرضها نظام Vista من Microsoft على كل شاشة تخرج من المصنع، وليس على بعض النماذج المخصصة للمراجعة فقط. فوحدها Philips تبذل هذا الجهد لتقديم هذا المستوى من دقة الألوان وجودة العرض في كل شاشة جديدة.
الناقل المتسلسل العام أو USB هو عبارة عن بروتوكول معياري لربط أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الطرفية. وكونه يوفر سرعة عالية بكلفة متدنية، بات الـUSB أكثر وسيلة مستخدمة لربط الأجهزة الطرفية بجهاز كمبيوتر شخصي. إذ يؤمن منفذ متوفر أمام ناظري المستخدم في الشاشة اتصالًا سهلًا وسريعًا جدًا لأجهزة USB في موقع مناسب. (يعتمد دعم USB 2.0 على تكوين الـUSB في جهاز الكمبيوتر الشخصي خاصتك؛ فلدى وصله بجهاز كمبيوتر يدعم اتصال USB 2.0، تكون شاشتك متوافقة لاستخدام USB 2.0)
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