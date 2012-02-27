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    231TE4LB LCD monitor, LED backlight

    231TE4LB/00

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    231TE4LB LCD monitor, LED backlight

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    شاشة LCD،‏ دقة Full HD 1920x1080p

    شاشة LCD،‏ دقة Full HD 1920x1080p

    تتمتّع الشاشة بدقة Full HD بدقة الشاشة العريضة التي تبلغ 1920 x‏ 1080p. وهي أعلى دقة يمكن أن تقدّمها مصادر دقة HD لتوفير أفضل جودة صور. فهي قابلة للتكيّف تمامًا مع التغييرات المستقبلية، كونها تدعم إشارات بدقة 1080p من كل المصادر، بما فيها الأجهزة المزوّدة بتقنية Blu-ray ووحدات التحكم بالألعاب المتطورة بدقة HD. فقد تمت ترقية معالجة الإشارات بشكل شامل وكبير لدعم مستوى أعلى من جودة الإشارات والدقة. وهي تنتج صورًا متقدّمة وخالية من الوميض بسطوع وألوان استثنائية.

    تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    أنت ترغب في الحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى مستوى تباين وصور مفعمة بالحياة. تزوّدك معالجة الفيديو المتقدّمة من Philips مع التعتيم الفريد بأعلى مستوى وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية بصور مفعمة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم تقنية SmartContrast بزيادة التباين مع مستوى أسود ممتاز وتمثيل دقيق للتدرجات والألوان الداكنة. فهي تزوّدك بصور ساطعة وتنبض بالحياة مع مستوى تباين عال وألوان زاهية.

    SmartPicture لتجربة عرض محسّنة

    SmartPicture لتجربة عرض محسّنة

    SmartPicture هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartPicture إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

    صوت محيطي مذهل للاستمتاع بصوتٍ نقيّ ورائع

    صوت محيطي مذهل للاستمتاع بصوتٍ نقيّ ورائع

    تعد تقنية Incredible Surround إحدى تقنيات Philips الصوتية التي تضخم حقل الصوت بدرجة كبيرة لتتمتع بتجربة غوصٍ كلي في الصوت. ومع استخدام أحدث صور إزاحة الطور الإلكترونية، تعمل تقنية Incredible Surround على دمج الأصوات من اليسار واليمين بطريقة تعمل على توسيع المسافة الظاهرية بين السماعتين. ويعمل توسيع الانتشار هذا على تحسين تأثير الاستيريو وتكوين بُعد صوتي يميل أكثر إلى الصوت الطبيعي. كما أن تقنية Incredible Surround تحيطك كليًا بعمق وعرض أكبر للصوت، بدون الحاجة إلى استخدام سماعات إضافية.

    جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

    جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

    جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

    تقنية LED لألوان طبيعية

    إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

    موالف تلفزيون رقمي مضمّن لمشاهدة التلفزيون على شاشة الكمبيوتر

    موالف تلفزيون رقمي مدمج في الشاشة لتلقي إشارات التلفزيون العالية الجودة من مختلف المصادر وعرضها.

    يحدد SmartSound وضعًا مثاليًا للأداء الصوتي

    يسمح لك SmartSound باختيار أوضاع مختلفة مثل الأفلام، الألعاب، الموسيقى، إلخ، ما يؤدي بالتالي إلى تنشيط الترددات المعرّفة مسبقًا تلقائيًا لتعزيز الصوت المتصل بالوظيفة

    USB لتشغيل رائع لملفات الصوت بتنسيق MP3 والصور بتنسيق JPEG

    يسمح موصل الوسائط المتعددة USB بالوصول المباشر إلى صور JPEG وملفات الموسيقى بتنسيق MP3 من دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر. اعمد إلى توصيل جهاز USB مباشرة بالشاشة واستمتع بالموسيقى أو الصور المفضّلة لديك بمساعدة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة والذي يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق جهاز التحكم عن بُعد المتوفر.

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