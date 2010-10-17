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تم إيقافه
234CL2SB/00
شاشة LED رفيعة جدًا ومذهلة.
تتميّز شاشة Blade LED من Philips بتصميم رفيع جدًا وتقنيات توفّر ألوانًا مشرقة ودقيقة، فهي شاشة متطورة من المستوى التالي
Blade
23 بوصة (58,4 سم)
C-line
جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).
تستخدم المجموعة الجديدة من شاشات Philips تقنية CCFL أو LED الرفيعة الأحدث من الجيل الجديد لتوفر بالتالي تصاميم أرفع بكثير من الجيل السابق. فالشكل الرفيع لا يجعل الشاشات لافتة للنظر فحسب، بل يوفر أيضًا مساحة أكبر على المكتب!!
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
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