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235B2CB/00
الشاشة الأولى في العالم مع PowerSensor لتوفير استهلاك الطاقة
تتميّز شاشة Business Line 235B2 الكبيرة من Philips بأنها صديقة للبيئة وحائزة تصنيف EPEAT الذهبي، وهي مزوّدة بمستشعر PowerSensor الذكي للكشف عن وجود المستخدم بالقرب من الشاشة وضبط استهلاك الطاقة، مما يوفر في فواتير الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%!
B Line
23 بوصة (58,4 سم)، دقة Full HD
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل PowerSensor، ووضع ECO الممدد، ودعم الكمبيوتر المحمول مع قابس شاشة مزدوج، والوسائط المتعددة، ودعم DisplayPort، واللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والصوت، إلخ... من خلال الماوس. حتى أنه يقدّم وصفًا دقيقًا ومفصلًا لهوية الشاشة بهدف إدارة المخزون.
إن أزرار التحكم التي تعمل باللمس عبارة عن رموز ذكية وحساسة للمس تحّل مكان الأزرار النافرة، وهي تسمح للمستخدم بضبط الشاشة بحسب تفضيلاته. وبفضل أزرار التحكم التي تعمل باللمس والتي تستجيب إلى أخفّ اللمسات، تتميز الشاشة بطابع عصري.
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