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Brillianceشاشة LED مع PowerSensor

235BL2CB/00

الشاشة الأولى في العالم مع PowerSensor لتوفير استهلاك الطاقة

تتميّز شاشة Business Line 235BL2 LED الكبيرة من Philips بأنها صديقة للبيئة وهي مزوّدة بمستشعر PowerSensor الذكي لاكتشاف وجود المستخدم بالقرب من الشاشة وضبط استهلاك الطاقة، مما يوفر في فواتير الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%!

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الشاشة الأولى في العالم مع PowerSensor لتوفير استهلاك الطاقة

  • B Line

  • دقة Full HD بحجم 23 بوصة (58,4 سم)

يضمن لك PowerSensor خفض تكاليف التشغيل من خلال توفير استهلاك الطاقة

يضمن لك PowerSensor خفض تكاليف التشغيل من خلال توفير استهلاك الطاقة

إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فهو يرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 80 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة.

تضمن تقنية LED ألواناً طبيعية

إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

المواصفات التقنية

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