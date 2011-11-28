235PQ2EB/00
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فيرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 80 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة
تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.
إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة عرض مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانية تدويرها وإمالتها وضبطها على زوايا عرض متنوعة لضمان راحة قصوى. أما الحامل الذي يمكن ضبط ارتفاعه، فيضمن مستوى المشاهدة المثالي، مما يقلل الإجهاد الجسدي بعد نهار عمل طويل. تساعد إمكانية إدارة الكبلات في تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات والحفاظ على مساحة العمل مرتّبة وبطابع مهني.
يسمح منفذ USB للمستخدم بتوصيل أجهزة الوسائط المتعددة التي تدعم ميزة التوصيل والتشغيل مثل أجهزة ذاكرة USB والكاميرا ومحركات الأقراص الثابتة المحمولة وكاميرا الويب والمساعد الرقمي الشخصي والطابعة وغيرها من الأجهزة القابلة للتوصيل عبر USB. وبفضل منفذ USB 2.0 الذي يتميز بموقع مناسب على الشاشة، تنتقل إشارات USB 2.0 إلى الكمبيوتر. تجدر الإشارة إلى أنه قد تتطلب الكثير من الأجهزة، مثل الكاميرات ومحركات الأقراص الثابتة، التشغيل بصورة مستقلة، إذ تتمتع بمتطلبات طاقة أقوى من تلك التي يوفّرها منفذ USB الخاص بالشاشة
بفضل قاعدة SmartErgoBase المتطورة، يمكن خفض شاشة Philips حتى تبلغ مستوى المكتب تقريبًا لتوفير زاوية عرض مريحة. ويُعدّ الارتفاع البسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة الحل المثالي إذا كنت ترتدي النظارات الثنائية البؤرة أو النظارات الثلاثية البؤرة أو النظارات بعدسات مترقّية أثناء استخدام الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الحل للمستخدمين المختلفين من حيث الطول باستخدام الشاشة مع إعدادات الزاوية والارتفاع المفضلة لديهم، مما يساعدهم في تجنّب التعب والتشنّج.
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
DisplayPort هي عبارة عن رابط رقمي يصل الكمبيوتر الشخصي بالشاشة من دون أي تحويل. وكونها تتمتع بقدرات أعلى من معيار DVI، فهي قادرة على دعم كبلات يصل طولها إلى 15 متراً بصورة كاملة، ونقل بيانات بسرعة 10,8 جيجابايت بالثانية. وبفضل هذا الأداء العالي وعدم التأخر في نقل البيانات، ستحصل على أسرع معدلات صور وتحديث، مما يجعل DisplayPort الخيار الأفضل للاستخدام العام في المكتب أو في المنزل، وللألعاب والأفلام الأكثر تطلبًا ولتحرير مقاطع الفيديو والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأخذ في عين الاعتبار إمكانية التشغيل التفاعلي من خلال استخدام محولات متعددة.
تضمن شاشات Philips الحائزة تصنيف EPEAT الذهبي حماية صحة الإنسان والبيئة وتوفير استهلاك الطاقة إلى حد كبير، مما يضمن الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب التغيّر المناخي. ويساعد برنامج التصنيف EPEAT الشراة على تقييم الشاشات ومقارنتها واختيارها استنادًا إلى 51 معيارًا بيئيًا تدعمه وكالة حماية البيئة الأمريكية. كما تضمن الشهادة الذهبية أن 30% على الأقل من البلاستيك المستخدم هو راتنج تم تدويره بعد الاستهلاك، مما يضمن الحد من استخدام المواد السامة والخطيرة. تصنيف EPEAT الذهبي صالح فقط في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج. يرجى زيارة www.epeat.net للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
يتم منح شهادة TCO للمنتجات التي تتفوق على برامج التصنيف الإيكولوجي الحالية. بالإضافة إلى متطلبات شهادة TCO القياسية، من الضروري أن يستخدم المنتج نسبة 65% على الأقل من مواد بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها وأن يكون موفّرًا لاستهلاك الطاقة وأن يستخدم الحد الأدنى من المواد الخطرة وأن تكون مواد تغليفه قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% وأن يكون مصممًا لعملية إعادة تدوير سهلة. كن متأكدًا أن شاشة Philips هي منتج يتميّز بتقنية متطورة والأفضل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي مفيدة لك وللبيئة إذ تساعدك في شراء منتج صديق للبيئة!
إطار شاشة Philips هذا خالٍ من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR)
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