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  • اختبر ألعابًا ثلاثية الأبعاد على شاشتك الكبيرة اختبر ألعابًا ثلاثية الأبعاد على شاشتك الكبيرة اختبر ألعابًا ثلاثية الأبعاد على شاشتك الكبيرة

    شاشة LCD ثلاثية الأبعاد، إضاءة LED خلفية

    236G3DHSB/00

    اختبر ألعابًا ثلاثية الأبعاد على شاشتك الكبيرة

    انغمس في ألعاب ثلاثية الأبعاد على شاشة 236G LED من Philips. فهي تتميّز بحجم كبير وتأتي مع نظارات خالية من الوميض لعرض ثلاثي الأبعاد وإدخالات HDMI متعددة، لألعاب شيّقة!

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    شاشة LCD ثلاثية الأبعاد، إضاءة LED خلفية

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    اختبر ألعابًا ثلاثية الأبعاد على شاشتك الكبيرة

    • G Line
    • 23 بوصة (58,4 سم)
    • ثلاثية الأبعاد، نظارات FPR
    Easy 3D لتجربة ألعاب خالية من الوميض

    Easy 3D لتجربة ألعاب خالية من الوميض

    تضمن لك ميزة Easy 3D الراحة لساعات طويلة أثناء مشاهدة محتويات ثلاثية الأبعاد، وذلك بفضل الأداء الخالي من الوميض والذي يتضمن صورًا ثانوية معتّمة أقل. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز النظارات الثلاثية الأبعاد المتوافقة بوزنها الخفيف، كما لا تتطلب بطاريات. استمتع بالمحتويات الثلاثية الأبعاد بسهولة في منزلك اليوم!

    SmartImage: لشاشة سهلة الاستخدام وتجربة محسنة

    SmartImage: لشاشة سهلة الاستخدام وتجربة محسنة

    SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

    تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.

    SmartResponse يبلغ 2 مللي ثانية لتشغيل ألعاب ثنائية الأبعاد بسرعة

    SmartResponse يبلغ 2 مللي ثانية لتشغيل ألعاب ثنائية الأبعاد بسرعة

    SmartResponse هي تقنية مضاعفة للسرعة وحصرية من Philips، تعمد عند تشغيلها إلى ضبط أوقات الاستجابة تلقائيًا بحسب متطلبات التطبيقات الخاصة، مثل الألعاب والأفلام التي تتطلب أوقات استجابة أسرع لإنتاج صور خالية من الاهتزاز والتأخير الزمني والصور الثانوية المعتّمة

    نظارات ثلاثية الأبعاد خالية من الوميض لمشاهدة سهلة

    رفّه عن نفسك باستخدام النظارات الثلاثية الأبعاد المستقطبة الخفيفة الوزن والسهلة الاستخدام. يسهل استبدال هذه النظارات الثلاثية الأبعاد الخالية من الوميض وصيانتها، وهي تتوفر بسعر مغرٍ بحيث سيتمكّن كل أفراد العائلة من الحصول على نظارات خاصة بهم. وبما أنها لا تستلزم أي بطاريات أو كبلات، أصبح بإمكانك الاستمتاع بها بقدر ما تشاء.

    حوّل الأفلام الثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد من خلال مفتاح الوصول المباشر

    حوّل مجموعتك الثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد بكبسة زر! يمكن الوصول إلى هذه الميزة عبر مفتاح تشغيل سريع موجود في حافة الشاشة، وهي ستحوّل مجموعة ألعابك، وأفلامك ومقاطع الفيديو الثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد.

    محتوى ثلاثي الأبعاد بصورة تلقائية مع أحدث Blu-ray ووحدات تحكم بالألعاب مع HDMI

    بفضل ألعاب Blu-ray ومشغلات الأفلام المزوّدة بتوصيل متوافقة مع HDMI 1.4a، ستنتقل شاشة Philips الثلاثية الأبعاد تلقائيًا إلى الوضع الثلاثي الأبعاد وتمنحك صوراً مذهلة على الفور، من دون الحاجة إلى إجراء أي ضبط وتعديل!

    SmartControl: لضبط الشاشة بسهولة

    إنه برنامج كمبيوتر شخصي لضبط أداء الشاشة وإعداداتها. تقدّم Philips للمستخدمين خيارَين لتعديل إعدادات الشاشة. فبإمكانهم التنقل عبر قائمة العرض المتعددة المستويات على الشاشة، من خلال أزرار الشاشة نفسها أو استخدام برنامج SmartControl من Philips لتعديل إعدادات الشاشة المتعددة بطريقة سهلة ومألوفة

    شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

    تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

    Energy Star لكفاءة الطاقة ولتوفير استهلاك الطاقة

    Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov

    تقنية LED بدقة Full HD لصور ثنائية الأبعاد تنبض بالحياة

    إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      23 بوصة / 58,4 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      TFT-LCD
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0,265 × 0,265 مم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      250  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      SmartContrast
      20000000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      5  ملي ث
      زاوية العرض
      • 170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      تحسين الصورة
      SmartImage
      SmartResponse
      2 مللي ثانية في الوضع الثنائي الأبعاد (رمادي إلى رمادي)
      منطقة مشاهدة فعالة
      509,2 (أفقي) x‏ 286,4 (عمودي) مم
      تردد المسح
      30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 50 - 75 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم
      زاوية عرض ثلاثية الأبعاد
      • 80 درجة (أفقي) / 12 درجة (عمودي)
      • 3D CT<10

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      • HDMI عدد 2
      • VGA (تناظري)
      إدخال المزامنة
      • فصل المزامنة
      • المزامنة على اللون الأخضر
      الصوت (إدخال/إخراج)
      إخراج الصوت HDMI

    • الملاءمة

      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      راحة المستخدم
      • SmartImage
      • ثلاثي الأبعاد
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      • الإدخال
      • القائمة
      لغات عرض OSD
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الأسبانية
      تسهيلات أخرى
      قفل Kensington

    • الحامل

      الإمالة
      -5‏/+20  درجة

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
      • مضمّن
      وضع إيقاف التشغيل
      <0.3 واط
      وضع التشغيل
      23,85 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar 5.0)
      وضع الاستعداد
      0,5 واط (نموذجي)
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      المنتج مع الحامل (مم)
      566 x‏ 426‏ x‏ 219  ملليمترًا
      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      615 x‏ 441‏ x‏ 115  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      566 x‏ 355‏ x‏ 54  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      4,61  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      3,26  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      3.03  كلغ

    • شروط التشغيل

      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      30000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • EPEAT فضي
      • RoHS
      • EnergyStar 5.0
      • خالية من مادة الزئبق
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • BSMI
      • علامة CE
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • الحاوية

      اللون
      أسود
      إنهاء
      لامع/غير مالس

    • متطلبات العرض الثلاثي الأبعاد

      محتوى ثلاثي الأبعاد بصورة تلقائية
      تستلزم HDMI 1.4a
      أجهزة الكمبيوتر الشخصي
      تستلزم بطاقة AMD/nVidia VGA*
      البرنامج
      حزمة برامج Tridef 3D مجانية

    Badge-D2C

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    • في حال الشعور بأي انزعاج، مثل دوار أو صداع أو اضطراب، ننصحك بعدم مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد لفترات زمنية طويلة.
    • يتعيّن على الوالدين مراقبة الأطفال أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج، مثل ما تم ذكره أعلاه. لا ننصح أن يشاهد الأطفال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي الأبعاد.
    • يرجى قراءة دليل الإرشادات بحذر لمعرفة المزيد حول التقنية الثلاثية الأبعاد وصحتك
    • للاستعلام عن بطاقة VGA وغيرها من المستلزمات لتشغيل العرض الثلاثي الأبعاد، يرجى زيارة www.philips.com/support للحصول على مزيد من التفاصيل.
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