236G3DHSB/00
اختبر ألعابًا ثلاثية الأبعاد على شاشتك الكبيرة
انغمس في ألعاب ثلاثية الأبعاد على شاشة 236G LED من Philips. فهي تتميّز بحجم كبير وتأتي مع نظارات خالية من الوميض لعرض ثلاثي الأبعاد وإدخالات HDMI متعددة، لألعاب شيّقة!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تضمن لك ميزة Easy 3D الراحة لساعات طويلة أثناء مشاهدة محتويات ثلاثية الأبعاد، وذلك بفضل الأداء الخالي من الوميض والذي يتضمن صورًا ثانوية معتّمة أقل. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز النظارات الثلاثية الأبعاد المتوافقة بوزنها الخفيف، كما لا تتطلب بطاريات. استمتع بالمحتويات الثلاثية الأبعاد بسهولة في منزلك اليوم!
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.
SmartResponse هي تقنية مضاعفة للسرعة وحصرية من Philips، تعمد عند تشغيلها إلى ضبط أوقات الاستجابة تلقائيًا بحسب متطلبات التطبيقات الخاصة، مثل الألعاب والأفلام التي تتطلب أوقات استجابة أسرع لإنتاج صور خالية من الاهتزاز والتأخير الزمني والصور الثانوية المعتّمة
رفّه عن نفسك باستخدام النظارات الثلاثية الأبعاد المستقطبة الخفيفة الوزن والسهلة الاستخدام. يسهل استبدال هذه النظارات الثلاثية الأبعاد الخالية من الوميض وصيانتها، وهي تتوفر بسعر مغرٍ بحيث سيتمكّن كل أفراد العائلة من الحصول على نظارات خاصة بهم. وبما أنها لا تستلزم أي بطاريات أو كبلات، أصبح بإمكانك الاستمتاع بها بقدر ما تشاء.
حوّل مجموعتك الثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد بكبسة زر! يمكن الوصول إلى هذه الميزة عبر مفتاح تشغيل سريع موجود في حافة الشاشة، وهي ستحوّل مجموعة ألعابك، وأفلامك ومقاطع الفيديو الثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد.
بفضل ألعاب Blu-ray ومشغلات الأفلام المزوّدة بتوصيل متوافقة مع HDMI 1.4a، ستنتقل شاشة Philips الثلاثية الأبعاد تلقائيًا إلى الوضع الثلاثي الأبعاد وتمنحك صوراً مذهلة على الفور، من دون الحاجة إلى إجراء أي ضبط وتعديل!
إنه برنامج كمبيوتر شخصي لضبط أداء الشاشة وإعداداتها. تقدّم Philips للمستخدمين خيارَين لتعديل إعدادات الشاشة. فبإمكانهم التنقل عبر قائمة العرض المتعددة المستويات على الشاشة، من خلال أزرار الشاشة نفسها أو استخدام برنامج SmartControl من Philips لتعديل إعدادات الشاشة المتعددة بطريقة سهلة ومألوفة
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov
إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الملاءمة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
متطلبات العرض الثلاثي الأبعاد
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