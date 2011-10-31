مواد صديقة للبيئة تفي بالمعايير الدولية

"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كما يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص مثلًا، إلى حد كبير. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ التخلّص منه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية. تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.