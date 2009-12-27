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Brillianceشاشة LCD مع قاعدة Ergo، ‏USB، الصوت

240B1CB/00

شاشة كبيرة ومريحة ومخصصة للأعمال لتحسين مستوى الإنتاجية

تعمد شاشة 240B1 الموفرة لاستهلاك الطاقة والمخصصة للأعمال إلى تحسين مستوى إنتاجيتك، بفضل ميزات مثل SmartImage، وصوت استيريو أمامي، ومنفذ USB وقاعدة Ergo

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شاشة كبيرة ومريحة ومخصصة للأعمال لتحسين مستوى الإنتاجية

  • 61 سم (24 بوصة)، w B-line

  • تنسيق 16:10

SmartImage: لشاشة سهلة الاستخدام وتجربة محسنة

SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

ضبط إمالة الشاشة ودورانها للحصول على زاوية عرض مثالية

تشكل ميزة إمالة الشاشة ودورانها آلية مبنية في القاعدة تسمح للشاشة بالدوران والميل إلى الخلف أو الأمام.

Energy Star لكفاءة الطاقة ولتوفير استهلاك الطاقة

Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.