مصطلحات البحث

AR
EN
  • شاشة بتصميم صديق للبيئة مستدام شاشة بتصميم صديق للبيئة مستدام شاشة بتصميم صديق للبيئة مستدام

    Brilliance شاشة LCD، إضاءة LED خلفية

    241B4LPYCS/00

    شاشة بتصميم صديق للبيئة مستدام

    تم تصنيع شاشة LED مع PowerSensor من Philips بنسبة 65% من مواد بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها ومن إطار خالٍ من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) لتكون مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Brilliance شاشة LCD، إضاءة LED خلفية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل شاشات المكتب
    تسجيل

    اشترك في نشرتنا الإخبارية

    شاشة بتصميم صديق للبيئة مستدام

    مع PowerSensor للتوفير في فواتير الكهرباء

    • B Line
    • 24 بوصة (61 سم)
    • شاشة بدقة Full HD
    يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%

    يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%

    إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فيرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 80 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة

    تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

    تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

    إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة عرض مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانية تدويرها وإمالتها وضبطها على زوايا عرض متنوعة لضمان راحة قصوى. أما الحامل الذي يمكن ضبط ارتفاعه، فيضمن مستوى المشاهدة المثالي، مما يقلل الإجهاد الجسدي بعد نهار عمل طويل. تساعد إمكانية إدارة الكبلات في تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات والحفاظ على مساحة العمل مرتّبة وبطابع مهني.

    ارتفاع بسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة لراحة قصوى أثناء القراءة

    ارتفاع بسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة لراحة قصوى أثناء القراءة

    بفضل قاعدة SmartErgoBase المتطورة، يمكن خفض شاشة Philips حتى تبلغ مستوى المكتب تقريبًا لتوفير زاوية عرض مريحة. ويُعدّ الارتفاع البسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة الحل المثالي إذا كنت ترتدي النظارات الثنائية البؤرة أو النظارات الثلاثية البؤرة أو النظارات بعدسات مترقّية أثناء استخدام الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الحل للمستخدمين المختلفين من حيث الطول باستخدام الشاشة مع إعدادات الزاوية والارتفاع المفضلة لديهم، مما يساعدهم في تجنّب التعب والتشنّج.

    مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

    مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

    يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

    إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

    إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

    SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

    تضمن تقنية LED ألواناً طبيعية

    إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

    توفّر توصيلة DisplayPort الصوت والفيديو عبر كبل واحد طويل

    DisplayPort هي عبارة عن رابط رقمي يصل الكمبيوتر الشخصي بالشاشة من دون أي تحويل. وكونها تتمتع بقدرات أعلى من معيار DVI، فهي قادرة على دعم كبلات يصل طولها إلى 15 متراً بصورة كاملة، ونقل بيانات بسرعة 10,8 جيجابايت بالثانية. وبفضل هذا الأداء العالي وعدم التأخر في نقل البيانات، ستحصل على أسرع معدلات صور وتحديث، مما يجعل DisplayPort الخيار الأفضل للاستخدام العام في المكتب أو في المنزل، وللألعاب والأفلام الأكثر تطلبًا ولتحرير مقاطع الفيديو والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأخذ في عين الاعتبار إمكانية التشغيل التفاعلي من خلال استخدام محولات متعددة.

    موزّع USB بمنفذَين لتوصيل سهل

    يسمح موزّع USB للمستخدم بتوصيل القابس بسهولة وتشغيل أجهزة الوسائط المتعددة مثل أجهزة ذاكرة USB والكاميرا ومحركات الأقراص الثابتة المحمولة وكاميرا ويب والمساعد الرقمي الشخصي والطابعة وغيرها من الأجهزة القابلة للتوصيل عبر USB. وبفضل موزّع USB 2.0 المتوفر على الشاشة، تنتقل إشارات USB 2.0 عبر الكمبيوتر. تجدر الإشارة إلى الكثير من الأجهزة، مثل الكاميرات ومحركات الأقراص الثابتة، قد تتطلب تشغيلها بشكل مستقل، إذ تتمتع بمتطلبات طاقة أقوى من تلك التي يوفّرها موزّع USB 2.0.

    إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

    إطار شاشة Philips هذا خالٍ من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR)

    استهلاك منعدم للطاقة مع مفتاح ثابت يستهلك 0 واط

    بفضل المفتاح الثابت الذي يستهلك 0 واط والمتوفر في الجهة الخلفية، يمكنك فصل شاشتك بالكامل عن طاقة التيار المتردد. يؤدي ذلك إلى استهلاك منعدم للطاقة مما يخفف مستوى الكربون بشكل إضافي

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      24 بوصة / 61 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      TFT-LCD
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0,276 x‏ 0,276 مم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      250  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      SmartContrast
      20000000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      5  ملي ث
      زاوية العرض
      • 170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      تحسين الصورة
      SmartImage
      منطقة مشاهدة فعالة
      531,4 (أفقي) x‏ 298,9 (عمودي)
      تردد المسح
      30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56 - 75 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      • DisplayPort (عدد 1)
      • DVI-D (رقمي، HDCP)
      • VGA (تناظري)
      USB
      وحدتا USB 2.0
      إدخال المزامنة
      • فصل المزامنة
      • المزامنة على اللون الأخضر
      الصوت (إدخال/إخراج)
      • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
      • خرج سماعة الرأس

    • الملاءمة

      مكبرا صوت مضمّنان
      مكبرا صوت 1,5 واط
      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 8/7/Vista
      راحة المستخدم
      • SmartImage
      • مستوى الصوت
      • PowerSensor
      • القائمة
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      لغات عرض OSD
      • البرتغالية البرازيلية
      • التشيكية
      • الهولندية
      • الإنكليزية
      • الفنلندية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • اليونانية
      • الهنغارية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • الكورية
      • البولندية
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الأسبانية
      • السويدية
      • الصينية التقليدية
      • التركية
      • الأوكرانية
      تسهيلات أخرى
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
      برنامج التحكّم
      SmartControl Premium

    • الحامل

      ضبط الارتفاع
      110  ملليمترًا
      محوري
      90 درجة
      دوّار
      -65‏/+65  درجة
      الإمالة
      -5‏/20  درجة

    • الطاقة

      الوضع الاقتصادي
      10 واط (نموذجي)
      مصدر الإمداد بالطاقة
      • مضمّن
      • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      0 واط مع مفتاح منعدم الطاقة
      وضع التشغيل
      16,34 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar 7.0)
      وضع الاستعداد
      0,1 واط
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      624 x‏ 405‏ x‏ 168  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      565 x‏ 353‏ x‏ 61  ملليمترًا
      المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
      565 x‏ 514‏ x‏ 227  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      7,03  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      5.3  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      3,45  كلغ

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      30000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • EnergyStar 7.0
      • EPEAT*
      • PowerSensor
      • حافة حائزة شهادة TCO
      • RoHS
      مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استهلاكها
      65%
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %
      مواد محددة
      • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة
      • خالٍ من مادة الزئبق

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • BSMI
      • علامة CE
      • cETLus
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • WEEE

    • الحاوية

      إنهاء
      الملمس
      القائمة
      فضي
      الحافة الأمامية
      فضي
      الغطاء الخلفي
      أسود

    • ما محتويات الصندوق؟

      الكبلات
      VGA وDVI والصوت والطاقة
      شاشة مع حامل
      نعم
      دليل المستخدم
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.