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تم إيقافه
244E2SB/00
مستوى عالٍ من الترفيه على شاشة HDMI الكبيرة
تتميّز شاشة 244E2 الكبيرة هذه والمخصصة للوسائط المتعددة بدقة Full HD وHDMI وعناصر تحكم SmartTouch عصرية، لتنغمس في عالم الألعاب والأفلام إلى أقصى حد
24 بوصة (61 سم)، E-line
تقنية Full HD
SmartImage Lite ي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك. وبحسب السيناريو الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage Lite إلى تحسين التباين وتشبّع اللون وحدّة الصور ومقاطع الفيديو لأداء شاشة مثالي، وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة.
إن عناصر التحكم SmartTouch هي عبارة عن رموز ذكية تعمل باللمس وتحلّ مكان الأزرار النافرة. وبتجاوبها مع أقل حركة أصابع منك، يمكن لعناصر التحكم SmartTouch مثلاً تشغيل شاشتك أو جعل العرض ساطعًا وحادًا بفضل ميزة SmartImage Lite. ولدى تفعيلها، تصبح رموز SmartTouch متوهجة لتشير إلى تنفيذ أوامرك.
SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.
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