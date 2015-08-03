تقنية PLS للعرض العريض لصور وألوان دقيقة

تستخدم شاشات PLS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع العرض المحوري المتقلّب على 90 درجة! فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات PLS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.