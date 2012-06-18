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هذا المنتج لم يعد متاحا
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تستخدم شاشة AMVA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا حتى في وضع التدوير بزاوية 90 درجة
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
SmartKolor هي تقنية امتداد ألوان متميّزة يمكنها تحسين مجموعة الألوان على الشاشة. ومن خلال تعزيز مستوى كسب ألوان RGB، تسمح لك هذه الميزة بالحصول على صور غنية ومفعمة بالحياة لصور ومقاطع فيديو استثنائية.
SmartTxt عبارة عن خوارزمية متطورة، تحسّن قراءة التطبيق المستند إلى نصوص، مثل مستندات PDF أو الكتب الإلكترونية التي تستلزم عادة تركيزًا أكبر.
أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.
إن أزرار التحكم التي تعمل باللمس عبارة عن رموز ذكية وحساسة للمس تحّل مكان الأزرار النافرة، وهي تسمح للمستخدم بضبط الشاشة بحسب تفضيلاته. وبفضل أزرار التحكم التي تعمل باللمس والتي تستجيب إلى أخفّ اللمسات، تتميز الشاشة بطابع عصري.
تستخدم المجموعة الجديدة من شاشات Philips تقنية LED الرفيعة جدًا والأحدث من الجيل الجديد لتوفر بالتالي تصاميم أرفع بكثير من الجيل السابق. فالشكل الرفيع لا يجعل الشاشات لافتة للنظر فحسب، بل يوفر أيضًا مساحة أكبر على المكتب!!
"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كما يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص مثلًا، إلى حد كبير. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ التخلّص منه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية. تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.
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