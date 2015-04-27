العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- جهاز تحكم عن بُعد
- كتيّب الضمان
- سلك الطاقة
- حامل التثبيت على الطاولة
24HFL3010T/12
وظائف مذهلة للضيوف
بفضل تلفزيون LED هذا الموفر لاستهلاك الطاقة، ستستمتع بفوائد التلفزيون المستخدم في مجال الضيافة المخصصة. اسمح للضيوف بشراء محتوى متميز وبلّغهم المعلومات التي تريدها عبر صفحات المعلومات للفندق واستخدم أحدث تقنية للتحكم عن بعد لعملية تثبيت وتحكم سهلةإكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر ميزة MyChoice طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتقديم قنوات تلفزيونية عالية الجودة للضيوف. في الوقت نفسه، توفر هذه الميزة مصدر دخل جديد إضافي يسمح لك بتغطية الاستثمار الأولي في التلفزيون.
تسّهل ميزة SmartInstall عملية تثبيت التلفزيون وصيانته بدون جهد يُذكر. بفضل أداة ويب سهلة الاستخدام، يمكنك الآن تكوين أجهزة التلفزيون وتثبيتها عن بُعد من دون الحاجة إلى زيارة كل غرفة بغرفتها! يوفر ذلك الوقت ويضمن عدم تعرّض الضيوف إلى أي ازعاج. سواء كنت تريد تحديث صفحات معلومات الفندق أو تثبيت قنوات جديدة، يمكن لـ SmartInstall القيام بذلك.
تسمح لك ميزة SmartInfo بتوفير معلومات حول الفنادق أو المدن لضيوفك. ويمكن لضيوفك الوصول إلى صفحة ويب التفاعلية هذه التي توفر معلومات حول الفنادق حتى عندما لا يكون التلفزيون متصلاً بإنترانت أو إنترنت. يمكنك أيضًا تغيير المعلومات بشكل منتظم وبسهولة لإبقاء ضيوفك على اطلاع على أحدث التطورات في الفندق الذي تديره أو تملكه.
بفضل Serial Xpress Protocol Easy، يمكن وصل التلفزيون بأجهزة فك التشفير وأجهزة الاستقبال الخارجية الخاصة بمعظم موفري الأنظمة التفاعلية.
مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وخطوط رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.
كل الميزات المطلوبة للاستخدام المهني، في البيئات التي تتطلب ميزات أكثر من تلك المطلوبة في غرفة المعيشة. بدءًا من ميزة قفل مستوى الصوت والقائمة ووصولاً إلى اختبار المواد بشكل أكثر صرامة، والتوفير في استهلاك الطاقة وعناصر التحكم بمكافحة السرقة وميزات مخصصة لبيئات الراعية الصحية والسجن، للسماح بالاستخدام في الأسواق المتخصصة.
يتضمن نظام مكبرات الصوت توصيلة سماعة رأس إضافية. قم بتوصيل سماعة الرأس الخاصة بك للحصول على تجربة استماع شخصية مميزة كلما أردت ذلك.
يجعل التوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض من أجهزة تلفزيون Philips الخاصة بالرعاية الصحية أداة متكاملة توفر ليس فقط خيارات ترفيه للمستخدم/المريض بل أيضًا وصولاً ملائمًا إلى المساعدة في الحالات الصحية الطارئة.
بفضل ميزة عرض الساعة على الشاشة الجديدة، أصبح بإمكان الضيوف الوصول بسهولة إلى الوقت الحالي. ويتم عرض الساعة على شاشة التلفزيون بمجرد الضغط على أحد الأزرار، ممّا يجمع بين الرؤية المحسّنة واستهلاك أقل للطاقة.
من خلال تمكين ميزة قفل التحكم المحلي أو تعطيلها، يمكن للمسؤول منع الاستخدام غير المصرّح به للتلفزيون من خلال أزرار التحكم، موفّرًا بذلك النفقات العامة الفندقية.
تعتبر الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من أسلوب عمل شركة Philips. فقد تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips وفقاً لمبادئ EcoDesign الهادفة إلى الحدّ من الآثار السلبية على البيئة من خلال تخفيض استهلاك الطاقة وتجنب استخدام المواد الخطرة والتقليل من وزن الجهاز وتوفير حزمة أكثر فعالية وإمكانية أفضل لإعادة تدوير المنتج. هذا وقد تم تزويد أجهزة تلفزيون Philips أيضاً بغلاف خاص مصنوع من مواد مقاومة للحرائق. وتشير بعض الاختبارات المستقلة التي أجراها قسم خدمات الطوارئ الخاص بمكافحة الحرائق إلى أنّ أجهزة التلفزيون قد تؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة شدة الحرائق المشتعلة بفعل مصادر خارجية، باستثناء أجهزة تلفزيون Philips التي لا تساهم في اشتعال الحرائق.
تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.
الصورة/الشاشة
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الميزات
ميزات الضيافة
ميزات الرعاية الصحية
الوسائط المتعددة
الصوت
الطاقة
الملحقات
جهة الاتصال
جزء خلفي مخصص للاتصال
تحسين الاتصال
تصميم
الأبعاد
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