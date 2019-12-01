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شاشة LCD

271V8W/89

صور واضحة بألوان زاهية تتخطى الحدود

تمنحك شاشة V line ذات العرض بزاوية عريضة من Philips إمكانية عرض تتخطى كل الحدود وقيمة رائعة مع ميزات أساسية، بالإضافة إلى تقنية Adaptive-Sync التي توفر عرضًا سلسًا للفيديو. وهي تتميّز بالتقنية الخالية من الوميض وميزات مثل مقاومة التوهّج ووضع LowBlue لاستخدام مريح للعينَين.

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صور واضحة بألوان زاهية تتخطى الحدود

  • V Line

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.