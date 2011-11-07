3D Max‏ 120 هرتز

ستنبهر بالألعاب والأفلام والصور الثلاثية الأبعاد على شاشة 3D Max‏ 120 هرتز من Philips. لا تتقيّد بالأسلاك والكبلات وتحرر منها مع النظارات المصراع اللاسلكية النشطة التي تجعلك تنغمس بصور ذات عمق واقعي وبدقة Full HD. ولا يسمح لك برنامج الكمبيوتر الشخصي المتوفر في حزمة بتشغيل ألعاب ثلاثية الأبعاد فحسب، بل يحوّل أيضًا المحتوى الثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد. وباستخدام الجيل الأحدث من الشاشات السريعة التبديل للحصول على صور ذات عمق واقعي ودقة 1920x1080، ستبدو ألعاب Blu-Ray والكمبيوتر الشخصي الثلاثية الأبعاد الأحدث سلسة وحادة بشكل مذهل. ستنقلك مقاطع الفيديو والأفلام الثلاثية الأبعاد مع العمق الذي يحاكي الواقعي إلى قلب الحدث.