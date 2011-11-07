مصطلحات البحث

AR
EN

    273G3DHSB شاشة LCD ثلاثية الأبعاد، إضاءة LED خلفية

    273G3DHSB/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    273G3DHSB شاشة LCD ثلاثية الأبعاد، إضاءة LED خلفية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل الألعاب والترفيه
    تسجيل

    اشترك في نشرتنا الإخبارية

    3D Max‏ 120 هرتز

    3D Max‏ 120 هرتز

    ستنبهر بالألعاب والأفلام والصور الثلاثية الأبعاد على شاشة 3D Max‏ 120 هرتز من Philips. لا تتقيّد بالأسلاك والكبلات وتحرر منها مع النظارات المصراع اللاسلكية النشطة التي تجعلك تنغمس بصور ذات عمق واقعي وبدقة Full HD. ولا يسمح لك برنامج الكمبيوتر الشخصي المتوفر في حزمة بتشغيل ألعاب ثلاثية الأبعاد فحسب، بل يحوّل أيضًا المحتوى الثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد. وباستخدام الجيل الأحدث من الشاشات السريعة التبديل للحصول على صور ذات عمق واقعي ودقة 1920x1080، ستبدو ألعاب Blu-Ray والكمبيوتر الشخصي الثلاثية الأبعاد الأحدث سلسة وحادة بشكل مذهل. ستنقلك مقاطع الفيديو والأفلام الثلاثية الأبعاد مع العمق الذي يحاكي الواقعي إلى قلب الحدث.

    تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

    أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.

    SmartImage: لشاشة سهلة الاستخدام وتجربة محسنة

    SmartImage: لشاشة سهلة الاستخدام وتجربة محسنة

    SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

    معدل تحديث يبلغ 2 مللي ثانية بفضل SmartResponse لتشغيل الألعاب الثنائية الأبعاد

    معدل تحديث يبلغ 2 مللي ثانية بفضل SmartResponse لتشغيل الألعاب الثنائية الأبعاد

    إن SmartResponse هي تقنية مضاعفة للسرعة وحصرية من Philips، تعمد عند تشغيلها إلى ضبط أوقات الاستجابة تلقائيًا بحسب متطلبات التطبيقات الخاصة، مثل الألعاب والأفلام التي تتطلب أوقات استجابة أسرع لإنتاج صور خالية من الاهتزاز والتأخير الزمني والصور الثانوية المعتّمة

    محتوى ثلاثي الأبعاد بصورة تلقائية مع أحدث Blu-ray ووحدات تحكم بالألعاب مع HDMI

    بفضل ألعاب Blu-ray ومشغلات الأفلام المزوّدة بتوصيل متوافقة مع HDMI 1.4a، ستنتقل شاشة Philips الثلاثية الأبعاد تلقائيًا إلى الوضع الثلاثي الأبعاد وتمنحك صوراً مذهلة على الفور، من دون الحاجة إلى إجراء أي ضبط وتعديل!

    نظارات مصراع لاسلكية ثلاثية الأبعاد نشطة لمشاهدة سهلة

    لا تتقيّد بالأسلاك والكبلات وتحرر منها مع النظارات المصراع اللاسلكية والنشطة والتي يمكن إعادة شحنها. انسَ زاوية المشاهدة المقيّدة والمحدودة أثناء تشغيل ألعابك المفضّلة ومشاهدة مقاطع الفيديو.

    حوّل المحتويات الثنائية الأبعاد إلى محتوى بعمق ثلاثي الأبعاد مع برنامج الكمبيوتر الشخصي

    أعِد ابتكار مجموعتك الخاصة من الألعاب والأفلام ومقاطع الفيديو الثنائية الأبعاد مع برنامج الكمبيوتر الشخصي المتوفر في الحزمة. وشاهد هذه المحتويات تتحوّل إلى عمق ثلاثي الأبعاد مذهل بنقرة ماوس واحدة.

    تقنية LED لصور تنبض بالحياة

    إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

    إعدادات شاشة سهلة الضبط مع SmartControl من Philips

    إنه برنامج كمبيوتر شخصي لضبط أداء الشاشة وإعداداتها بدقة. تقدّم Philips للمستخدمين خيارَين لضبط إعدادات الشاشة. فيمكنهم إما التنقل عبر قائمة العرض على الشاشة المتعددة المستويات بواسطة أزرار الشاشة نفسها أم استخدام برنامج SmartControl من Philips لضبط إعدادات الشاشة المتنوعة بطريقة مألوفة.

    شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

    تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.