273G3DHSB/00
هذا المنتج لم يعد متاحا
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ستنبهر بالألعاب والأفلام والصور الثلاثية الأبعاد على شاشة 3D Max 120 هرتز من Philips. لا تتقيّد بالأسلاك والكبلات وتحرر منها مع النظارات المصراع اللاسلكية النشطة التي تجعلك تنغمس بصور ذات عمق واقعي وبدقة Full HD. ولا يسمح لك برنامج الكمبيوتر الشخصي المتوفر في حزمة بتشغيل ألعاب ثلاثية الأبعاد فحسب، بل يحوّل أيضًا المحتوى الثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد. وباستخدام الجيل الأحدث من الشاشات السريعة التبديل للحصول على صور ذات عمق واقعي ودقة 1920x1080، ستبدو ألعاب Blu-Ray والكمبيوتر الشخصي الثلاثية الأبعاد الأحدث سلسة وحادة بشكل مذهل. ستنقلك مقاطع الفيديو والأفلام الثلاثية الأبعاد مع العمق الذي يحاكي الواقعي إلى قلب الحدث.
أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
إن SmartResponse هي تقنية مضاعفة للسرعة وحصرية من Philips، تعمد عند تشغيلها إلى ضبط أوقات الاستجابة تلقائيًا بحسب متطلبات التطبيقات الخاصة، مثل الألعاب والأفلام التي تتطلب أوقات استجابة أسرع لإنتاج صور خالية من الاهتزاز والتأخير الزمني والصور الثانوية المعتّمة
بفضل ألعاب Blu-ray ومشغلات الأفلام المزوّدة بتوصيل متوافقة مع HDMI 1.4a، ستنتقل شاشة Philips الثلاثية الأبعاد تلقائيًا إلى الوضع الثلاثي الأبعاد وتمنحك صوراً مذهلة على الفور، من دون الحاجة إلى إجراء أي ضبط وتعديل!
لا تتقيّد بالأسلاك والكبلات وتحرر منها مع النظارات المصراع اللاسلكية والنشطة والتي يمكن إعادة شحنها. انسَ زاوية المشاهدة المقيّدة والمحدودة أثناء تشغيل ألعابك المفضّلة ومشاهدة مقاطع الفيديو.
أعِد ابتكار مجموعتك الخاصة من الألعاب والأفلام ومقاطع الفيديو الثنائية الأبعاد مع برنامج الكمبيوتر الشخصي المتوفر في الحزمة. وشاهد هذه المحتويات تتحوّل إلى عمق ثلاثي الأبعاد مذهل بنقرة ماوس واحدة.
إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
إنه برنامج كمبيوتر شخصي لضبط أداء الشاشة وإعداداتها بدقة. تقدّم Philips للمستخدمين خيارَين لضبط إعدادات الشاشة. فيمكنهم إما التنقل عبر قائمة العرض على الشاشة المتعددة المستويات بواسطة أزرار الشاشة نفسها أم استخدام برنامج SmartControl من Philips لضبط إعدادات الشاشة المتنوعة بطريقة مألوفة.
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
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