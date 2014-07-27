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تلفزيون LED احترافي

32HFL2819D/12
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • قيمة مذهلة بتصميم عصري قيمة مذهلة بتصميم عصري قيمة مذهلة بتصميم عصري
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    تلفزيون LED احترافي

    32HFL2819D/12
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    قيمة مذهلة بتصميم عصري

    ستستمتع بتثبيت فعال عبر نسخ USB وميزات ضيافة مخصصة مثل قفل القائمة وإمكانية التحكم بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والمزوّد بتقنية LED الموفرة لاستهلاك الطاقة. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED احترافي

    قيمة مذهلة بتصميم عصري

    ستستمتع بتثبيت فعال عبر نسخ USB وميزات ضيافة مخصصة مثل قفل القائمة وإمكانية التحكم بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والمزوّد بتقنية LED الموفرة لاستهلاك الطاقة. إكتشف كلّ المميزات

    قيمة مذهلة بتصميم عصري

    ستستمتع بتثبيت فعال عبر نسخ USB وميزات ضيافة مخصصة مثل قفل القائمة وإمكانية التحكم بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والمزوّد بتقنية LED الموفرة لاستهلاك الطاقة. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED احترافي

    قيمة مذهلة بتصميم عصري

    ستستمتع بتثبيت فعال عبر نسخ USB وميزات ضيافة مخصصة مثل قفل القائمة وإمكانية التحكم بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والمزوّد بتقنية LED الموفرة لاستهلاك الطاقة. إكتشف كلّ المميزات

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      • شاشة بحجم 32 بوصة من Studio
      • LED
      • DVB-T/C MPEG 2/4
      نسخ كل الإعدادات عبر USB من أجل تثبيت سريع

      نسخ كل الإعدادات عبر USB من أجل تثبيت سريع

      لإمكانية نسخ كل إعدادات البرمجة وبرمجة القنوات بسهولة من تلفزيون إلى تلفزيون آخر في أقل من دقيقة. وتضمن الميزة التوحيد بين أجهزة التلفزيون وتخفّض بشكل واضح وقت التثبيت وتكاليفه.

      صور LED ساطعة مع استهلاك منخفض للطاقة

      صور LED ساطعة مع استهلاك منخفض للطاقة

      تجمع تقنية إضاءة LED الأكثر تقدمًا في هذا التلفزيون ما بين تصميم صغير ملفت للنظر وجودة مدهشة للصور بالإضافة إلى أدنى مستوى استهلاك للطاقة في هذه الفئة. علاوةً على ذلك، لا تتضمّن تقنية إضاءة LED أي مواد خطيرة. وبالتالي، تسمح لك إضاءة LED الخلفية بالاستمتاع باستهلاك قليل للطاقة وسطوع عالٍ وتباين مذهل وحدة وضوح بالغة وألوان نابضة بالحياة.

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على جانب التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات سهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      صفحة الترحيب على الشاشة

      صفحة الترحيب على الشاشة

      يتم عرض رسالة ترحيب في كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون.

      الحدّ من مستوى الصوت

      تحدد هذه الميزة مسبقًا نطاق مستوى الصوت المسموح لتشغيل التلفزيون، ممّا يمنع عمليات ضبط مستوى الصوت المفرط ويسمح بتجنّب إزعاج الضيوف المجاورين.

      تأمين قائمة التثبيت

      لمنع الوصول إلى إعدادات التثبيت والتكوين بشكل غير مصرح له، ولضمان راحة الضيوف التامة وتجنب تكاليف إعادة البرمجة غير الضرورية.

      استهلاك منخفض للطاقة

      تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.

      لوحة اتصال مضمّنة

      تسمح لوحة الاتصال المضمّنة للضيوف بوصل أجهزتهم الشخصية بالتلفزيون بسهولة تامة من دون الحاجة إلى أي لوحة اتصال خارجية.

      تأمين عناصر التحكم الجانبية

      بتحديد خيار تأمين الوصول إلى عناصر التحكم الجانبية للتلفزيون أو إلغاء تأمينه من قائمة الإعداد، يُمنع الوصول غير المصرح به إلى قائمة التلفزيون ممّا يوفر على مدير الفندق الوقت والجهد اللازمين لإعادة التثبيت.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        81  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        32  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        1366 x‏ 768 بكسل
        زاوية العرض
        176º (أفقي) / 176º (عمودي)
        تحسين الصورة
        • ميزة Digital Crystal Clear
        • معدل الحركة المثالية من 100 هرتز
        خزانة ملونة
        أسود
        السطوع
        300  cd/m²

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        حتى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        • 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • حتى 1920x1080p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        • DVB-C MPEG2/MPEG4
        • DVB-T MPEG2/MPEG4
        نظام التلفزيون
        • PAL
        • SECAM
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • الصوت

        تحسين الصوت
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • صوت محيطي مذهل
        • التحكم في الطنين الثلاثي والجهير
        • صوت واضح

      • مكبرات الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات AV
        1
        عدد USB
        1
        عدد توصيلات HDMI
        1
        عدد كبلات scart‏ (RGB/CVBS)
        1
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت
        توصيلات جانبية
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • CVBS in
        • خرج سماعة الرأس
        • USB 2.0
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • خرج S/PDIF (محوري)
        • PC-In VGA
        • Common Interface Plus (CI+)‎

      • الراحة

        سهولة التجهيز
        • نظام الموالفة التلقائية (ATS)
        • التثبيت التلقائي للقنوات (ACI)
        • تسمية البرامج تلقائياً
        • التخزين التلقائي
        • نسخ إعدادات التلفزيون عبر جهاز USB
        • تأمين قائمة التثبيت
        • الوصول إلى قائمة الأمان
        سهولة الاستخدام
        • جهاز ضبط مستوى الصوت تلقائياً (AVL)
        • العرض على الشاشة
        • لائحة البرامج
        • أزرار تحكم على الجانبين
        • لائحة قنوات تناظرية/رقمية واحدة
        راحة
        • ميزات ضيوف الفندق
        • صفحة الترحيب (‎.png)
        • تشغيل القناة
        • الحدّ من مستوى الصوت
        • مؤقت السكون
        وضع السجن
        لمنع Txt،‏ وMHEG،‏ وUSB،‏ وEPG،‏ والترجمة
        تلتيكست
        نص ذكي من 1000 صفحة
        دليل البرامج الإلكتروني
        • دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        • EPG الحالي والتالي
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • 4.3
        • 14:9
        • 14:9 التكبير/التصغير
        • 16:9
        • تلقائي
        • الترجمة
        • السينما
        جهاز تحكم عن بعد
        22AV1407A/12
        برنامج ثابت قابل للترقية
        برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB

      • Healthcare

        التحكم
        جهاز التحكم عن بعد المتعدد (4x)
        الراحة
        خرج سماعة الرأس

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        توصيلات الوسائط المتعددة
        USB
        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • الحاويات: AVI وMKV
        • WMV9/VC1
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • MP3
        • M4A
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        41  واط
        فئة ملصق الطاقة
        A
        استهلاك الطاقة السنوي
        59  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • وضع Eco
        • كتم صوت الصورة (للراديو)

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        735  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        445  ملليمترًا
        تعيين العمق
        77/97  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        735  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        476  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        185  ملليمترًا
        وزن المنتج
        5.9  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        200 x ‏100 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        الملحقات الاختيارية
        إعداد جهاز التحكم عن بعد 22AV8573/00

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • سلك الطاقة
      • حامل التثبيت على الطاولة قابل للإمالة
      • كتيّب الضمان

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