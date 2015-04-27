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  • وظائف مذهلة للمرضى وظائف مذهلة للمرضى وظائف مذهلة للمرضى

    تلفزيون LED احترافي

    32HFL3010W/12

    التصنيف الإجمالي / 5
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    وظائف مذهلة للمرضى

    بفضل تلفزيون LED هذا الموفر لاستهلاك الطاقة، ستستمتع بفوائد التلفزيون المستخدم في قطاع الرعاية الصحية المخصصة. اسمح للمرضى بشراء محتوى متميز، وبلّغهم المعلومات التي تريدها عبر صفحات المعلومات واستخدم أحدث تقنية للتحكم عن بعد لعملية تثبيت وتحكم سهلة

    إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED احترافي

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    وظائف مذهلة للمرضى

    مع صفحات معلومات ذكية

    • شاشة بحجم 32 بوصة من Heartline
    • LED
    • DVB-T2/T/C
    توافق MyChoice للدخل المتكرر

    توافق MyChoice للدخل المتكرر

    توفر ميزة MyChoice طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتقديم قنوات تلفزيونية عالية الجودة للضيوف. في الوقت نفسه، توفر هذه الميزة مصدر دخل جديد إضافي يسمح لك بتغطية الاستثمار الأولي في التلفزيون.

    SmartInstall لتثبيت وصيانة عن بُعد بمنتهى السهولة

    SmartInstall لتثبيت وصيانة عن بُعد بمنتهى السهولة

    تسّهل ميزة SmartInstall عملية تثبيت التلفزيون وصيانته بدون جهد يُذكر. بفضل أداة ويب سهلة الاستخدام، يمكنك الآن تكوين أجهزة التلفزيون وتثبيتها عن بُعد من دون الحاجة إلى زيارة كل غرفة بغرفتها! يوفر ذلك الوقت ويضمن عدم تعرّض الضيوف إلى أي ازعاج. سواء كنت تريد تحديث صفحات معلومات الفندق أو تثبيت قنوات جديدة، يمكن لـ SmartInstall القيام بذلك.

    SmartInfo لصفحات معلومات الرعاية الصحية التفاعلية المميزة

    SmartInfo لصفحات معلومات الرعاية الصحية التفاعلية المميزة

    تسمح لك ميزة SmartInfo بتوفير معلومات للمرضى حول المستشفى أو الرعاية الصحية بكل سهولة. يستطيع المرضى الوصول إلى صفحة ويب التفاعلية الخاصة بالمستشفى حتى عندما لا يكون التلفزيون متصلاً بإنترانت أو إنترنت. يمكنك تغيير المعلومات بصورة منتظمة وإبقاء المرضى على اطلاع بآخر المعلومات والمستجدات.

    Serial Xpress Protocol Easy للأنظمة التفاعلية

    Serial Xpress Protocol Easy للأنظمة التفاعلية

    بفضل Serial Xpress Protocol Easy، يمكن وصل التلفزيون بأجهزة فك التشفير وأجهزة الاستقبال الخارجية الخاصة بمعظم موفري الأنظمة التفاعلية.

    تلفزيون LED للاستمتاع بصور مع تباين مذهل

    مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وخطوط رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.

    مع جهاز تحكم عن بعد باللون الأبيض مصمم خصيصًا للاستخدام في مجال الرعاية الصحية

    يأتي هذا التلفزيون مع جهاز تحكم عن بعد عصري وباللون الأبيض مصمم خصيصًا للاستخدام في مجال الرعاية الصحية. يسمح سطح الجهة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد المتين والمالس بتنظيفه وتعقيمه بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر ميزتا التحقق من انخفاض شحن البطارية والحماية من سرقة البطارية اللتين يمكنهما المساهمة في الحصول على عمليات فعالة في المستشفيات.

    أوضاع الفندق ومراكز الرعاية الصحية والسجن الكاملة

    كل الميزات المطلوبة للاستخدام المهني، في البيئات التي تتطلب ميزات أكثر من تلك المطلوبة في غرفة المعيشة. بدءًا من ميزة قفل مستوى الصوت والقائمة ووصولاً إلى اختبار المواد بشكل أكثر صرامة، والتوفير في استهلاك الطاقة وعناصر التحكم بمكافحة السرقة وميزات مخصصة لبيئات الراعية الصحية والسجن، للسماح بالاستخدام في الأسواق المتخصصة.

    يساعد استخدام أجهزة تحكم عن بُعد متعددة على تفادي حدوث تشويش مع أجهزة التلفزيون الأخرى

    تضمن ميزة أجهزة التحكم عن بُعد المتعددة أن يعمل كل جهاز تحكم عن بُعد مع تلفزيون واحد فقط. بالتالي، من الممكن تواجد 14 جهاز تلفزيون في غرفة واحدة من دون أن يشوش أي جهاز تحكم عن بُعد على الآخر.

    التوافق مع إجراء اتصال بالممرضة/الممرض محسّن من أجل قطاع الرعاية الصحية

    يجعل التوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض من أجهزة تلفزيون Philips الخاصة بالرعاية الصحية أداة متكاملة توفر ليس فقط خيارات ترفيه للمستخدم/المريض بل أيضًا وصولاً ملائمًا إلى المساعدة في الحالات الصحية الطارئة.

    توصيلة سماعة رأس إضافية للاستماع الشخصي

    يتضمن نظام مكبرات الصوت توصيلة سماعة رأس إضافية. قم بتوصيل سماعة الرأس الخاصة بك للحصول على تجربة استماع شخصية مميزة كلما أردت ذلك.

    منع الاستخدام غير المصرّح بواسطة قفل التحكم بوحدة التحكم

    من خلال تمكين ميزة قفل التحكم بوحدة التحكم أو تعطيلها، يمكن للمسؤول منع الاستخدام غير المصرّح للتلفزيون بواسطة وحدة التحكم، موفّرًا بذلك التكاليف العامة الفندقية.

    تصميم صديق للبيئة وغلاف مقاوم للحرائق

    تعتبر الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من أسلوب عمل شركة Philips. فقد تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips وفقاً لمبادئ EcoDesign الهادفة إلى الحدّ من الآثار السلبية على البيئة من خلال تخفيض استهلاك الطاقة وتجنب استخدام المواد الخطرة والتقليل من وزن الجهاز وتوفير حزمة أكثر فعالية وإمكانية أفضل لإعادة تدوير المنتج. هذا وقد تم تزويد أجهزة تلفزيون Philips أيضاً بغلاف خاص مصنوع من مواد مقاومة للحرائق. وتشير بعض الاختبارات المستقلة التي أجراها قسم خدمات الطوارئ الخاص بمكافحة الحرائق إلى أنّ أجهزة التلفزيون قد تؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة شدة الحرائق المشتعلة بفعل مصادر خارجية، باستثناء أجهزة تلفزيون Philips التي لا تساهم في اشتعال الحرائق.

    استهلاك منخفض للطاقة

    تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      32  بوصة
      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      80  سم
      شاشة العرض
      تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
      دقة اللوحة
      1366 x‏ 768 بكسل
      السطوع
      300  cd/m²
      تحسين الصورة
      • Pixel Plus HD
      • معدل الحركة المثالية من 200 هرتز
      زاوية العرض
      178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تلفزيون رقمي
      DVB-T/T2/C
      تشغيل الفيديو
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      تلفزيون تناظري
      PAL

    • الميزات

      سهولة الاستخدام
      • نمط الصورة
      • نمط الصوت
      • تنسيق الصورة
      خدمات رقمية
      • دليل البرامج الإلكتروني 8d
      • Now&Next
      • MHEG
      • تلتيكست
      • HbbTV
      التحكم المحلي
      وحدة تحكم

    • ميزات الضيافة

      وضع الفندق
      • قفل التحكم بوحدة التحكم
      • قفل القائمة
      • قفل قائمة التثبيت
      • الحدّ من مستوى الصوت
      وضع السجن
      • وضع الأمان العالي
      • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
      المؤقت
      • مؤقت السكون
      • منبّه التنشيط
      • قناة التنشيط
      • أصوات التنشيط
      تشغيل التحكم
      • قناة
      • الميزة
      • تنسيق الصورة
      • مستوى الصوت
      غير قابل للسرقة
      • الحماية من سرقة البطارية
      • قفل Kensington
      التحكم بالطاقة
      • تشغيل تلقائي
      • بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
      العلامة المتوفرة لديك
      • SmartInfo
      • شعار الترحيب
      • رسالة الترحيب
      • لوحة معلومات قابلة للتخصيص (HTML)
      الساعة
      • الساعة في وضع الاستعداد
      • زر جهاز التحكم عن بعد يضيء في الظلام
      • الساعة التي تظهر على الشاشة
      • ساعة خارجية اختيارية
      SmartInfo
      • مستعرض HTML5
      • القوالب التفاعلية
      • عرض شرائح الصور
      تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
      • النسخ الأولي الفوري
      • عبر USB/RF
      CMND&Control
      • محرر القنوات بدون اتصال
      • محرر الإعدادات بدون اتصال
      • إدارة عن بعد عبر RF
      • CMND&Create
      التحكم
      • منع التحديث التلقائي للقنوات
      • بروتوكول Serial Xpress
      DRM التفاعلي
      VSecure
      توليد الدخل
      MyChoice
      جهاز تحكم عن بُعد
      • ربطة الكبلات جاهزة
      • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
      • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
      القنوات
      القائمة المدمجة

    • ميزات الرعاية الصحية

      التحكم
      • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
      • متوافق مع التحكم عن بعد في مجال الرعاية الصحية
      • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
      الملاءمة
      • خرج سماعة الرأس
      • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
      السلامة
      • عزل مزدوج مستوى II
      • مؤخر للحريق

    • الوسائط المتعددة

      ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
      • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • الحاويات: AVI وMKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      تنسيقات الموسيقى المعتمدة
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
      تنسيقات الترجمة المعتمدة
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      تنسيقات الصور المعتمدة
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      دقة الفيديو المعتمدة على USB
      ما يصل إلى 1920x1080p@60 هرتز
      توصيلات الوسائط المتعددة
      USB

    • الصوت

      قوة إخراج الصوت
      20 (2x10)  واط
      مكبرات صوت
      • 2.0
      • توجيه الصوت نحو الأسفل
      ميزات الصوت
      • AVL
      • صوت محيطي مذهل
      • جهير ديناميكي
      • Dolby MS10

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
      درجة الحرارة المحيطة
      من 0 إلى 40 درجة مئوية
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,3 واط
      فئة ملصق الطاقة
      A+
      قوة ملصق الطاقة الأوروبي
      25  واط
      ميزات توفير الطاقة
      وضع Eco
      استهلاك الطاقة السنوي
      37  كيلوواط/الساعة

    • الملحقات

      مضمنة
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • بطاريتان AAA
      • كتيّب الضمان
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • سلك الطاقة
      • جهاز التحكم عن بُعد 22AV1109H/12
      اختياري
      • الساعة الخارجية 22AV1120C/00
      • إعداد جهاز التحكم عن بعد 22AV9573A
      • جهاز تحكم عن بعد 22AV1409A/12

    • جهة الاتصال

      فتحة الواجهة المشتركة
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      خرج سماعة الرأس
      مقبس صغير
      USB1
      USB 2.0

    • جزء خلفي مخصص للاتصال

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Component
      YPbPr + ‏cinch يسار/يمين
      إدخال AV
      CVBS تمت مشاركته مع YPbPr
      إدخال الصوت DVI
      مقبس صغير
      تحكم خارجي
      RJ-48
      الهوائي
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      إخراج الصوت الرقمي
      بصري
      إدخال VGA
      D-sub بـ 15 دبوسًا

    • تحسين الاتصال

      RJ48
      • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
      • واجهة Xpress التسلسلية
      EasyLink ‏(HDMI-CEC)
      • التشغيل بكبسة زر واحدة
      • وضع الاستعداد في النظام
      • التحكم بالعبور عن بعد
      • التحكم بصوت النظام
      HDMI
      • ARC (كل المنافذ)
      • DVI (كل المنافذ)
      Scart
      تشغيل scart

    • تصميم

      اللون
      باللون الأبيض

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      727  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      424  ملليمترًا
      تعيين العمق
      64/77  ملليمترًا
      وزن المنتج
      5  كلغ
      تعيين العرض (مع الحامل)
      727  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع (مع الحامل)
      485  ملليمترًا
      تعيين العمق (مع الحامل)
      186  ملليمترًا
      وزن المنتج (مع الحامل)
      5.7  كلغ
      متوافق مع أداة تركيب على الحائط
      • M4
      • 100 x ‏100 مم

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • كتيّب الضمان
    • سلك الطاقة
    • حامل التثبيت على الطاولة
    Badge-D2C

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    • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
    • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
    • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

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