العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- جهاز تحكم عن بُعد
- كتيّب الضمان
- سلك الطاقة
- حامل التثبيت على الطاولة
32HFL5010T/12
اتصال وتحكم
بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والموفر لاستهلاك الطاقة، ستستمتع بكل المنافع للاتصال المتطور والصفحات التعليمية التفاعلية للفندق، بينما تضمن لك ميزة الإدارة والتثبيت عن بعد أدنى تكلفة للملكيةإكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسّهل ميزة SmartInstall عملية تثبيت التلفزيون وصيانته بدون جهد يُذكر. بفضل أداة ويب سهلة الاستخدام، يمكنك الآن تكوين أجهزة التلفزيون وتثبيتها عن بُعد من دون الحاجة إلى زيارة كل غرفة بغرفتها! يوفر ذلك الوقت ويضمن عدم تعرّض الضيوف إلى أي ازعاج. سواء كنت تريد تحديث صفحات معلومات الفندق أو تثبيت قنوات جديدة، يمكن لـ SmartInstall القيام بذلك.
تسمح لك ميزة SmartInfo بتوفير معلومات حول الفنادق أو المدن لضيوفك. ويمكن لضيوفك الوصول إلى صفحة ويب التفاعلية هذه التي توفر معلومات حول الفنادق حتى عندما لا يكون التلفزيون متصلاً بإنترانت أو إنترنت. يمكنك أيضًا تغيير المعلومات بشكل منتظم وبسهولة لإبقاء ضيوفك على اطلاع على أحدث التطورات في الفندق الذي تديره أو تملكه.
امنح ضيوفك حرية الاستمتاع بالمحتويات الخاصة بهم على التلفزيون الكبير لاسلكيًا ومن دون أي إزعاج، بفضل أجهزة التلفزيون التي نقدّمها. كذلك، تمكّننا مقاربة النظام المفتوح التي نعتمدها من تلبية احتياجات مستخدمي iOS وAndroid على حد سواء وتوسيع نطاق توافقية منتجاتنا بشكل مستمر. ومن شأن المشاركة الآمنة التي نعتمدها أن تحمي ضيوفك. أصبح باستطاعتك مشاركة الصور والأفلام والموسيقى والكثير غير ذلك والاستمتاع بها على أجهزة التلفزيون عبر Miracast & DirectShare!
توفر ميزة MyChoice طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتقديم قنوات تلفزيونية عالية الجودة للضيوف. في الوقت نفسه، توفر هذه الميزة مصدر دخل جديد إضافي يسمح لك بتغطية الاستثمار الأولي في التلفزيون.
إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.
تتألف تطبيقات Philips Smart TV من مجموعة متزايدة من خيارات التطبيقات، بدءًا من YouTube وصولاً إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي والمزيد غير ذلك. تم تخصيص الإصدار الخاص للاستخدام في مجال الضيافة وهو يتمتع بميزات إضافية متعددة، مثل الحرص على حذف معلومات الضيوف بأمان بعد الاستخدام وتفادي إلحاق المحتويات غير القانونية الضرر بشركتك.
تسمح لك ميزة App control بمنح ضيوفك التطبيقات التلفزيونية التي يتمنونها. وتمكّنك من إضافة كل التطبيقات وحذفها وتصنيفها بالطريقة التي تريدها. والأفضل من هذا أنه أصبح بإمكانك نسخ هذه الإعدادات إلى أي تلفزيون آخر من دون أن تضطر إلى إعداد التلفزيون الآخر أيضًا! حتى أنه يمكنك إنشاء ملفات تعريف متنوعة على الفور. هل تريد تخصيص تطبيقات الفيديو ذات النطاق الترددي العالي للأجنحة والتطبيقات ذات النطاق الترددي المنخفض للغرف الأخرى؟ ما من مشكلة. ذلك أن ميزة App control تضمن لك ولضيوفك تجربة سلسة.
تكاليف وفوضى أقل. بفضل أجهزة Smart TV الجديدة التي نقدّمها، يمكنك إنشاء نظام الفندق مباشرةً على التلفزيون. من القنوات التفاعلية إلى الفيديو عند الطلب وقوائم الفندق التفاعلية والمعلومات حول الفنادق، بالإضافة إلى أنظمة الطلب عبر إنترنت، كل هذا أصبح ممكنًا من دون مجموعة تشفير خارجية مثبّتة على التلفزيون. وبالإضافة إلى إرسال المحتوى عبر كابلات التلفزيون المحورية، بات بإمكانك أيضًا استخدام شبكة الإنترنت لإرسال القنوات التلفزيونية أو الفيديو عند الطلب مباشرةً إلى التلفزيون. وباستطاعة الشبكة الشريكة لنا ضمان حصولك على البوابة المخصصة التي تريدها.
بفضل ميزة Wi-Fi المضمّنة في Smart TV من Philips، يمكنك الوصول لاسلكيًا إلى عالم واسع من المحتويات.
يمكن توصيل التلفزيون بأجهزة تشفير ومجموعات فك تشفير خارجية من جميع مزودي الأنظمة التفاعلية الكبرى، من خلال Serial Xpress Protocol (SXP).
بفضل ميزة عرض الساعة على الشاشة الجديدة، أصبح بإمكان الضيوف الوصول بسهولة إلى الوقت الحالي. ويتم عرض الساعة على شاشة التلفزيون بمجرد الضغط على أحد الأزرار، ممّا يجمع بين الرؤية المحسّنة واستهلاك أقل للطاقة.
تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.
الصورة/الشاشة
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الميزات
ميزات الضيافة
ميزات الرعاية الصحية
الوسائط المتعددة
الصوت
الطاقة
الملحقات
اتصال لاسلكي
جهة الاتصال
جزء خلفي مخصص للاتصال
تحسين الاتصال
تصميم
الأبعاد
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