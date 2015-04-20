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    تلفزيون LED احترافي

    32HFL5010T/12

    التصنيف الإجمالي / 5
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    اتصال وتحكم

    بفضل هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والموفر لاستهلاك الطاقة، ستستمتع بكل المنافع للاتصال المتطور والصفحات التعليمية التفاعلية للفندق، بينما تضمن لك ميزة الإدارة والتثبيت عن بعد أدنى تكلفة للملكية

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    تلفزيون LED احترافي

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    • MediaSuite بحجم 32 بوصة
    • LED
    • تلفزيون DVB-T2/T/C وIPTV
    SmartInstall لتثبيت وصيانة عن بُعد بمنتهى السهولة

    SmartInstall لتثبيت وصيانة عن بُعد بمنتهى السهولة

    تسّهل ميزة SmartInstall عملية تثبيت التلفزيون وصيانته بدون جهد يُذكر. بفضل أداة ويب سهلة الاستخدام، يمكنك الآن تكوين أجهزة التلفزيون وتثبيتها عن بُعد من دون الحاجة إلى زيارة كل غرفة بغرفتها! يوفر ذلك الوقت ويضمن عدم تعرّض الضيوف إلى أي ازعاج. سواء كنت تريد تحديث صفحات معلومات الفندق أو تثبيت قنوات جديدة، يمكن لـ SmartInstall القيام بذلك.

    SmartInfo لصفحات معلومات الفنادق التفاعلية والمميزة

    SmartInfo لصفحات معلومات الفنادق التفاعلية والمميزة

    تسمح لك ميزة SmartInfo بتوفير معلومات حول الفنادق أو المدن لضيوفك. ويمكن لضيوفك الوصول إلى صفحة ويب التفاعلية هذه التي توفر معلومات حول الفنادق حتى عندما لا يكون التلفزيون متصلاً بإنترانت أو إنترنت. يمكنك أيضًا تغيير المعلومات بشكل منتظم وبسهولة لإبقاء ضيوفك على اطلاع على أحدث التطورات في الفندق الذي تديره أو تملكه.

    Miracast & DirectShare لمشاركة الأفلام والموسيقى على التلفزيون

    Miracast & DirectShare لمشاركة الأفلام والموسيقى على التلفزيون

    امنح ضيوفك حرية الاستمتاع بالمحتويات الخاصة بهم على التلفزيون الكبير لاسلكيًا ومن دون أي إزعاج، بفضل أجهزة التلفزيون التي نقدّمها. كذلك، تمكّننا مقاربة النظام المفتوح التي نعتمدها من تلبية احتياجات مستخدمي iOS وAndroid على حد سواء وتوسيع نطاق توافقية منتجاتنا بشكل مستمر. ومن شأن المشاركة الآمنة التي نعتمدها أن تحمي ضيوفك. أصبح باستطاعتك مشاركة الصور والأفلام والموسيقى والكثير غير ذلك والاستمتاع بها على أجهزة التلفزيون عبر Miracast & DirectShare!

    توافق MyChoice للدخل المتكرر

    توافق MyChoice للدخل المتكرر

    توفر ميزة MyChoice طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتقديم قنوات تلفزيونية عالية الجودة للضيوف. في الوقت نفسه، توفر هذه الميزة مصدر دخل جديد إضافي يسمح لك بتغطية الاستثمار الأولي في التلفزيون.

    تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

    إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.

    تطبيقات Smart TV مع الكثير من الخدمات الفندقية المخصصة

    تتألف تطبيقات Philips Smart TV من مجموعة متزايدة من خيارات التطبيقات، بدءًا من YouTube وصولاً إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي والمزيد غير ذلك. تم تخصيص الإصدار الخاص للاستخدام في مجال الضيافة وهو يتمتع بميزات إضافية متعددة، مثل الحرص على حذف معلومات الضيوف بأمان بعد الاستخدام وتفادي إلحاق المحتويات غير القانونية الضرر بشركتك.

    AppControl لإضافة التطبيقات وتصنيفها وحذفها مع بذل الحدّ الأدنى من الجهد

    تسمح لك ميزة App control بمنح ضيوفك التطبيقات التلفزيونية التي يتمنونها. وتمكّنك من إضافة كل التطبيقات وحذفها وتصنيفها بالطريقة التي تريدها. والأفضل من هذا أنه أصبح بإمكانك نسخ هذه الإعدادات إلى أي تلفزيون آخر من دون أن تضطر إلى إعداد التلفزيون الآخر أيضًا! حتى أنه يمكنك إنشاء ملفات تعريف متنوعة على الفور. هل تريد تخصيص تطبيقات الفيديو ذات النطاق الترددي العالي للأجنحة والتطبيقات ذات النطاق الترددي المنخفض للغرف الأخرى؟ ما من مشكلة. ذلك أن ميزة App control تضمن لك ولضيوفك تجربة سلسة.

    نظام IPTV مضمّن لأعلى مستوى من التفاعل المخصص

    تكاليف وفوضى أقل. بفضل أجهزة Smart TV الجديدة التي نقدّمها، يمكنك إنشاء نظام الفندق مباشرةً على التلفزيون. من القنوات التفاعلية إلى الفيديو عند الطلب وقوائم الفندق التفاعلية والمعلومات حول الفنادق، بالإضافة إلى أنظمة الطلب عبر إنترنت، كل هذا أصبح ممكنًا من دون مجموعة تشفير خارجية مثبّتة على التلفزيون. وبالإضافة إلى إرسال المحتوى عبر كابلات التلفزيون المحورية، بات بإمكانك أيضًا استخدام شبكة الإنترنت لإرسال القنوات التلفزيونية أو الفيديو عند الطلب مباشرةً إلى التلفزيون. وباستطاعة الشبكة الشريكة لنا ضمان حصولك على البوابة المخصصة التي تريدها.

    ميزة Wi-Fi مضمنة لاستخدام التلفزيون الذكي لاسلكيًا

    بفضل ميزة Wi-Fi المضمّنة في Smart TV من Philips، يمكنك الوصول لاسلكيًا إلى عالم واسع من المحتويات.

    Serial Xpress Protocol للأنظمة التفاعلية

    يمكن توصيل التلفزيون بأجهزة تشفير ومجموعات فك تشفير خارجية من جميع مزودي الأنظمة التفاعلية الكبرى، من خلال Serial Xpress Protocol ‏(SXP).

    عرض الساعة على الشاشة لملاءمة قصوى يستفيد منها الضيوف

    بفضل ميزة عرض الساعة على الشاشة الجديدة، أصبح بإمكان الضيوف الوصول بسهولة إلى الوقت الحالي. ويتم عرض الساعة على شاشة التلفزيون بمجرد الضغط على أحد الأزرار، ممّا يجمع بين الرؤية المحسّنة واستهلاك أقل للطاقة.

    استهلاك منخفض للطاقة

    تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      32  بوصة
      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      80  سم
      شاشة العرض
      LED فائقة الدقة كليًا
      دقة اللوحة
      1920x1080 بكسل
      السطوع
      350  cd/m²
      تحسين الصورة
      • معدل الحركة المثالية من 200 هرتز
      • Pixel Plus HD
      زاوية العرض
      178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تلفزيون رقمي
      DVB-T/T2/C
      تشغيل الفيديو
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      تلفزيون تناظري
      PAL
      تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
      • البث المتعدد
      • الإرسال الموحّد

    • الميزات

      سهولة الاستخدام
      • نمط الصورة
      • نمط الصوت
      خدمات رقمية
      • دليل البرامج الإلكتروني 8d
      • Now&Next
      • MHEG
      • تلتيكست
      • HbbTV
      التحكم المحلي
      وحدة تحكم

    • ميزات الضيافة

      وضع الفندق
      • قفل التحكم بوحدة التحكم
      • قفل القائمة
      • قفل قائمة التثبيت
      • الحدّ من مستوى الصوت
      وضع السجن
      • وضع الأمان العالي
      • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
      المؤقت
      • مؤقت السكون
      • منبّه التنشيط
      • قناة التنشيط
      • أصوات التنشيط
      تشغيل التحكم
      • قناة
      • الميزة
      • تنسيق الصورة
      • مستوى الصوت
      غير قابل للسرقة
      • الحماية من سرقة البطارية
      • قفل Kensington
      التحكم بالطاقة
      • تشغيل تلقائي
      • بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
      • WoLAN
      التطبيقات
      • AppControl
      • تطبيقات مستندة إلى السحابة
      العلامة المتوفرة لديك
      • SmartInfo
      • شعار الترحيب
      • خلفية SmartTV مخصصة
      • رسالة الترحيب
      • لوحة معلومات قابلة للتخصيص (HTML)
      • نظام تلفزيون بروتوكول الإنترنت (IPTV)
      الساعة
      • الساعة في وضع الاستعداد
      • زر جهاز التحكم عن بعد يضيء في الظلام
      • الساعة التي تظهر على الشاشة
      • ساعة خارجية اختيارية
      SmartInfo
      • مستعرض HTML5
      • القوالب التفاعلية
      • عرض شرائح الصور
      تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
      • النسخ الأولي الفوري
      • عبر USB/RF/IP
      CMND&Control
      • محرر القنوات بدون اتصال
      • محرر الإعدادات بدون اتصال
      • حالة التلفزيون في الوقت الحقيقي (IP)
      • إدارة عن بعد عبر IP/RF
      • CMND&Create
      • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
      التحكم
      • منع التحديث التلقائي للقنوات
      • بروتوكول Serial Xpress
      • JSON API للتحكم بالتلفزيون-JAPIT
      DRM التفاعلي
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      توليد الدخل
      • AppRevenue
      • MyChoice
      جهاز تحكم عن بُعد
      • ربطة الكبلات جاهزة
      • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
      • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
      القنوات
      القائمة المدمجة

    • ميزات الرعاية الصحية

      التحكم
      • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
      • متوافق مع التحكم عن بعد في مجال الرعاية الصحية
      • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
      الملاءمة
      • خرج سماعة الرأس
      • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
      السلامة
      • عزل مزدوج مستوى II
      • مؤخر للحريق

    • الوسائط المتعددة

      ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
      • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • الحاويات: AVI وMKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      تنسيقات الموسيقى المعتمدة
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
      تنسيقات الترجمة المعتمدة
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      تنسيقات الصور المعتمدة
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      دقة الفيديو المعتمدة على USB
      ما يصل إلى 1920x1080p@60 هرتز
      توصيلات الوسائط المتعددة
      • USB
      • LAN

    • الصوت

      قوة إخراج الصوت
      20 (2x10)  واط
      خرج مكبر الصوت في الحمام
      1,5 واط أحادي، 8 أوم
      مكبرات صوت
      • 2.0
      • توجيه الصوت نحو الأسفل
      ميزات الصوت
      • AVL
      • صوت محيطي مذهل
      • جهير ديناميكي
      • Dolby MS10

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
      درجة الحرارة المحيطة
      من 0 إلى 40 درجة مئوية
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,3 واط
      فئة ملصق الطاقة
      A+
      قوة ملصق الطاقة الأوروبي
      25  واط
      ميزات توفير الطاقة
      وضع Eco
      استهلاك الطاقة السنوي
      37  كيلوواط/الساعة

    • الملحقات

      مضمنة
      • جهاز تحكم عن بعد 22AV1409A/12
      • حامل سطح الطاولة الدوّار
      • بطاريتان AAA
      • كتيّب الضمان
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • سلك الطاقة
      اختياري
      • الساعة الخارجية 22AV1120C/00
      • التحكم عن بالعد في مجال الرعاية الصحية 22AV1109H/12
      • إعداد جهاز التحكم عن بعد 22AV9573A

    • اتصال لاسلكي

      شبكة محلية لاسلكية
      معايير الشبكة اللاسلكية 802.11b أو 802.11g أو 802.11n
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • جهة الاتصال

      فتحة الواجهة المشتركة
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      خرج سماعة الرأس
      مقبس صغير
      USB1
      USB 2.0

    • جزء خلفي مخصص للاتصال

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      خرج مكبر الصوت في الحمام
      مقبس صغير
      Component
      YPbPr + ‏cinch يسار/يمين
      إدخال AV
      CVBS تمت مشاركته مع YPbPr
      إدخال الصوت DVI
      مقبس صغير
      الطاقة الخارجية
      • 12 فولت/15 واط
      • مقبس صغير
      تحكم خارجي
      RJ-48
      الهوائي
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      إخراج الصوت الرقمي
      بصري
      إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
      RJ-45
      إدخال VGA
      D-sub بـ 15 دبوسًا

    • تحسين الاتصال

      RJ48
      • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
      • واجهة Xpress التسلسلية
      EasyLink ‏(HDMI-CEC)
      • التشغيل بكبسة زر واحدة
      • وضع الاستعداد في النظام
      • التحكم بالعبور عن بعد
      • التحكم بصوت النظام
      LAN
      التنشيط عبر شبكة الاتصال المحلية
      HDMI
      • ARC (كل المنافذ)
      • DVI (كل المنافذ)
      Scart
      تشغيل scart

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      727  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      425  ملليمترًا
      تعيين العمق
      64/77  ملليمترًا
      وزن المنتج
      5  كلغ
      تعيين العرض (مع الحامل)
      727  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع (مع الحامل)
      489  ملليمترًا
      تعيين العمق (مع الحامل)
      179  ملليمترًا
      وزن المنتج (مع الحامل)
      6.3  كلغ
      متوافق مع أداة تركيب على الحائط
      • M4
      • 100 x ‏100 مم

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • كتيّب الضمان
    • سلك الطاقة
    • حامل التثبيت على الطاولة
    Badge-D2C

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    الآراء

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    • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
    • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
    • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

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