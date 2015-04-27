تصميم صديق للبيئة وغلاف مقاوم للحرائق

تعتبر الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من أسلوب عمل شركة Philips. فقد تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips وفقاً لمبادئ EcoDesign الهادفة إلى الحدّ من الآثار السلبية على البيئة من خلال تخفيض استهلاك الطاقة وتجنب استخدام المواد الخطرة والتقليل من وزن الجهاز وتوفير حزمة أكثر فعالية وإمكانية أفضل لإعادة تدوير المنتج. هذا وقد تم تزويد أجهزة تلفزيون Philips أيضاً بغلاف خاص مصنوع من مواد مقاومة للحرائق. وتشير بعض الاختبارات المستقلة التي أجراها قسم خدمات الطوارئ الخاص بمكافحة الحرائق إلى أنّ أجهزة التلفزيون قد تؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة شدة الحرائق المشتعلة بفعل مصادر خارجية، باستثناء أجهزة تلفزيون Philips التي لا تساهم في اشتعال الحرائق.