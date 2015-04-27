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تلفزيون LED احترافي

40HFL3010T/12
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • وظائف مذهلة للضيوف وظائف مذهلة للضيوف وظائف مذهلة للضيوف
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    تلفزيون LED احترافي

    40HFL3010T/12
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    وظائف مذهلة للضيوف

    بفضل تلفزيون LED هذا الموفر لاستهلاك الطاقة، ستستمتع بفوائد التلفزيون المستخدم في مجال الضيافة المخصصة. اسمح للضيوف بشراء محتوى متميز وبلّغهم المعلومات التي تريدها عبر صفحات المعلومات للفندق واستخدم أحدث تقنية للتحكم عن بعد لعملية تثبيت وتحكم سهلة إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED احترافي

    وظائف مذهلة للضيوف

    بفضل تلفزيون LED هذا الموفر لاستهلاك الطاقة، ستستمتع بفوائد التلفزيون المستخدم في مجال الضيافة المخصصة. اسمح للضيوف بشراء محتوى متميز وبلّغهم المعلومات التي تريدها عبر صفحات المعلومات للفندق واستخدم أحدث تقنية للتحكم عن بعد لعملية تثبيت وتحكم سهلة إكتشف كلّ المميزات

    وظائف مذهلة للضيوف

    بفضل تلفزيون LED هذا الموفر لاستهلاك الطاقة، ستستمتع بفوائد التلفزيون المستخدم في مجال الضيافة المخصصة. اسمح للضيوف بشراء محتوى متميز وبلّغهم المعلومات التي تريدها عبر صفحات المعلومات للفندق واستخدم أحدث تقنية للتحكم عن بعد لعملية تثبيت وتحكم سهلة إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED احترافي

    وظائف مذهلة للضيوف

    بفضل تلفزيون LED هذا الموفر لاستهلاك الطاقة، ستستمتع بفوائد التلفزيون المستخدم في مجال الضيافة المخصصة. اسمح للضيوف بشراء محتوى متميز وبلّغهم المعلومات التي تريدها عبر صفحات المعلومات للفندق واستخدم أحدث تقنية للتحكم عن بعد لعملية تثبيت وتحكم سهلة إكتشف كلّ المميزات

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      وظائف مذهلة للضيوف

      مع صفحات معلومات ذكية للفندق

      • EasySuite بحجم 40 بوصة
      • LED
      • DVB-T2/T/C
      توافق MyChoice للدخل المتكرر

      توافق MyChoice للدخل المتكرر

      توفر ميزة MyChoice طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتقديم قنوات تلفزيونية عالية الجودة للضيوف. في الوقت نفسه، توفر هذه الميزة مصدر دخل جديد إضافي يسمح لك بتغطية الاستثمار الأولي في التلفزيون.

      SmartInstall لتثبيت وصيانة عن بُعد بمنتهى السهولة

      SmartInstall لتثبيت وصيانة عن بُعد بمنتهى السهولة

      تسّهل ميزة SmartInstall عملية تثبيت التلفزيون وصيانته بدون جهد يُذكر. بفضل أداة ويب سهلة الاستخدام، يمكنك الآن تكوين أجهزة التلفزيون وتثبيتها عن بُعد من دون الحاجة إلى زيارة كل غرفة بغرفتها! يوفر ذلك الوقت ويضمن عدم تعرّض الضيوف إلى أي ازعاج. سواء كنت تريد تحديث صفحات معلومات الفندق أو تثبيت قنوات جديدة، يمكن لـ SmartInstall القيام بذلك.

      SmartInfo لصفحات معلومات الفنادق التفاعلية والمميزة

      SmartInfo لصفحات معلومات الفنادق التفاعلية والمميزة

      تسمح لك ميزة SmartInfo بتوفير معلومات حول الفنادق أو المدن لضيوفك. ويمكن لضيوفك الوصول إلى صفحة ويب التفاعلية هذه التي توفر معلومات حول الفنادق حتى عندما لا يكون التلفزيون متصلاً بإنترانت أو إنترنت. يمكنك أيضًا تغيير المعلومات بشكل منتظم وبسهولة لإبقاء ضيوفك على اطلاع على أحدث التطورات في الفندق الذي تديره أو تملكه.

      Serial Xpress Protocol Easy للأنظمة التفاعلية

      Serial Xpress Protocol Easy للأنظمة التفاعلية

      بفضل Serial Xpress Protocol Easy، يمكن وصل التلفزيون بأجهزة فك التشفير وأجهزة الاستقبال الخارجية الخاصة بمعظم موفري الأنظمة التفاعلية.

      تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

      إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.

      أوضاع الفندق ومراكز الرعاية الصحية والسجن الكاملة

      كل الميزات المطلوبة للاستخدام المهني، في البيئات التي تتطلب ميزات أكثر من تلك المطلوبة في غرفة المعيشة. بدءًا من ميزة قفل مستوى الصوت والقائمة ووصولاً إلى اختبار المواد بشكل أكثر صرامة، والتوفير في استهلاك الطاقة وعناصر التحكم بمكافحة السرقة وميزات مخصصة لبيئات الراعية الصحية والسجن، للسماح بالاستخدام في الأسواق المتخصصة.

      توصيلة سماعة رأس إضافية للاستماع الشخصي

      يتضمن نظام مكبرات الصوت توصيلة سماعة رأس إضافية. قم بتوصيل سماعة الرأس الخاصة بك للحصول على تجربة استماع شخصية مميزة كلما أردت ذلك.

      التوافق مع إجراء اتصال بالممرضة/الممرض محسّن من أجل قطاع الرعاية الصحية

      يجعل التوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض من أجهزة تلفزيون Philips الخاصة بالرعاية الصحية أداة متكاملة توفر ليس فقط خيارات ترفيه للمستخدم/المريض بل أيضًا وصولاً ملائمًا إلى المساعدة في الحالات الصحية الطارئة.

      عرض الساعة على الشاشة لملاءمة قصوى يستفيد منها الضيوف

      بفضل ميزة عرض الساعة على الشاشة الجديدة، أصبح بإمكان الضيوف الوصول بسهولة إلى الوقت الحالي. ويتم عرض الساعة على شاشة التلفزيون بمجرد الضغط على أحد الأزرار، ممّا يجمع بين الرؤية المحسّنة واستهلاك أقل للطاقة.

      تصميم صديق للبيئة وغلاف مقاوم للحرائق

      تعتبر الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من أسلوب عمل شركة Philips. فقد تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips وفقاً لمبادئ EcoDesign الهادفة إلى الحدّ من الآثار السلبية على البيئة من خلال تخفيض استهلاك الطاقة وتجنب استخدام المواد الخطرة والتقليل من وزن الجهاز وتوفير حزمة أكثر فعالية وإمكانية أفضل لإعادة تدوير المنتج. هذا وقد تم تزويد أجهزة تلفزيون Philips أيضاً بغلاف خاص مصنوع من مواد مقاومة للحرائق. وتشير بعض الاختبارات المستقلة التي أجراها قسم خدمات الطوارئ الخاص بمكافحة الحرائق إلى أنّ أجهزة التلفزيون قد تؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة شدة الحرائق المشتعلة بفعل مصادر خارجية، باستثناء أجهزة تلفزيون Philips التي لا تساهم في اشتعال الحرائق.

      منع الاستخدام غير المصرّح بواسطة قفل التحكم بوحدة التحكم

      من خلال تمكين ميزة قفل التحكم بوحدة التحكم أو تعطيلها، يمكن للمسؤول منع الاستخدام غير المصرّح للتلفزيون بواسطة وحدة التحكم، موفّرًا بذلك التكاليف العامة الفندقية.

      استهلاك منخفض للطاقة

      تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        100  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        40  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        السطوع
        280  cd/m²
        زاوية العرض
        176º (أفقي) / 176º (عمودي)
        تحسين الصورة
        • Pixel Plus HD
        • معدل الحركة المثالية من 200 هرتز

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        20 (2x10)  واط
        مكبرات صوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        1,5 واط أحادي، 8 أوم
        ميزات الصوت
        • AVL
        • صوت محيطي مذهل
        • جهير ديناميكي
        • Dolby MS10

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2/C
        تلفزيون تناظري
        PAL
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • جزء خلفي مخصص للاتصال

        هوائي
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        إخراج الصوت الرقمي
        بصري
        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        إدخال VGA
        D-sub بـ 15 دبوسًا
        إدخال AV
        CVBS تمت مشاركته مع YPbPr
        Component
        YPbPr + ‏cinch يسار/يمين
        إدخال الصوت DVI
        مقبس صغير
        تحكم خارجي
        RJ-48
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        مقبس صغير

      • جهة الاتصال

        HDMI2
        HDMI 1.4
        USB1
        USB 2.0
        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.3
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير

      • تحسين الاتصال

        HDMI
        • ARC (كل المنافذ)
        • DVI (كل المنافذ)
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد
        • التحكم بصوت النظام
        Scart
        تشغيل scart
        RJ48
        • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
        • واجهة Xpress التسلسلية

      • الميزات

        خدمات رقمية
        • دليل البرامج الإلكتروني 8d
        • Now&Next
        • MHEG
        • تلتيكست
        • HbbTV
        سهولة الاستعمال
        • نمط الصورة
        • نمط الصوت
        • تنسيق الصورة
        التحكم المحلي
        وحدة تحكم

      • ميزات الضيافة

        وضع الفندق
        • قفل التحكم بوحدة التحكم
        • قفل القائمة
        • قفل قائمة التثبيت
        • الحدّ من مستوى الصوت
        وضع السجن
        • وضع الأمان العالي
        • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
        SmartInfo
        • مستعرض HTML5
        • القوالب التفاعلية
        • عرض شرائح الصور
        CMND&Control
        • محرر القنوات بدون اتصال
        • محرر الإعدادات بدون اتصال
        • إدارة عن بعد عبر RF
        • CMND&Create
        العلامة المتوفرة لديك
        • SmartInfo
        • شعار الترحيب
        • رسالة الترحيب
        • لوحة معلومات قابلة للتخصيص (HTML)
        توليد الدخل
        MyChoice
        تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
        • النسخ الأولي الفوري
        • عبر USB/RF
        موقت
        • مؤقت السكون
        • منبّه التنشيط
        • قناة التنشيط
        • أصوات التنشيط
        الساعة
        • الساعة في وضع الاستعداد
        • زر جهاز التحكم عن بعد يضيء في الظلام
        • الساعة التي تظهر على الشاشة
        • ساعة خارجية اختيارية
        القنوات
        القائمة المدمجة
        DRM التفاعلي
        VSecure
        التحكم
        • منع التحديث التلقائي للقنوات
        • بروتوكول Serial Xpress
        التحكم بالطاقة
        • تشغيل تلقائي
        • بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
        تشغيل التحكم
        • قناة
        • الميزة
        • تنسيق الصورة
        • مستوى الصوت
        جهاز تحكم عن بُعد
        • ربطة الكبلات جاهزة
        • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        غير قابل للسرقة
        • الحماية من سرقة البطارية
        • قفل Kensington

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        • متوافق مع التحكم عن بعد في مجال الرعاية الصحية
        • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
        الراحة
        • خرج سماعة الرأس
        • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
        أمان
        • عزل مزدوج مستوى II
        • مؤخر للحريق

      • الوسائط المتعددة

        توصيلات الوسائط المتعددة
        USB
        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • الحاويات: AVI وMKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        دقة الفيديو المعتمدة على USB
        ما يصل إلى 1920x1080p@60 هرتز

      • الملحقات

        مضمنة
        • جهاز تحكم عن بعد 22AV1409A/12
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • بطاريتان AAA
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        اختياري
        • الساعة الخارجية 22AV1120C/00
        • التحكم عن بالعد في مجال الرعاية الصحية 22AV1109H/12
        • إعداد جهاز التحكم عن بعد 22AV9573A

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        فئة ملصق الطاقة
        A++
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        30  واط
        استهلاك الطاقة السنوي
        44  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        وضع Eco
        درجة الحرارة المحيطة
        من 0 إلى 40 درجة مئوية

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        904  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        512  ملليمترًا
        تعيين العمق
        64/77  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        904  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        577  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        222  ملليمترًا
        وزن المنتج
        7.6  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        9.5  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        • M4
        • 200 x ‏200 مم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • كتيّب الضمان
      • سلك الطاقة
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          الجوائز

          الآراء

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          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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