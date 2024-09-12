هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مواد تغليف معاد تدويرها وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%
تم تصميم شاشة Signage 3650 EcoDesign من Philips باستخدام عمليات تصنيع وميزات مادية ومواد وتغليف وبرامج مدمجة صديقة للبيئة وتوفر كفاءة أفضل في استخدام الطاقة، وقد تم تصميم هذه الشاشة لتعمل باستخدام أقلّ من نصف الطاقة اللازمة لتشغيل نظائرها، في حين أنها تستمر في تقديم الأداء نفسه الذي لا يُضاهى.
معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب
تم تحسين هذه الشاشات المتينة والمشغّلة بواسطة منصة Android 10 SoC لتطبيقات Android الأصلية، ويمكنك تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة أيضًا. تتميز بالمرونة والأمان، وتضمن بقاء مواصفات الشاشة محدّثة لفترة أطول.
اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة
قم بتوصيل المحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل مستعرض HTML5 المضمّن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة Full HD. ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام وحدة CRD22 Wifi الاختيارية أو عبر شبكة LAN للاستمتاع بقوائم التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك.
حائزة تصنيف EPEAT Silver Climate+
تلبي شاشة Signage 3650 EcoDesign من Philips، المعترف بها والمسجلة لدى EPEAT بتصنيف Silver Climate+ Ecolabel، مجموعة المعايير القوية التي وضعتها العلامة البيئية الأولى في العالم للإلكترونيات.
ميزة FailOver. ضمان مواصلة تشغيل المحتوى
تُعد FailOver تقنية ثورية بالغة الأهمية للتطبيقات التجارية المتطلبة، تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل إدخال المصدر أو التطبيق. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.
تفاعل اختياري لمشاركة الشاشة اللاسلكية
شارك الشاشة اللاسلكية باستخدام شبكة Wifi المتوفرة لديك لتوصيل الأجهزة بشكل سريع وآمن، أو استخدم جهاز دونجل HDMI الاختياري للإرسال مباشرة على الشاشة من دون الاتصال بشبكتك المؤمنة.
PPDS Wave ready للإدارة عن بُعد
أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل شاشات Signage 3650 EcoDesign من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. توفير الوقت والطاقة والتأثير البيئي.
Wifi وBluetooth 5.2 عبر الوحدة الاختيارية
يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB أو الذاكرة الداخلية بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.