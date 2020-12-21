العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- سلك طاقة التيار المتناوب
- كبل RS232
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- دليل البدء السريع
تميّز
أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تميّز
أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن. إكتشف كلّ المميزات
تميّز
أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تميّز
أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن. إكتشف كلّ المميزات
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.
يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.
تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android 8 الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.
قم بتوصيل المحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل مستعرض HTML5 المضمّن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة fullHD. ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام WiFi أو بواسطة كبل RJ45 للاستمتاع بقوائم التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
إمكانية الاتصال
الراحة
الأبعاد
شروط التشغيل
الطاقة
الصوت
الملحقات
تطبيقات الوسائط المتعددة
متفرقات
مشغّل داخلي
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