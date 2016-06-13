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  • متّع ضيوفك متّع ضيوفك متّع ضيوفك

    تلفزيون احترافي

    65HFL2859T/12

    التصنيف الإجمالي / 5
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    متّع ضيوفك

    عبّر لضيوفك عن مدى اهتمامك بواسطة هذا التلفزيون الاحترافي الذي يمكن شراؤه بسعر مغرٍ. ستستمع بميزات الضيافة المخصصة مثل صفحة الترحيب مع علامتك التجارية والتثبيت عبر USB وقفل القائمة والتحكم.

    إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون احترافي

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    متّع ضيوفك

    بذوق رفيع

    • Studio، حجم 65 بوصة
    • دقة 4K Ultra HD
    • DVB-T2/T/C HEVC
    رحّب بضيوفك باستخدام صفحة ترحيب قابلة للتخصيص

    رحّب بضيوفك باستخدام صفحة ترحيب قابلة للتخصيص

    تظهر صفحة ترحيب في كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون. يمكن وضع العلامة التجارية على هذه الصفحة وتخصيصها بسهولة في وقت التثبيت من خلال صورة ترحيب بسيطة بتنسيق ‎.png

    نسخ كل الإعدادات عبر USB من أجل تثبيت سريع

    نسخ كل الإعدادات عبر USB من أجل تثبيت سريع

    لإمكانية نسخ كل إعدادات البرمجة وبرمجة القنوات بسهولة من تلفزيون إلى تلفزيون آخر في أقل من دقيقة. وتضمن الميزة التوحيد بين أجهزة التلفزيون وتخفّض بشكل واضح وقت التثبيت وتكاليفه.

    USB لتشغيل وسائط متعددة

    USB لتشغيل وسائط متعددة

    شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

    4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

    شاهد التلفزيون بطريقة لم تختبرها من قبل، بفضل دقة أعلى بأربع مرات من التلفزيون التقليدي بدقة Full HD. توفير دقة 3840 × 2160 بكسل صورًا نقية وتنبض بالحياة، لتكون بمثابة نافذة إلى عالم جديد بالكامل.

    لائحة قنوات مدمجة واحدة للقنوات الرقمية والتناظرية

    لائحة قنوات مضمّنة واحدة للقنوات الرقمية والتناظرية. تسمح هذه الميزة للضيوف بالتنقل عبر القنوات التناظرية والرقمية بسلاسة.

    تحكم متطور بمستوى الصوت لتفادي إزعاج الضيوف

    بفضل ميزة التحكم المتطور بمستوى الصوت، بمكنك تثبيت مستوى صوت التلفزيون عند تشغيله وتحديد بشكل مسبق نطاق مستوى الصوت الذي يمكن تشغيل التلفزيون ضمنه، مما يؤدي إلى تفادي ضبط مستوى الصوت العالي جدًا وإزعاج الضيوف المجاورين.

    منع الاستخدام غير المصرّح به بواسطة قفل التحكم المحلي

    من خلال تمكين ميزة قفل التحكم المحلي أو تعطيلها، يمكن للمسؤول منع الاستخدام غير المصرّح به للتلفزيون من خلال أزرار التحكم، موفّرًا بذلك النفقات العامة الفندقية.

    تأمين قائمة التثبيت

    لمنع الوصول غير المصرّح به إلى إعدادات التثبيت والتكوين، ولضمان راحة الضيوف التامة وتجنب تكاليف إعادة التثبيت غير الضرورية.

    استهلاك منخفض للطاقة

    تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      65  بوصة
      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      164  سم
      شاشة العرض
      دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
      دقة اللوحة
      3840x2160p
      السطوع
      350  cd/m²
      نسبة التباين (نموذجي)
      4000
      زاوية العرض
      178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)

    • دقة الشاشة المعتمدة

      HDMI
      ما يصل إلى 3840x2160p على 60 هرتز
      موالف
      • T2 HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
      • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080p على تردد 60 هرتز
      USB
      • HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
      • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080 على تردد 60 هرتز

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تلفزيون رقمي
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD ‏(ما يصل إلى 2160p60)
      تلفزيون تناظري
      • PAL
      • SECAM

    • الميزات

      سهولة الاستخدام
      • نمط الصورة
      • نمط الصوت
      خدمات رقمية
      • الترجمات
      • تلتيكست
      • MHEG
      • Now&Next
      • دليل البرامج الإلكتروني 8d
      التحكم المحلي
      لوحة المفاتيح (6 مفاتيح)

    • ميزات الضيافة

      وضع الفندق
      • قفل التحكم المحلي
      • قفل القائمة
      • قفل قائمة التثبيت
      • الحدّ من مستوى الصوت (بما في ذلك HP)
      وضع السجن
      • وضع الأمان العالي
      • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
      المؤقت
      • مؤقت السكون
      • منبّه التنشيط
      تشغيل التحكم
      • القناة/المصدر
      • نمط الصورة
      • مستوى الصوت (بما في ذلك HP)
      غير قابل للسرقة
      قفل Kensington
      التحكم بالطاقة
      بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
      العلامة المتوفرة لديك
      شعار الترحيب
      تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
      • من خلال USB
      • النسخ الأولي الفوري
      التحكم
      منع التحديث التلقائي للقنوات
      جهاز تحكم عن بُعد
      • ربطة الكبلات جاهزة
      • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
      القنوات
      • القائمة المدمجة
      • محرر القنوات بدون اتصال

    • ميزات الرعاية الصحية

      التحكم
      أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
      الملاءمة
      خرج سماعة الرأس

    • الوسائط المتعددة

      ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
      • الحاويات: AVI وMKV
      • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • HEVC
      • TS
      تنسيقات الموسيقى المعتمدة
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
      تنسيقات الترجمة المعتمدة
      • SRT
      • SSA SUB
      • ASS
      • SMI
      • TXT
      تنسيقات الصور المعتمدة
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      دقة الفيديو المعتمدة على USB
      ما يصل إلى 1920x1080p على 30 هرتز
      توصيلات الوسائط المتعددة
      USB

    • الصوت

      قوة إخراج الصوت
      16 (2x8)  واط
      مكبرات صوت
      • 2.0
      • توجيه الصوت نحو الأسفل
      ميزات الصوت
      • معدل الترددات
      • التوازن
      • AVL
      • صوت محيطي مذهل
      • جهير ديناميكي
      • Dolby MS10

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
      درجة الحرارة المحيطة
      من 5 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0.3 واط
      فئة ملصق الطاقة
      A+
      قوة ملصق الطاقة الأوروبي
      118  واط
      ميزات توفير الطاقة
      وضع Eco
      استهلاك الطاقة السنوي
      172  كيلوواط/الساعة

    • الملحقات

      مضمنة
      • جهاز تحكم عن بعد 22AV1407A/12
      • بطاريتان AAA
      • حامل من الأطراف
      • كتيّب الضمان
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      اختياري
      إعداد جهاز التحكم عن بعد 22AV9573A

    • اتصال من الجزء السفلي

      HDMI1
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      الهوائي
      IEC-75
      إخراج الصوت الرقمي
      بصري
      إدخال VGA
      D-sub بـ 15 دبوسًا

    • جهة الاتصال

      USB2
      USB 2.0
      فتحة الواجهة المشتركة
      CI+ 1.3
      HDMI2
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      • ARC
      خرج سماعة الرأس
      مقبس صغير

    • جزء خلفي مخصص للاتصال

      Scart
      • CVBS
      • RGB
      • SVHS
      Component
      YPbPr + ‏cinch يسار/يمين
      إدخال AV
      CVBS تمت مشاركته مع YPbPr
      USB1
      USB 2.0

    • تحسين الاتصال

      EasyLink ‏(HDMI-CEC)
      • التشغيل بكبسة زر واحدة
      • وضع الاستعداد في النظام
      • التحكم بالعبور عن بعد

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1460  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      838  ملليمترًا
      تعيين العمق
      50  ملليمترًا
      وزن المنتج
      36.9  كلغ
      تعيين العرض (مع الحامل)
      1460  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع (مع الحامل)
      903  ملليمترًا
      تعيين العمق (مع الحامل)
      345  ملليمترًا
      وزن المنتج (مع الحامل)
      37.5  كلغ
      متوافق مع أداة تركيب على الحائط
      • M6
      • 400 x ‏400 مم

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • حامل التثبيت على الطاولة
    • كتيّب الضمان
    Badge-D2C

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    الآراء

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    • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
    • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
    • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

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