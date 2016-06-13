العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- جهاز تحكم عن بُعد
- حامل التثبيت على الطاولة
- كتيّب الضمان
65HFL2859T/12
متّع ضيوفك
عبّر لضيوفك عن مدى اهتمامك بواسطة هذا التلفزيون الاحترافي الذي يمكن شراؤه بسعر مغرٍ. ستستمع بميزات الضيافة المخصصة مثل صفحة الترحيب مع علامتك التجارية والتثبيت عبر USB وقفل القائمة والتحكم.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تظهر صفحة ترحيب في كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون. يمكن وضع العلامة التجارية على هذه الصفحة وتخصيصها بسهولة في وقت التثبيت من خلال صورة ترحيب بسيطة بتنسيق .png
لإمكانية نسخ كل إعدادات البرمجة وبرمجة القنوات بسهولة من تلفزيون إلى تلفزيون آخر في أقل من دقيقة. وتضمن الميزة التوحيد بين أجهزة التلفزيون وتخفّض بشكل واضح وقت التثبيت وتكاليفه.
شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.
شاهد التلفزيون بطريقة لم تختبرها من قبل، بفضل دقة أعلى بأربع مرات من التلفزيون التقليدي بدقة Full HD. توفير دقة 3840 × 2160 بكسل صورًا نقية وتنبض بالحياة، لتكون بمثابة نافذة إلى عالم جديد بالكامل.
لائحة قنوات مضمّنة واحدة للقنوات الرقمية والتناظرية. تسمح هذه الميزة للضيوف بالتنقل عبر القنوات التناظرية والرقمية بسلاسة.
بفضل ميزة التحكم المتطور بمستوى الصوت، بمكنك تثبيت مستوى صوت التلفزيون عند تشغيله وتحديد بشكل مسبق نطاق مستوى الصوت الذي يمكن تشغيل التلفزيون ضمنه، مما يؤدي إلى تفادي ضبط مستوى الصوت العالي جدًا وإزعاج الضيوف المجاورين.
من خلال تمكين ميزة قفل التحكم المحلي أو تعطيلها، يمكن للمسؤول منع الاستخدام غير المصرّح به للتلفزيون من خلال أزرار التحكم، موفّرًا بذلك النفقات العامة الفندقية.
لمنع الوصول غير المصرّح به إلى إعدادات التثبيت والتكوين، ولضمان راحة الضيوف التامة وتجنب تكاليف إعادة التثبيت غير الضرورية.
تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الميزات
ميزات الضيافة
ميزات الرعاية الصحية
الوسائط المتعددة
الصوت
الطاقة
الملحقات
اتصال من الجزء السفلي
جهة الاتصال
جزء خلفي مخصص للاتصال
تحسين الاتصال
تصميم
الأبعاد
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