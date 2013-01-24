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شاشة Q-Line

75BDL3050Q/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية
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    شاشة Q-Line

    75BDL3050Q/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    شاشة Q-Line

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    شاشة Q-Line

    استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

    استمتع بعرض صور بدقة لا تضاهى وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل شاشة Q-Line. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها. إكتشف كلّ المميزات

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      استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية

      بأداء استثنائي

      • 75 بوصة
      • 4K UHD ‏(3840 x‏ 2160)
      • تقنية Ultra HD
      اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

      اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

      حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.

      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      شاهد شاشات Signage Solutions بطريقة لم تختبرها من قبل، بفضل دقة أعلى بأربع مرات من الشاشات التقليدية بدقة Full HD. تتميّز هذه الشاشة بدقة تبلغ 3840 × 2160 بكسل وبصور نقية وتنبض بالحياة، لتكون بمثابة نافذة إلى عالم جديد بالكامل.

      Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله

      يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.

      CMND: تحكم بشاشاتك

      أمسك بزمام الأمور بفضل النظام الأساسي والقوي لإدارة الشاشات CMND. إذ يمكنك تحديث المحتويات وإدارتها بفضل CMND & Create أو التحكم بإعداداتك بفضل CMND & Control، فلا شيء مستحيل مع CMND.

      إدارة إعدادات شاشات متعددة بفضل CMND & Control

      بات بإمكانك إدارة شاشات متعددة بسهولة تامة من موقع مركزي بفضل CMND & Control. لم يكن التحكم بمجموعة الشاشات يومًا بهذه السهولة، إذ تتوفر إمكانية مراقبة الشاشات في الوقت الحقيقي وتحديثات الإعدادات والبرامج من موقع عن بعد وإمكانية تخصيص شاشات متعددة وتكوينها في الوقت نفسه، مثل حائط الشاشات المتعددة أو شاشات القوائم.

      إنشاء المحتويات وتحديثها بفضل CMND & Create

      يمكنك تصميم محتويات مؤثرة وإنشاؤها بفضل أداة التأليف الفعالة CMND & Create. فهي مزوّدة بواجهة للسحب والإفلات، ونماذج محمّلة مسبقًا وعناصر واجهة مستخدم مضمنة، لإبهار عملائك بمحتويات آسرة. متوفرة في وضع العرض الأفقي والعمودي.

      اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل HTML5

      اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بواسطة مستعرض HTML5 المضمن. صمم محتوى اللافتات الإعلانية عبر الإنترنت واعمد إلى توصيله بشاشة أو بشبكتك بأكملها. ما عليك سوى توصيل الشاشة بكبل إنترنت RJ45 للاتصال بالشبكة وقم بتوصيل الشاشة بعنوان URL المخصص لتصبح جاهزًا لتشغيل المحتويات المستندة إلى السحابة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        74,52  بوصة
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 على 60 هرتز
        السطوع
        410  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1200:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة البكسل
        0,429 x ‏0,429 مم
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • مسح تدريجي
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        • تحسين الألوان
        • ضبط حرارة اللون
        • إزالة التشابك
        • تقليل الفوضى
        • الصورة الذكية
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        189,27  سم
        نظام التشغيل
        Android 5.1
        تقنية اللوحة
        IPS

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 640 ‏× 480،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
        • 480i، ‏30، 60 هرتز
        • 576i،‏ 25، 50 هرتز
        • 480p،‏ 30، 60 هرتز
        • 576p،‏ 25، 50 هرتز
        • 2160p،‏ 30، ‏50، 60 هرتز

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • VGA ‏(D-Sub تناظري)
        • DisplayPort (1,2)‎‏‎
        • HDMI ‏(x4)
        • USB 2.0 (النوع A) ‏(x2)
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        تحكم خارجي
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        • RJ45
        توصيلات أخرى
        • OPS
        • مخرج IR
        • إخراج تيار متناوب
        • تناظري (إدخال D-sub)
        • مخرج صوت تناظري يسار\يمين
        • منفذ الشاشة
        • HDMI
        • بطاقة SD صغيرة
        • إدخال PC Audio
        • كبل RS232 التسلسلي
        • USB 2.0
        • مقبس طاقة USB ‏(5 فولت و2 أمبير)

      • الراحة

        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
        التحكم بلوحة المفاتيح
        قابلة للإقفال
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • LAN ‏(RJ45)
        • RS232
        • بطاقة OPS RS232
        • HDMI (سلك واحد)
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        سهولة التثبيت
        • الإدخال الذكي
        • إخراج تيار متناوب
        • مقابض الحمل
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        الوضعية
        أفقي
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 10‏ × 15
        الذاكرة
        eMMC سعة 8 جيجابايت

      • الأبعاد

        عرض الإطار الخارجي
        12,5 (الجهة العلوية/اليسرى/اليمنى) 16 (الجهة السفلية) مم
        تعيين العرض
        1676,6  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        955  ملليمترًا
        تعيين العمق
        73,8  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        66,01  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        37,60  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        2,91  بوصة
        وزن المنتج
        53,3  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        117,5  رطل
        دعامة التثبيت VESA
        600 x‏ 400 مم، M8

      • شروط التشغيل

        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80 (عند التشغيل)، 10 - 90%(عند التخزين)  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
        الاستهلاك (وضع التشغيل)
        237 واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        الطاقة الذكية

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل RS232
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • سلك HDMI
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
        الملحقات الاختيارية
        حامل التثبيت على الطاولة
        الملحقات المضمّنة
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • غطاء USB وبرغي (عدد 1)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل فيديو USB
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • WMV
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MOV
        • TRP
        • VOB
        • WEBM
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA

      • متفرقات

        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات
        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • التركية
        • اليابانية
        • التشيكية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • النرويجية
        • البرتغالية
        • السويدية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • FCC، الفئة B
        • BSMI
        • CCC
        • EAC
        • EMF
        • EnergyStar 7.0
        • PSB

      • مشغّل داخلي

        حقيبة
        eMMC سعة 8 جيجابايت
        CPU
        رباعي النواة، Full HD
        الذاكرة
        DDR3 سعة 2 جيجابايت

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • سلك HDMI
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
      • الملحقات الاختيارية: حامل التثبيت على الطاولة

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