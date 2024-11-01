تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 20 نقطة لمس
استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة. تتوافق لوحة اللمس مع HID (جهاز بواجهة بشرية)، ما يتيح التشغيل الصحيح لميزة التوصيل والتشغيل.
وضع لوح المعلومات مضمن
شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.
مشاركة الشاشة لاسلكيًا وخيارات متقدّمة للتعاون
اعرض أربعة موجزات على الشاشة الواحدة. تتيح لك مشاركة الشاشة لاسلكيًا توصيل أجهزة متعددة في الوقت نفسه للتبديل السريع بين المحتويات عند الحاجة. استخدم شبكة Wi-Fi الحالية لتوصيل الأجهزة على الفور وبشكل آمن، أو استخدم خيار دونجل التفاعلي مع كبل HDMI الاختياري الخاص بنا للإرسال مباشرةً إلى الشاشة من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكتك الآمنة/المحمية.
Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله
يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
189.3
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
74.5
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
3840 x 2160
دقة البكسل
0,4296 x 0,4296 مم
الدقة المثلى
3840 × 2160 @ 60 هرتز
السطوع
420
cd/m²
ألوان الشاشة
1.07Billon
نسبة التباين (نموذجي)
1200:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
9
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
معالجة السطح
غطاء مانع للتوهج
تقنية اللوحة
IPS
نظام التشغيل
Android 9
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
مقبس حجم 3,5 مم (عدد 2)
إدخال الفيديو
Display Port1.2 (عدد 1)
DVI-I (عدد 1)
USB 2.0 (عدد 2)
USB 3.0 (عدد 2)
USB-C
MHL 2.0 (عدد 4)
إدخال الصوت
مقبس حجم 3,5 مم (عدد 1)
توصيلات أخرى
OPS
بطاقة SD صغيرة
إخراج الفيديو
DisplayPort 1.2 (عدد 1)
DVI - D (عدد 1)
USB 2.0 (عدد 2)
HDMI 2.0 (عدد 2)
تحكم خارجي
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
RJ45
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
الملاءمة
الوضعية
أفقي (18/7)
عمودي (12/7)
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
DisplayPort
RS232
سهولة التثبيت
الإدخال الذكي
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
تسهيلات أخرى
مقابض الحمل
أداء الصورة
تحكم متقدم في الألوان
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 x 20 واط RMS
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
190
واط
الاستهلاك (الحد الأقصى)
380 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
ميزات توفير الطاقة
الطاقة الذكية
فئة ملصق الطاقة
G
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
1600 × 1200، 60 هرتز
1360 × 768، 60 هرتز
1024x768، 60، 70 هرتز
1152 × 864، 60، 70، 75 هرتز
1152 × 900، 66 هرتز
1280 × 720، 60، 70 هرتز
1280 × 768، 60 هرتز، 75 هرتز
1280 × 800، 60، 75 هرتز
1280 x 960، 60 هرتز
1280x1024، 60، 67، 75 هرتز
1366 × 768، 60 هرتز
1400 × 1050،60، 75 هرتز
1440 × 1050، 60 هرتز
1440 × 900، 60، 75 هرتز
1600 x 900، 60 هرتز
1680 × 1050، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
1920 × 1200، 60 هرتز
3840 × 2160، 24، 25، 30، 60 هرتز
640 × 350، 70 هرتز
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
800×600، 56، 60، 72 ، 75 هرتز
832 × 624، 75 هرتز
848 × 480، 60 هرتز
960x720، 75 هرتز
تنسيقات الفيديو
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
480 بكسل، 60 هرتز
4K x 2K
576 بكسل، 50 هرتز
720p، 60 هرتز
الأبعاد
دعامة الإدخال الذكي
100 مم x 100 مم، 6xM4L6
تعيين العرض
1715,50
ملليمترًا
وزن المنتج
53,0
كلغ
تعيين الارتفاع
993,70
ملليمترًا
تعيين العمق
80,8 مم(العمق عند التركيب على الحائط) / 108,7 مم (العمق عند غطاء مكبر الصوت)
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
67,54
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
39.12
بوصة
التثبيت على الحائط
600 (أفقي) x 400 (عمودي) مم، M8
تعيين العمق (بوصة)
3,18 مم(العمق عند التركيب على الحائط) / 4,28 مم (العمق عند غطاء مكبر الصوت)
بوصة