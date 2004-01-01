عزز طاقة المعالجة في Android مع وحدة CRD50 اختيارية

زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).