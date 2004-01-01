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Signage Solutions 75BDL4003H شاشة H-Line

75BDL4003H/00
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    Signage Solutions 75BDL4003H شاشة H-Line

    75BDL4003H/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions 75BDL4003H شاشة H-Line

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions 75BDL4003H شاشة H-Line

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      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

      FailOver. لن تعرض شاشاتك صفحة فارغة على الإطلاق

      تُعد FailOver تقنية ثورية بالغة الأهمية للتطبيقات التجارية المتطلبة، تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.

      عزز طاقة المعالجة في Android مع وحدة CRD50 اختيارية

      زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).

      مصممة للحالات الاستثنائية جدًا

      إدارة حرارية محسنة، وألواح الكريستال السائل عالية Tni وأجهزة الاستشعار الحرارية المضمّنة للتأقلم مع درجات الحرارة المحيطة العالية (ضوء النهار أو غيره) والتي قد تصل 3000 شمعة/م². شاشة عرض مستقطبة متوافق مع النظارات الشمسية المستقطبة لسهولة قراءة في ضوء النهار.

      لافتة خارجية بسطوع عالٍ

      تجذب الشاشات الرقمية ذات السطوع العالي المخصصة للاستخدام الخارجي الانتباه مهما كانت حالة الإضاءة، الأمر الذي يزيد رؤية المتجر ويجذب العملاء. يضمن السطوع المذهل الذي يصل إلى 3000 شمعة/م² رؤية عالية وجودة صورة نقية، حتى في ظروف الإضاءة المحيطة الشديدة.

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