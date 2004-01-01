مصطلحات البحث

    Signage Solutions 86BDL6051C شاشة C-Line

    86BDL6051C/00

    Signage Solutions 86BDL6051C شاشة C-Line

    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

    مشاركة الشاشة لاسلكيًا وخيارات متقدّمة للتعاون

    اعرض أربعة موجزات على الشاشة الواحدة. تتيح لك مشاركة الشاشة لاسلكيًا توصيل أجهزة متعددة في الوقت نفسه للتبديل السريع بين المحتويات عند الحاجة. استخدم شبكة Wi-Fi الحالية لتوصيل الأجهزة على الفور وبشكل آمن، أو استخدم خيار دونجل التفاعلي مع كبل HDMI الاختياري الخاص بنا للإرسال مباشرةً إلى الشاشة من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكتك الآمنة/المحمية.

    تقنية اللمس السعوية HID مع ميزة التوصيل والتشغيل USB

    تمنحك تقنية اللمس السعوية مظهرًا متطورًا بفضل الزجاج من الحافة إلى الحافة مع إطار خارجي بعرض يبلغ 1,5 مم فقط! استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 10 نقاط لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية، وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة.

    وضع لوح المعلومات مضمن

    شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.

    مؤتمرات فيديو سريعة وسهلة

    يمكنك إجراء مكالمات الفيديو الفردية أو الجماعية بسهولة أكبر من أي وقت مضى، بفضل برنامج مؤتمرات الفيديو الجاهز للاستخدام. ما عليك سوى استخدام الكاميرا الخاصة بك أو إضافة حزمة Logitech Meetup الاختيارية للحصول على حل ConferenceCam متكامل.

    تصديق Crestron Connected

    قم بتوصيل شاشة Philips الاحترافية هذه بشبكة Crestron لتحكّم كامل عن بُعد عبر الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب أو الجهاز المحمول. يمكنك تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وجدولة المحتويات وإدارة الإعدادات وتوصيل الأجهزة الخارجية بسهولة. يوفر Crestron Connected®‎ حلاً سريعًا وموثوقًا به وآمنًا على مستوى المؤسسات، للتحكّم بالنظام.

    معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

    تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

