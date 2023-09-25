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  • عناية ناعمة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر عناية ناعمة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر عناية ناعمة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر

    Bodygroom series 3000 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء

    BG3017/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    عناية ناعمة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر

    تم تصميم Series 3000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة. استخدم آلة الحلاقة بتقنية اتباع المنحنيات 2D أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على المشط بطول 3 مم.

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    Bodygroom series 3000 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء

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    عناية ناعمة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر

    تقنية اتباع المنحنيات 2D مع حماية البشرة

    • مشط واحد قابل للتثبيت، 3 مم
    • آلة حلاقة 2D مع نظام اتباع المنحنيات
    • استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة
    الحلاقة بأمان وراحة على بشرتك الحساسة

    الحلاقة بأمان وراحة على بشرتك الحساسة

    يتميز رأس آلة الحلاقة بأطراف مدورة مسجلة ببراءة اختراع ورقائق مضادة للحساسية لحماية بشرتك من الجروح والشقوق في أثناء الحلاقة.

    آلة تشذيب ومشط ثنائيا الاتجاهات لتشذيب بكل اتجاه

    آلة تشذيب ومشط ثنائيا الاتجاهات لتشذيب بكل اتجاه

    قُصّ الشعر الذي ينمو من أي اتجاه باستخدام أداة التشذيب الثنائية الاتجاه والمشط بطول 3 مم. يوصى بالتشذيب المسبق للشعر الأكثر كثافة.

    أداة العناية بالجسم التي يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%

    أداة العناية بالجسم التي يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%

    تتميز آلة العناية بالجسم للاستخدام الجاف والرطب بمقاومتها للماء تمامًا، حتى تتمكن من استخدامها في أثناء الاستحمام أو بعده وتنظيف آلة العناية بالجسم بسهولة. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعر الجاف قبل الاستحمام.

    50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي

    50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي

    بطارية عالية الطاقة وقابلة لإعادة الشحن للاستخدام على الجسم بكامله مع استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة.

    مقبض مريح لمزيد من السيطرة أثناء العناية بالمظهر

    مقبض مريح لمزيد من السيطرة أثناء العناية بالمظهر

    يسهل حمل آلة العناية بالجسم وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكم أثناء تشذيب الشعر.

    تم تصميم آلة العناية بالجسم لتدوم طويلاً من دون الحاجة إلى تزييت

    تم تصميم آلة العناية بالجسم لتدوم طويلاً من دون الحاجة إلى تزييت

    صُممت كل منتجات العناية بالجسم التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      المشط
      مشط للجسم (3 مم)

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      50 دقيقة
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 8 ساعات
      نوع البطارية
      Ni-MH
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      5 واط

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      عنصر الحلاقة
      رأس قصديري مع أداتين للتشذيب المسبق
      راحة البشرة
      • نظام حماية البشرة
      • راحة في المناطق الحساسة
      إعدادات الطول
      إعداد طول واحد مثبّت

    • سهولة الاستخدام

      جاري الشحن
      شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      رطب وجاف
      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      إعدادات طول مؤمَّنة
      نعم
      العملية
      استخدام لاسلكي

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