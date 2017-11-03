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  • عناية كاملة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر عناية كاملة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر عناية كاملة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر

    Bodygroom Series 5000 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء

    BG5020/15

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    عناية كاملة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر

    The Series 5000 is designed to power through hair without compromise on skin comfort, even in hard-to-reach areas like the back. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim with the 3, 5 or 7mm length combs.

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    Bodygroom Series 5000 أذاة تشذيب الفخذين والجسم المقاومة للماء

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    عناية كاملة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر

    تقنية اتباع المنحنيات 2D مع حماية البشرة

    • 3 أمشاط قابلة للتثبيت، 3 و5 و7 مم
    • آلة حلاقة 2D مع نظام اتباع المنحنيات
    • استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة مقابل شحن لساعة واحدة
    • ملحق للوصول إلى الظهر
    عناية لكامل الجسم في منتج واحد

    عناية لكامل الجسم في منتج واحد

    بات الآن بإمكانك تشذيب الشعر من كل مكان في جسدك بكل ثقة باستخدام أداة واحدة فقط. استخدم أداة التشذيب لكامل الجسم المخصصة للرجال من Philips لقص الشعر بثلاثة مستويات طول مختلفة للحصول على نتائج نظيفة ومتساوية في مناطق الظهر والكتفين والصدر والمعدة وتحت الإبطين والذراعين والفخذين والساقين.

    تشذيب المناطق التي يصعب الوصول إليها بفضل ملحق الظهر

    تشذيب المناطق التي يصعب الوصول إليها بفضل ملحق الظهر

    أزل شعر الظهر بشكل مريح. فقد صُمم هذا الملحق خصيصًا لحلاقة الظهر بدون عناء.

    الحلاقة بأمان وراحة على بشرتك الحساسة

    الحلاقة بأمان وراحة على بشرتك الحساسة

    يتميز رأس آلة الحلاقة بأطراف مدورة مسجلة ببراءة اختراع ورقائق مضادة للحساسية لحماية بشرتك من الجروح والشقوق في أثناء الحلاقة.

    اداة تشذيب ثنائية الاتجاه ومشط لتشذيب الشعر في كل الاتجاهات

    اداة تشذيب ثنائية الاتجاه ومشط لتشذيب الشعر في كل الاتجاهات

    يأتي نظام الحلاقة مع 3 أمشاط قابلة للتركيب لتوفير التشذيب بدقة 3 مم و5 مم و7 مم، أو يمكنك استخدامه بدون أي مشط لنتيجة أكثر دقة.

    أداة العناية بالجسم التي يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%

    أداة العناية بالجسم التي يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%

    تتميز آلة العناية بالجسم للاستخدام الجاف والرطب بمقاومتها للماء تمامًا، حتى تتمكن من استخدامها في أثناء الاستحمام أو بعده وتنظيف آلة العناية بالجسم بسهولة. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعر الجاف قبل الاستحمام.

    60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي وشحن سريع لمدة ساعة واحدة

    60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي وشحن سريع لمدة ساعة واحدة

    بطارية عالية الطاقة وقابلة لإعادة الشحن للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة. مع حل الشحن السريع، يمكنك استخدام الجهاز مرة أخرى بعد شحن لمدة ساعة واحدة.

    مقبض مريح لمزيد من السيطرة أثناء العناية بالمظهر

    مقبض مريح لمزيد من السيطرة أثناء العناية بالمظهر

    يسهل حمل آلة العناية بالجسم وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكم أثناء تشذيب الشعر.

    تم تصميم آلة العناية بالجسم لتدوم طويلاً من دون الحاجة إلى تزييت

    تم تصميم آلة العناية بالجسم لتدوم طويلاً من دون الحاجة إلى تزييت

    صُممت كل منتجات العناية بالجسم التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      المشط
      3 أمشاط للجسم (3 و5 و7 مم)
      ملحق المقبض المخصص للظهر
      نعم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة ساعة
      وضع توفير الطاقة
      < 0,3 واط
      وضع إيقاف التشغيل (من دون ملحقات)
      < 0,1 واط

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      عنصر الحلاقة
      رأس قصديري مع أداتين للتشذيب المسبق
      راحة البشرة
      • نظام حماية البشرة
      • راحة في المناطق الحساسة
      إعدادات الطول
      3 إعدادات طول مثبّتة

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      رطب وجاف
      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
      إعدادات طول مؤمَّنة
      نعم
      العملية
      استخدام لاسلكي

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