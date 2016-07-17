توفّر تقنية ThermoBalance حماية نشطة من الحرارة

إن ThermoBalance عبارة عن تقنية مبتكرة من Philips توفر حماية ذكية وفائقة للشعر. يفحص المستشعر سخونة الهواء باستمرار ويعدّل درجة الحرارة وفقًا لذلك، لتجفيف الشعر بطريقة سريعة وصحية. عند تنشيط مستشعر ThermoBalance، يضيء مصباح LED. ستشعرين بالتالي بتغييرات لطيفة ومستمرة في درجة الحرارة، لتفادي تركيز السخونة في مناطق محددة تلحق الضرر بشعرك. استمتعي بحماية نشطة ومستمرة لشعرك وفروة رأسك من الإحماء المفرط.