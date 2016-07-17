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  • حماية نشطة من السخونة لشعر لامع أكثر بنسبة 22%*. حماية نشطة من السخونة لشعر لامع أكثر بنسبة 22%*. حماية نشطة من السخونة لشعر لامع أكثر بنسبة 22%*.

    DryCare Advanced مجفف شعر

    BHD184/00

    حماية نشطة من السخونة لشعر لامع أكثر بنسبة 22%*.

    يوفر التغير المستمر لتدفق الهواء الساخن والبارد إحساسًا منعشًا للشعر وفروة الرأس. وتوفر لك قوة التجفيف التي تبلغ 2200 واط وإعداد TurboBoost السرعة والقوة اللتين تحتاج إليهما للتجفيف والتسريح.

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    DryCare Advanced مجفف شعر

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    حماية نشطة من السخونة لشعر لامع أكثر بنسبة 22%*.

    • مستشعر ThermoBalance
    • الأيونية
    • 2200 واط
    توفّر تقنية ThermoBalance حماية نشطة من الحرارة

    توفّر تقنية ThermoBalance حماية نشطة من الحرارة

    إن ThermoBalance عبارة عن تقنية مبتكرة من Philips توفر حماية ذكية وفائقة للشعر. يفحص المستشعر سخونة الهواء باستمرار ويعدّل درجة الحرارة وفقًا لذلك، لتجفيف الشعر بطريقة سريعة وصحية. عند تنشيط مستشعر ThermoBalance، يضيء مصباح LED. ستشعرين بالتالي بتغييرات لطيفة ومستمرة في درجة الحرارة، لتفادي تركيز السخونة في مناطق محددة تلحق الضرر بشعرك. استمتعي بحماية نشطة ومستمرة لشعرك وفروة رأسك من الإحماء المفرط.

    قوة تجفيف عالية الأداء وسريعة تبلغ 2200 واط

    قوة تجفيف عالية الأداء وسريعة تبلغ 2200 واط

    يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2200 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.

    خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

    خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

    لا بدّ من تجربة إعداد النفحة الباردة الاحترافي، فهو يوفّر الهواء البارد ويُستخدم بعد التسريح لتثبيت التسريحة وإنهائها.

    3 إعدادات للسخونة وإعدادان للسرعة لأعلى مستوى من التحكم

    3 إعدادات للسخونة وإعدادان للسرعة لأعلى مستوى من التحكم

    عيّني إعدادات السخونة والسرعة وتحكّمي بها بسهولة للحصول على التسريحة المثالية. اختاري من بين 3 إعدادات للسخونة وإعدادَين للسرعة لتحكّم كامل وعملية تجفيف وتسريح دقيقة

    مركِّز رفيع لتدفق الهواء لعملية تسريح مثالية

    مركِّز رفيع لتدفق الهواء لعملية تسريح مثالية

    تكثّف فوهة التسريح الرفيعة تدفق الهواء من خلال فتحة بحجم 11 مم، لتسريح دقيق في مناطق معيّنة. وهي رائعة لوضع اللمسات الأخيرة على تسريحة شعرك أو لتثبيتها.

    ناشٍر للهواء بميزة التدليك لزيادة الكثافة وتعزيز التموجات

    ناشٍر للهواء بميزة التدليك لزيادة الكثافة وتعزيز التموجات

    يتميّز ناشِر الهواء غير المتناسق بميزة التدليك وبتصميم غير متناسق على شكل الرأس، مما يسهّل استخدامه. يقوم ناشِر الهواء بتوزيع تدفق الهواء عبر الشعر لتجفيفه بطريقة صحية أكثر ولمنحه كثافة وتقليل التجعيدات. يمكن استخدام الأسنان المطاطية لتدليك فروة الرأس وتحفيزها ولتحسين حيوية الشعر. للحصول على أفضل النتائج، استخدميه بالقرب من منطقة فروة الرأس والجذور، واسمحي لأسنان ناشِر الهواء المدلِّكة بتعزيز التموجات وزيادتها.

    الدفع التوربيني للحصول على تجفيف سريع جداً

    الدفع التوربيني للحصول على تجفيف سريع جداً

    يزيد زر التعزيز بسرعة قصوى تدفق الهواء لتجفيف شعرك بسرعة أكبر.

    ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

    ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

    امنحي شعرك عناية فورية بفضل الترطيب الأيوني. تقوم الأيونات المشحونة سلبيًا بالقضاء على الكهرباء الثابتة وبترطيب شعرك، لزيادة لمعانه وحيويته. أما النتيجة فهي شعر ناعم وخالٍ من التجعيدات ويتألّق بلمعانه.

    حلقة للتخزين السهل والملائم

    حلقة للتخزين السهل والملائم

    يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.

    سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

    سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

    سلك بطول 1,8م.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      220-240  فولت
      الطاقة
      2200  واط
      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      القدرة الكهربائية بالواط
      2200  واط
      التردد
      50-60  هرتز
      المحرّك
      محرّك تيار مستمر

    • الميزات

      طبقة من السيراميك
      لا
      مقبض قابل للطي
      لا
      مخرج هواء
      نعم
      حلقة التعليق
      نعم
      فولتية مزدوجة
      لا
      ترطيب أيوني
      نعم
      عدد الملحقات
      2
      فوهة / مكثّف
      نعم
      حقيبة صغيرة للسفر مضمنة
      لا
      النفحة الباردة
      نعم

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

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    • إعداد ThermoBalance مقارنة بأعلى إعداد من المنتج. تم إجراء الاختبار على شعر الأوروبيين.
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