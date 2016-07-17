BHD184/00
حماية نشطة من السخونة لشعر لامع أكثر بنسبة 22%*.
يوفر التغير المستمر لتدفق الهواء الساخن والبارد إحساسًا منعشًا للشعر وفروة الرأس. وتوفر لك قوة التجفيف التي تبلغ 2200 واط وإعداد TurboBoost السرعة والقوة اللتين تحتاج إليهما للتجفيف والتسريح.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن ThermoBalance عبارة عن تقنية مبتكرة من Philips توفر حماية ذكية وفائقة للشعر. يفحص المستشعر سخونة الهواء باستمرار ويعدّل درجة الحرارة وفقًا لذلك، لتجفيف الشعر بطريقة سريعة وصحية. عند تنشيط مستشعر ThermoBalance، يضيء مصباح LED. ستشعرين بالتالي بتغييرات لطيفة ومستمرة في درجة الحرارة، لتفادي تركيز السخونة في مناطق محددة تلحق الضرر بشعرك. استمتعي بحماية نشطة ومستمرة لشعرك وفروة رأسك من الإحماء المفرط.
يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2200 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.
لا بدّ من تجربة إعداد النفحة الباردة الاحترافي، فهو يوفّر الهواء البارد ويُستخدم بعد التسريح لتثبيت التسريحة وإنهائها.
عيّني إعدادات السخونة والسرعة وتحكّمي بها بسهولة للحصول على التسريحة المثالية. اختاري من بين 3 إعدادات للسخونة وإعدادَين للسرعة لتحكّم كامل وعملية تجفيف وتسريح دقيقة
تكثّف فوهة التسريح الرفيعة تدفق الهواء من خلال فتحة بحجم 11 مم، لتسريح دقيق في مناطق معيّنة. وهي رائعة لوضع اللمسات الأخيرة على تسريحة شعرك أو لتثبيتها.
يتميّز ناشِر الهواء غير المتناسق بميزة التدليك وبتصميم غير متناسق على شكل الرأس، مما يسهّل استخدامه. يقوم ناشِر الهواء بتوزيع تدفق الهواء عبر الشعر لتجفيفه بطريقة صحية أكثر ولمنحه كثافة وتقليل التجعيدات. يمكن استخدام الأسنان المطاطية لتدليك فروة الرأس وتحفيزها ولتحسين حيوية الشعر. للحصول على أفضل النتائج، استخدميه بالقرب من منطقة فروة الرأس والجذور، واسمحي لأسنان ناشِر الهواء المدلِّكة بتعزيز التموجات وزيادتها.
يزيد زر التعزيز بسرعة قصوى تدفق الهواء لتجفيف شعرك بسرعة أكبر.
امنحي شعرك عناية فورية بفضل الترطيب الأيوني. تقوم الأيونات المشحونة سلبيًا بالقضاء على الكهرباء الثابتة وبترطيب شعرك، لزيادة لمعانه وحيويته. أما النتيجة فهي شعر ناعم وخالٍ من التجعيدات ويتألّق بلمعانه.
يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.
سلك بطول 1,8م.
المواصفات الفنية
الميزات
الخدمة
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