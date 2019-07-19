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DryCare

مجفف شعر احترافي

BHD272/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية
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    DryCare مجفف شعر احترافي

    BHD272/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

    يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك احترافي يعمل بالتيار المتردد وبسرعة هواء تصل إلى 130 كم/الساعة*، لنتائج سريعة واحترافية. يتميّز أيضًا بإعداد ThermoProtect لتزويدك بدرجة حرارة مثالية بهدف حماية شعرك من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    DryCare مجفف شعر احترافي

    تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

    يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك احترافي يعمل بالتيار المتردد وبسرعة هواء تصل إلى 130 كم/الساعة*، لنتائج سريعة واحترافية. يتميّز أيضًا بإعداد ThermoProtect لتزويدك بدرجة حرارة مثالية بهدف حماية شعرك من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

    يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك احترافي يعمل بالتيار المتردد وبسرعة هواء تصل إلى 130 كم/الساعة*، لنتائج سريعة واحترافية. يتميّز أيضًا بإعداد ThermoProtect لتزويدك بدرجة حرارة مثالية بهدف حماية شعرك من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    DryCare مجفف شعر احترافي

    تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

    يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك احترافي يعمل بالتيار المتردد وبسرعة هواء تصل إلى 130 كم/الساعة*، لنتائج سريعة واحترافية. يتميّز أيضًا بإعداد ThermoProtect لتزويدك بدرجة حرارة مثالية بهدف حماية شعرك من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

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      تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

      • محرك تيار متردد قوي
      • قوة تجفيف تبلغ 2100 واط
      • سرعة هواء مرتفعة تصل إلى 130 كم/الساعة*
      • عناية أيونية لشعر لامع
      محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

      محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

      يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك تيار متردد عالي الأداء، تم تطويره للمحترفين. وهو يولّد هواء بسرعة تصل إلى 130 كم/الساعة* لنتائج سريعة وفعالة.

      قوة تجفيف سريعة وعالية الأداء تبلغ 2100 واط

      قوة تجفيف سريعة وعالية الأداء تبلغ 2100 واط

      يمنحك مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2100 واط تدفق هواء قويًا. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجربة تجفيف الشعر وتسريحه أسرع وأسهل.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.

      عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

      عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

      تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها، يوفر زر خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) دفقًا شديدًا للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة للتسريحة وضبطها.

      ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

      ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

      يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة المختلفة تحكمًا مثاليًا لتسريح دقيق ومخصص.

      مكثّف هواء ضيّق حجم 9 مم لتدفق هواء مركّز، ولتسريحة رائعة

      مكثّف هواء ضيّق حجم 9 مم لتدفق هواء مركّز، ولتسريحة رائعة

      تقوم فتحة المركّز بحجم 9 مم بتركيز تدفق الهواء، لتسريحة دقيقة في مناطق محددة. إنه الملحق المثالي لتسريح شعرك أثناء تجفيفه.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        2100 W
        طول سلك الطاقة
        1.8 m
        فولتية
        220 V
        مقبض قابل للطي
        لا
        التردد
        50-60 Hz
        القدرة الكهربائية بالواط
        2100 W
        النفحة الباردة
        نعم
        المحرّك
        تيار متردد
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        إعدادات الحرارة/السرعة
        6
        اللون / التشطيبات
        أسود وأخضر لاجون
        سرعة التجفيف
        لغاية 130 كم/الساعة*

      • الملحقات

        فوهة
        9 ملم

      • الوزن والمقاييس

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        وزن الصندوق F
        0,975 كجم
        وزن المنتج (من دون التغليف)
        0,728 كجم

      • تقنيات العناية

        عناية أيونية
        نعم
        إعداد ThermoProtect
        نعم

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          الآراء

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          • تم الاختبار في مختبر Philips في هولندا عام 2018. تم الاختبار من دون الفوهة وباستخدام إعداد السرعة 2 وإعداد الحرارة 2.

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