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  • شعر مالس ولامع مع عناية شعر مالس ولامع مع عناية شعر مالس ولامع مع عناية

    StraightCare Essential جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

    BHS375/00

    شعر مالس ولامع مع عناية

    مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، وإعدادين لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    StraightCare Essential جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

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    شعر مالس ولامع مع عناية

    • تقنية ThermoProtect
    • لوحان مع طبقة من الكيراتين
    • إعدادان لدرجة الحرارة
    تقنية ThermoProtect

    تقنية ThermoProtect

    تقوم تقنية ThermoProtect بتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ على اللوحَين، لتفادي الإحماء المفرط ولحماية شعرك.

    لوحان من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

    لوحان من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

    لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين ينزلقان بسلاسة في شعرك لتسريح سريع وسهل.

    نطاق درجة الحرارة لغاية 220 درجة مئوية

    نطاق درجة الحرارة لغاية 220 درجة مئوية

    نطاق درجة الحرارة لغاية 220 درجة مئوية لضمان الحصول على نتائج تدوم طويلاً مع الحد من احتمال تلف الشعر في الوقت نفسه.

    إعدادان لدرجة الحرارة

    إعدادان لدرجة الحرارة

    إعدادات لدرجة الحرارة. يمكن استخدام درجة الحرارة المنخفضة لوضع اللمسات الأخيرة في اللحظة الأخيرة ولتسريح لطيف. أما درجات الحرارة المرتفعة فتساعدك في الحصول على نتائج تدوم طويلاً.

    لوحان بطول 100 مم لتمليس سريع وسهل

    لوحان بطول 100 مم لتمليس سريع وسهل

    يوفّر اللوحان بطول 100 مم تلامسًا أفضل مع الشعر لمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية بطريقة أسهل ووقت أقل.

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

    يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.

    وظيفة قفل المفاتيح لتخزين آمن وسهل

    وظيفة قفل المفاتيح لتخزين آمن وسهل

    يمكن إقفال اللوحَين معًا لتخزين آمن وسهل.

    جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

    جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

    متوافق مع الجهد بقدرة 110-240 فولت. يمكن استخدامه أينما سافرت حول العالم.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      1.8  أمتار
      فولتية
      110-240  فولت
      وقت الإحماء
      60 ثانية
      حجم لوح التسخين
      28‏X‏100 مم
      نوع التحكّم بالحرارة
      مفتاح
      درجة حرارة التسريح
      180 درجة مئوية / 220 درجة مئوية

    • الميزات

      سلك دوّار
      نعم
      ألواح مادية
      لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      قفل اللوح
      نعم
      مؤشر سهل الاستعمال
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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