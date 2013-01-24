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Lumea Advanced

جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

BRI921/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل* بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل* بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*
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    Lumea Advanced جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    BRI921/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*

    تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    Lumea Advanced جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*

    تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*

    تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

    Lumea Advanced جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*

    تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات

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      بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*

      انخفاض نمو الشعر بنسبة 85% على الأقل في 3 جلسات علاج**

      • للجسم والوجه
      • مع مستشعر لون البشرة
      • 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
      • مع أداة تشذيب صغيرة Satin على شكل قلم
      تقنية IPL المتطورة للاستخدام في المنزل، تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية

      تقنية IPL المتطورة للاستخدام في المنزل، تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية

      يشير مصطلح IPL إلى الضوء النبضي المكثف. يقوم Philips Lumea بتطبيق نبضات الضوء الخفيفة على جذور الشعر، لوضع بصيلات الشعر في "مرحلة الراحة". بالتالي، تنخفض كمية الشعر في جسمك بشكل تدريجي. ويساعد تكرار جلسات العلاج في الحصول على بشرة رائعة وخالية من الشعر وناعمة كالحرير. إن جلسات العلاج لمنع نمو الشعر من جديد آمنة ولطيفة على البشرة، حتى في المناطق الحساسة. تم اختبار Philips Lumea سريريًا وتم تطويره بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية لعلاج سهل وفعال، من راحة منزلك.

      علاج مثبت على أنه آمن وفعّال

      علاج مثبت على أنه آمن وفعّال

      أظهرت دراسات موضوعية انخفاضًا في نمو الشعر بنسبة 85% على الأقل بعد 3 جلسات علاج فقط**. يجب إجراء جلسات العلاج الأربع الأولى كل أسبوعين، وبعدها ستلاحظين النتائج المرجوّة. للحفاظ على هذه النتائج، قومي بإجراء جلسات متابعة كل 4 أسابيع. وبعد 8 جلسات متابعة فقط يمكنك الاستمتاع ببشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*. لتكبير هذه الصورة، الرجاء النقر فوقها في معرض الصور المتوفر في أعلى هذه الصفحة.

      ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

      ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

      تعمل أداة Lumea من Philips بكل فعالية وسهولة وأمان على مجموعة متنوعة من أنواع الشعر والبشرة. فهي تعمل على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود، وعلى لون البشرة التي تتراوح ما بين شديدة البياض إلى البني الداكن. وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المستندة إلى تقنية IPL، لا يمكن استخدام أداة Lumea من Philips لمعالجة الشعر الأبيض/الرمادي أو الأشقر الفاتح أو الأحمر. ويعتبر هذا المنتج غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا. ويعود ذلك إلى التباين العالي المطلوب بين الصباغ في الشعر والصباغ في لون البشرة.

      مستشعر لون البشرة مضمّن

      مستشعر لون البشرة مضمّن

      يطلعك جهاز استشعار لون البشرة المضمّن على لون البشرة التي تتم إزالة الشعر منها في بداية كل جلسة وأحيانًا أثناء الجلسة. إذا تم الكشف عن لون بشرة داكن جدًا لهذا المنتج، فسيتوقّف إصدار النبضات تلقائيًا.

      أمن وفعال حتى على المناطق الحساسة

      أمن وفعال حتى على المناطق الحساسة

      استخدمي الآلة بثقة لإزالة الشعر من الوجه (الشفة العليا والذقن والسوالف) وأجزاء الجسم، بما في ذلك الساقين والإبط ومنطقة البكيني والبطن والذراعين.

      نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع

      نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع

      نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع على مناطق الجسم الأكبر مثل الساقَين.

      ملحق الدقة لأمان إضافي عند الاستخدام على الوجه

      ملحق الدقة لأمان إضافي عند الاستخدام على الوجه

      بفضل فلتر الضوء المضمن، يمكن استخدام الجهاز بشكل آمن لإزالة شعيرات الوجع على الشفة العليا والذقن والخدين وغيرها من المناطق الحساسة.

      تطبيق Lumea مجاني للحصول على مدرّب خاص في متناول يديك

      تطبيق Lumea مجاني للحصول على مدرّب خاص في متناول يديك

      يمكن تنزيل تطبيق Lumea مجانًا وهو يزوّدك بتجربة فريدة ومخصصة لتقنية IPL. يتحوّل التطبيق إلى مدرّبك الشخصي لضمان الاستفادة من جهاز Lumea إلى أقصى حدّ واستخدامه بالطريقة الصحيحة للحصول على نتائج تدوم طويلًا. يساعدك التطبيق على إنشاء جدولٍ مخصصٍ للعلاج بحسب منطقة الجسم، كما يقدّم لك النصائح والإرشادات أثناء كل جلسة علاج. ما عليك سوى تفقّد التطبيق بانتظام للتأكد من أنك علم بأي إشعار أو تذكير.

      إصدار خاص للجمال يتضمّن أداة تشذيب صغيرة Satin على شكل قلم

      إصدار خاص للجمال يتضمّن أداة تشذيب صغيرة Satin على شكل قلم

      يمكن استخدام أداة التشذيب من Philips أثناء التنقل، وهي أداة متميّزة للعناية بالجمال تُسهّل إزالة حتى أرفع شعيرات الوجه بسرعة وسهولة.

      المواصفات التقنية

      • المناطق المتاح استخدام الآلة فيها

        مناطق الجسم
        • البيكيني
        • الإبطان
        • الذراعان
        • الأرجل
        • البطن
        مناطق الوجه
        • الذقن
        • سوالف
        • الشفة العليا

      • ملحقات

        ملحق الجسم (4 سم2)
        للاستخدام أسفل خط الرقبة
        ملحق مخصص للوجه (2 سم2)
        للاستخدام أسفل العينين

      • العناصر المرفقة

        تعليمات الاستخدام
        دليل المستخدم
        حقيبة
        حقيبة صغيرة
        محول
        24 فولت / 1500 ميللي أمبير
        أكسسوار
        قطعة قماش للتنظيف

      • الطاقة

        فولتية
        100-240 فولت
        استخدام سلكي
        نعم

      • السلامة والإعدادات القابلة للضبط

        مرشح مضمّن للأشعة ما فوق البنفسجية
        يحمي بشرتكِ من ضوء الأشعة فوق البنفسجية
        5 إعدادات للطاقة الضوئية
        قابلة للتعديل لتلائم نوع بشرتك
        نظام أمان مضمن
        يمنع الوميض غير المقصود
        مستشعر لون البشرة
        للكشف عن لون بشرتك

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان عالمي لمدة سنتين

      • وقت الاستخدام

        البيكيني
        4 دقائق
        أسفل الرجل
        15 دقيقة
        الإبط
        2,5 دقائق
        مناطق الوجه
        دقيقتان

      • وضع الاستخدام

        التمرير والوميض
        للاستخدام سهل الحركة
        استخدام سلكي / لاسلكي
        سلكي
        وميض
        للاستخدام على المناطق ذات المنحنيات

      • أداة تشذيب على شكل قلم

        الملحقات
        • مشط للحاجبين
        • فرشاة التنظيف
        سهولة الاستعمال
        مقبض صغير
        الطاقة
        بطارية من نوع AAA

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          • نتيجة متوسطة لانخفاض نمو الشعر بنسبة 71% على الساقَين، بعد علاج كامل (12 جلسة)، دراسة موضوعية تم إجراؤها على 48 امرأة في هولندا والنمسا
          • * تم القياس على الساقَين، استفادَت 67% من بين 45 امرأة، بنسبة 85% أو أكثر.