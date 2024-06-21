ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DDL193LAGCG/97
الحياة الذكية
استمتع بأقصى درجات الراحة التي توفّرها لك الميزات البسيطة مثل التحقق بواسطة بصمة الإصبع والتشغيل التلقائي بالكامل والمستشعر بالأشعة تحت الحمراء. واتصل ببوابة إنترنت الأشياء ومنظار الباب الذكي لتطمئن على أمان منزلك بكل سهولة.
الاستخدام البسيط بالدفع والسحب
وظيفة القفل التلقائي
مستشعر داخلي بالأشعة تحت الحمراء للفتح
الاتصال ببوابة إنترنت الأشياء
يستخدم قفل الباب الذكي بالدفع والسحب 9300 من Philips النقر التلقائي بالكامل. من دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي، ستنبثق السقاطة تلقائيًا بعد إغلاق الباب. إذا لم يكن الباب مقفلاً، فسيطلق القفل تنبيهًا لتذكيرك بحالة قفل الباب.
يُعدّ القفل الأسطواني المكوّن الأساسي الذي يتحكم بفتح القفل. ويأتي القفل الأسطواني من المستوى C مزوّدًا بتقنيات متعددة لمكافحة السرقة مع تصميم فريد للسان المسنن ولاقط القفل، ويمكنه بالتالي توفير حماية عالية المستوى ضد الاختراق الفني للقفل.
[فتح]: يؤدي النقر مرتَين فوق الزر لمدة ثانية واحدة إلى فتح قفل الباب، ما يمنع فتح القفل عن غير قصد من قبل الأطفال والحيوانات الأليفة بفعالية. [إغلاق]: يؤدي النقر مرة واحدة فوق الزر إلى قفل الباب. ويؤدي الضغط مطولاً على الزر إلى تمكين السقاطة الداخلية. يمكنك استخدام رمز PIN الرئيسي أو المفتاح الميكانيكي لتعطيل السقاطة الداخلية. ويؤدي الضغط على الزرَين [فتح] و[إغلاق] في الوقت نفسه إلى تمكين وظيفة فتح القفل الحثي أو تعطيلها.
المراجعات
إن منظار الباب الذكي من Philips غير مضمّن، ويجب شراؤه بشكل منفصل.
النطاق الآخر: إذا كان سُمك الباب خارج النطاقات المذكورة أعلاه، فيُرجى الرجوع إلى مراكز رعاية المستهلك المعتمدة للقفل الذكي من Philips أو الوكلاء المعنيين غير المتصلين بالإنترنت.
10 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، قد تختلف المدة الفعلية بناءً على مدى تكرار الاستخدام.