HD9318/20
تلذّذ بالمشروبات الساخنة بسرعة تامة
تتميّز غلاية البلاستك الجديدة من Philips بسعة 1,7 لترات، وبفتحة غطاء تلقائية ومؤشر ضوئي، لفرصة تحضير مشروبك المفضّل بسرعة تامة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تضمن أداة التسخين المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمخفية الغليان السريع والتنظيف السهل.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى الجفاف، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.
ضوء مؤشر أنيق ومضمّن في مفتاح الطاقة، يضيء للإشارة إلى أن الغلاية قيد التشغيل.
تسهل معرفة مستوى المياه بفضل مؤشر مضمن في جانب واحد من الغلاية.
لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه التي يحتاجونها، وبالتالي توفير الطاقة والمياه والمساهمة في بيئة أفضل.
يفتح الغطاء بكبسة زر بسلاسة عند كبس الزر لتفادي التعرض للبخار. وتسهّل الفتحة العريضة عملية التنظيف.
يمكن ملء الغلاية عبر القمع أو عبر فتح غطاء الكبس.
تستقر الغلاية من دون أسلاك على قاعدة تدور 360 درجة لحملها وإعادة تثبيتها في مكانها بسهولة.
يمكن لف السلك تحت القاعدة، ليتناسب طوله مع أي مطبخ ويسهل تخزينه.
يزوّدك الفلتر القابل للفك والغسل المضاد للكلس بمياه نقية لتروي ظمأك بأفضل طريقة.
توفّر وحدة التحكم من Strix، المصممة في المملكة المتحدة، نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع إيقاف تشغيل تلقائي عندما تصبح المياه جاهزة أو عندما يتم رفع الجهاز عن القاعدة.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
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