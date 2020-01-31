مصطلحات البحث

AR
EN
  • تلذّذ بالمشروبات الساخنة بسرعة تامة تلذّذ بالمشروبات الساخنة بسرعة تامة تلذّذ بالمشروبات الساخنة بسرعة تامة

    السلسلة 3000 غلاية - 1,7 لترات، حجم عائلي، باللون الأسود

    HD9318/20

    تلذّذ بالمشروبات الساخنة بسرعة تامة

    تتميّز غلاية البلاستك الجديدة من Philips بسعة 1,7 لترات، وبفتحة غطاء تلقائية ومؤشر ضوئي، لفرصة تحضير مشروبك المفضّل بسرعة تامة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    السلسلة 3000 غلاية - 1,7 لترات، حجم عائلي، باللون الأسود

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل الغلاية
    تسجيل

    اشترك في نشرتنا الإخبارية

    تلذّذ بالمشروبات الساخنة بسرعة تامة

    حجم عائلي بسعة 1,7 لترات، مثالية لكل الأشخاص

    • 1,7 لترات
    • غطاء كبس
    • مؤشر الضوء
    لولب تسخين مستوٍ للغليان السريع

    لولب تسخين مستوٍ للغليان السريع

    تضمن أداة التسخين المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمخفية الغليان السريع والتنظيف السهل.

    نظام أمان متعدد للحماية من الغليان حتى الجفاف

    نظام أمان متعدد للحماية من الغليان حتى الجفاف

    نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى الجفاف، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.

    يشير الضوء الدليلي إلى أن الغلاية قيد التشغيل

    يشير الضوء الدليلي إلى أن الغلاية قيد التشغيل

    ضوء مؤشر أنيق ومضمّن في مفتاح الطاقة، يضيء للإشارة إلى أن الغلاية قيد التشغيل.

    مؤشر مستوى المياه سهل القراءة

    مؤشر مستوى المياه سهل القراءة

    تسهل معرفة مستوى المياه بفضل مؤشر مضمن في جانب واحد من الغلاية.

    مؤشر الكوب الواحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

    مؤشر الكوب الواحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

    لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه التي يحتاجونها، وبالتالي توفير الطاقة والمياه والمساهمة في بيئة أفضل.

    غطاء كبس مع فتحة عريضة للتنظيف

    غطاء كبس مع فتحة عريضة للتنظيف

    يفتح الغطاء بكبسة زر بسلاسة عند كبس الزر لتفادي التعرض للبخار. وتسهّل الفتحة العريضة عملية التنظيف.

    تسهل إعادة التعبئة عبر الغطاء أو القمع

    تسهل إعادة التعبئة عبر الغطاء أو القمع

    يمكن ملء الغلاية عبر القمع أو عبر فتح غطاء الكبس.

    غلاية من دون أسلاك مع قاعدة تدور 360 درجة

    غلاية من دون أسلاك مع قاعدة تدور 360 درجة

    تستقر الغلاية من دون أسلاك على قاعدة تدور 360 درجة لحملها وإعادة تثبيتها في مكانها بسهولة.

    لفاف سلك لضبط وتخزين أكثر سهولة

    لفاف سلك لضبط وتخزين أكثر سهولة

    يمكن لف السلك تحت القاعدة، ليتناسب طوله مع أي مطبخ ويسهل تخزينه.

    فلتر قابل للفك يلتقط جزيئات الترسبات الكلسية

    فلتر قابل للفك يلتقط جزيئات الترسبات الكلسية

    يزوّدك الفلتر القابل للفك والغسل المضاد للكلس بمياه نقية لتروي ظمأك بأفضل طريقة.

    وحدة التحكم من Strix

    توفّر وحدة التحكم من Strix، المصممة في المملكة المتحدة، نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع إيقاف تشغيل تلقائي عندما تصبح المياه جاهزة أو عندما يتم رفع الجهاز عن القاعدة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      سعة خزان المياه
      1,7 لتر
      الكفالة
      سنتان

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1850-2200 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50-‏60 هرتز
      منتج ببطارية
      كلا

    • ميزة السلامة

      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      16 سم
      عرض المنتج
      23,3 سم
      ارتفاع المنتج
      25,3 سم
      وزن المنتج
      900 غ
      طول الحزمة
      19,2 سم
      عرض الحزمة
      22,8 سم
      ارتفاع الحزمة
      25,3 سم
      وزن الحزمة
      315,7

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.