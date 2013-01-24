جفف الشعر وسرّحه بسهولة من الجذور إلى الأطراف
هل تريدين الحصول على تسريحة الشعر المنسدل واللامع باستخدام مجفف الشعر؟ يتميز مجفف الشعر SalonDry ‘n’ Straight بقوة تجفيف أيونية تبلغ 1800 واط، بالإضافة إلى مشط متحرك لمساعدتك في الحصول على تسريحة شعر منسدل مثالية تمامًا. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جفف الشعر وسرّحه بسهولة من الجذور إلى الأطراف
هل تريدين الحصول على تسريحة الشعر المنسدل واللامع باستخدام مجفف الشعر؟ يتميز مجفف الشعر SalonDry ‘n’ Straight بقوة تجفيف أيونية تبلغ 1800 واط، بالإضافة إلى مشط متحرك لمساعدتك في الحصول على تسريحة شعر منسدل مثالية تمامًا. إكتشف كلّ المميزات
جفف الشعر وسرّحه بسهولة من الجذور إلى الأطراف
هل تريدين الحصول على تسريحة الشعر المنسدل واللامع باستخدام مجفف الشعر؟ يتميز مجفف الشعر SalonDry ‘n’ Straight بقوة تجفيف أيونية تبلغ 1800 واط، بالإضافة إلى مشط متحرك لمساعدتك في الحصول على تسريحة شعر منسدل مثالية تمامًا. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جفف الشعر وسرّحه بسهولة من الجذور إلى الأطراف
هل تريدين الحصول على تسريحة الشعر المنسدل واللامع باستخدام مجفف الشعر؟ يتميز مجفف الشعر SalonDry ‘n’ Straight بقوة تجفيف أيونية تبلغ 1800 واط، بالإضافة إلى مشط متحرك لمساعدتك في الحصول على تسريحة شعر منسدل مثالية تمامًا. إكتشف كلّ المميزات
يقدم مجفف الشعر هذا، بقوة 1800 واط، أعلى مستوى من دفق الهواء وقوة التجفيف، فيضمن نتائج رائعة كل يوم.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.
يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.
امنحي شعركِ طاقة فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
يتم توجيه تيار الهواء إلى المشط أثناء انزلاقه عبر الشعر لتحقيق نتائج تمليس رائعة لم يسبق لها مثيل. ويمكن استخدام المشط للتمليس الدقيق أو وضع اللمسات النهائية.
يتكيف المشط المتحرك مع منحنيات فروة الرأس ويسمح لك بتمليس شعرك من الجذور إلى الأطراف.
يمكن فك شبكة مدخل الهواء للتنظيف. فكيها ونظفيها بانتظام لمنع تراكم الأوساخ.
المواصفات التقنية
اللوح
الوزن والأبعاد
صلاحية الخدمة
بيانات لوجيستية