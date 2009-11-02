نتائج مذهلة أينما كنت

لا تغادري منزلك من دون مجفف الشعر هذا. يتميز مجفف الشعر SalonDry Travel بحجمه الصغير الذي يجعله يتّسع في أي حقيبة سفر. كما يتمتع بقابلية الطي وسهولة الاستخدام ويأتي مزودًا بقوة تجفيف تبلغ 1600واط، مما يجعله مرشحاً ليتصدر أي قائمة للأغراض التي تريدين توضيبها للسفر.