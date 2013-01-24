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SalonDry

مجفف الشعر

HP4940/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    SalonDry مجفف الشعر

    HP4940/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    نتائج مذهلة أينما كنت

    لا تغادري منزلك من دون مجفف الشعر هذا. يتميز مجفف الشعر SalonDry Travel بحجمه الصغير الذي يجعله يتّسع في أي حقيبة سفر. كما يتمتع بقابلية الطي وسهولة الاستخدام ويأتي مزودًا بقوة تجفيف تبلغ 1600واط، مما يجعله مرشحاً ليتصدر أي قائمة للأغراض التي تريدين توضيبها للسفر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    SalonDry مجفف الشعر

    نتائج مذهلة أينما كنت

    لا تغادري منزلك من دون مجفف الشعر هذا. يتميز مجفف الشعر SalonDry Travel بحجمه الصغير الذي يجعله يتّسع في أي حقيبة سفر. كما يتمتع بقابلية الطي وسهولة الاستخدام ويأتي مزودًا بقوة تجفيف تبلغ 1600واط، مما يجعله مرشحاً ليتصدر أي قائمة للأغراض التي تريدين توضيبها للسفر. إكتشف كلّ المميزات

    نتائج مذهلة أينما كنت

    لا تغادري منزلك من دون مجفف الشعر هذا. يتميز مجفف الشعر SalonDry Travel بحجمه الصغير الذي يجعله يتّسع في أي حقيبة سفر. كما يتمتع بقابلية الطي وسهولة الاستخدام ويأتي مزودًا بقوة تجفيف تبلغ 1600واط، مما يجعله مرشحاً ليتصدر أي قائمة للأغراض التي تريدين توضيبها للسفر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    SalonDry مجفف الشعر

    نتائج مذهلة أينما كنت

    لا تغادري منزلك من دون مجفف الشعر هذا. يتميز مجفف الشعر SalonDry Travel بحجمه الصغير الذي يجعله يتّسع في أي حقيبة سفر. كما يتمتع بقابلية الطي وسهولة الاستخدام ويأتي مزودًا بقوة تجفيف تبلغ 1600واط، مما يجعله مرشحاً ليتصدر أي قائمة للأغراض التي تريدين توضيبها للسفر. إكتشف كلّ المميزات

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      نتائج مذهلة أينما كنت

      مجفف الشعر SalonDry Travel

      • 1600 واط
      • قابل للطي
      • فولتية عالمية
      • حقيبة صغيرة للسفر
      قوة 1600 واط لتجفيف لطيف

      قوة 1600 واط لتجفيف لطيف

      يعمل هذا المجفف بقوة 1600 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيف لشعر جذاب كل يوم.

      ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

      ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.

      مقبض قابل للطي لسهولة في الحمل

      مقبض قابل للطي لسهولة في الحمل

      يتميز مجفف الشعر هذا بمقبض قابل للطي. والنتيجة مجفف صغير الحجم ومدمج يمكن وضعه بسهولة في أصغر الأماكن، وبذلك يمكنك اصطحابه إلى أي مكان تقريبًا.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.

      فولتية مزدوجة للاستخدام حول العالم

      فولتية مزدوجة للاستخدام حول العالم

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      مع حقيبة صغيرة للسفر

      يأتي مجفف الشعر هذا مزودًا بحقيبة صغيرة للاستخدام أثناء السفر. وصُممت هذه الحقيبة الأنيقة لاحتواء المجفف والملحقات وحمايتها من الضرر.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        1200-1600/1350-1600  واط
        طول سلك الطاقة
        1,8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        مختلف
        فولتية
        110-127/220-240  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        1600  واط
        القدرة الكهربائية بالواط
        الصين: 1350 واط

      • الميزات

        النفحة الباردة
        نعم
        فولتية مزدوجة
        نعم
        مقبض قابل للطي
        نعم
        حلقة التعليق
        نعم

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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