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  • تسريحة صحية بعناية إضافية تسريحة صحية بعناية إضافية تسريحة صحية بعناية إضافية

    Prestige جهاز تمليس الشعر

    HP8361/00

    تسريحة صحية بعناية إضافية

    يزوّدك جهاز تمليس الشعر Prestige من Philips بالعناية القصوى أثناء تسريح شعرك بفضل لوحَي السيراميك مع طبقة من الكيراتين والعناية الأيونية. احصلي على نتائج مثالية ومظهر لامع بفضل لوحَين بميزة الاهتزاز الخفيف.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Prestige جهاز تمليس الشعر

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    تسريحة صحية بعناية إضافية

    • لوحان مع طبقة من الكيراتين
    • ألواح بتقنية الاهتزاز
    • عناية أيونية
    • درجة حرارة احترافية، 230 درجة مئوية
    لوحان من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

    لوحان من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

    لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين ينزلقان بسلاسة على شعرك، لشعر لامع.

    لوحان بميزة الاهتزاز الخفيف لنتائج تسريح مثالية

    لوحان بميزة الاهتزاز الخفيف لنتائج تسريح مثالية

    لوحان بميزة الاهتزاز الخفيف لتوزيع الشعر بشكل متساوٍ ولتحسين نتائج التسريح المثالية لكامل الشعر.

    ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

    ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

    تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

    درجة سخونة عالية واحترافية تصل إلى 230 درجة مئوية، لنتائج مثالية

    درجة سخونة عالية واحترافية تصل إلى 230 درجة مئوية، لنتائج مثالية

    تسمح لك درجة الحرارة العالية والاحترافية بتغيير تسريحة شعرك للحصول على المظهر الذي تريدينه.

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

    يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية.

    إعدادات رقمية تسمح بتعديل درجة الحرارة للحصول على نعومة قصوى

    إعدادات رقمية تسمح بتعديل درجة الحرارة للحصول على نعومة قصوى

    تقدّم لك الشاشة الرقمية التي تحتوي على 12 إعدادًا لدرجة الحرارة تصل إلى 230 درجة مئوية تحكّمًا مطلقًا لضبط درجة الحرارة المناسبة لنوع شعرك وللحصول على نتائج ناعمة.

    إعداد حرارة لطيف لوضع اللمسات الأخيرة

    إعداد حرارة لطيف لوضع اللمسات الأخيرة

    رتّبي تسريحتك خلال اليوم بفضل إعداد الحرارة اللطيف الذي يمنع الإحماء المفرط ويعتني بشعرك ليبقى مظهره صحيًا.

    مؤشر سهل الاستعمال

    مؤشر سهل الاستعمال

    يضيء هذا المؤشر عندما يصل مسرّح الشعر إلى درجة الحرارة المناسبة بحيث يمكنكِ أن تحددي فورًا الموعد الذي تكونين فيه جاهزة لتصفيف شعركِ.

    وظيفة قفل المفاتيح لتخزين آمن وسهل

    وظيفة قفل المفاتيح لتخزين آمن وسهل

    يمكن إقفال اللوحَين معًا لتخزين آمن وسهل.

    سلك بطول 2,5 م

    سلك بطول 2,5 م

    يتميّز السلك الاحترافي بطول 2,5 م، لتعزيز سهولة الاستخدام في أي مكان.

    يتضمن: حقيبة صغيرة مقاومة للحرارة

    يتضمن: حقيبة صغيرة مقاومة للحرارة

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    المواصفات التقنية

    • نوع الشعر

      النتيجة النهائية
      مستقيم
      طول الشعر
      • طويلة
      • متوسط
      • قصير
      سماكة الشعر
      • سميك
      • رفيع

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      2.5  أمتار
      وقت الإحماء
      30 ثانية
      درجة الحرارة القصوى
      230  درجة مئوية

    • الميزات

      طبقة من السيراميك
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      بعد 60 دقيقة
      مؤشر جاهز للاستعمال
      نعم
      سلك دوّار
      نعم
      ألواح مادية
      لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • تقنيات العناية

      عناية أيونية
      نعم

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