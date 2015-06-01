HP8361/00
تسريحة صحية بعناية إضافية
يزوّدك جهاز تمليس الشعر Prestige من Philips بالعناية القصوى أثناء تسريح شعرك بفضل لوحَي السيراميك مع طبقة من الكيراتين والعناية الأيونية. احصلي على نتائج مثالية ومظهر لامع بفضل لوحَين بميزة الاهتزاز الخفيف.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين ينزلقان بسلاسة على شعرك، لشعر لامع.
لوحان بميزة الاهتزاز الخفيف لتوزيع الشعر بشكل متساوٍ ولتحسين نتائج التسريح المثالية لكامل الشعر.
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
تسمح لك درجة الحرارة العالية والاحترافية بتغيير تسريحة شعرك للحصول على المظهر الذي تريدينه.
يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية.
تقدّم لك الشاشة الرقمية التي تحتوي على 12 إعدادًا لدرجة الحرارة تصل إلى 230 درجة مئوية تحكّمًا مطلقًا لضبط درجة الحرارة المناسبة لنوع شعرك وللحصول على نتائج ناعمة.
رتّبي تسريحتك خلال اليوم بفضل إعداد الحرارة اللطيف الذي يمنع الإحماء المفرط ويعتني بشعرك ليبقى مظهره صحيًا.
يضيء هذا المؤشر عندما يصل مسرّح الشعر إلى درجة الحرارة المناسبة بحيث يمكنكِ أن تحددي فورًا الموعد الذي تكونين فيه جاهزة لتصفيف شعركِ.
يمكن إقفال اللوحَين معًا لتخزين آمن وسهل.
يتميّز السلك الاحترافي بطول 2,5 م، لتعزيز سهولة الاستخدام في أي مكان.
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نوع الشعر
المواصفات الفنية
الميزات
الخدمة
تقنيات العناية
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