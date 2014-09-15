حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك

تحمي تقنية المستشعر توازن الترطيب في شعرك. فيفحص المستشعر شعرك 30 مرة في الثانية، ويضبط درجة الحرارة وفقًا لذلك، لحماية ترطيبه الطبيعي. الحفاظ على ترطيب الشعر بنسبة تصل إلى 63% (تم القياس بعد تمريرة واحدة في العام 2013).