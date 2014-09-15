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  • حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك

    MoistureProtect جهاز تمليس الشعر

    HP8372/00

    حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك

    تحمي تقنية المستشعر توازن الترطيب في شعرك. فيفحص المستشعر شعرك 30 مرة في الثانية، ويضبط درجة الحرارة وفقًا لذلك، لحماية ترطيبه الطبيعي. الحفاظ على ترطيب الشعر بنسبة تصل إلى 63% (تم القياس بعد تمريرة واحدة في العام 2013).

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    MoistureProtect جهاز تمليس الشعر

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    حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك

    للمعان صحي

    • تقنية MoistureProtect
    • الأيونية
    • ألواح من السيراميك متحركة
    حماية الترطيب المثالية مع جهاز استشعار مبتكر

    حماية الترطيب المثالية مع جهاز استشعار مبتكر

    يفحص المستشعر شعرك 30 مرة في الثانية ويعدّل درجة الحرارة للحفاظ على الترطيب الطبيعي لشعرك.

    يمنع الكهرباء الثابتة للاستمتاع بشعر ناعم وخالٍ من التجعيدات

    يمنع الكهرباء الثابتة للاستمتاع بشعر ناعم وخالٍ من التجعيدات

    تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

    ضغط أقل على الشعر لتخفيض احتمال تلفه

    ضغط أقل على الشعر لتخفيض احتمال تلفه

    تتحرك الألواح من السيراميك لتعديل مستوى الضغط على الشعر. ويمنع هذا الأمر إلحاق الضرر بجذور الشعر كما يقلل احتمال تلفه.

    تحكم مثالي بدرجة السخونة مع جهاز الاستشعار المبتكر

    تحكم مثالي بدرجة السخونة مع جهاز الاستشعار المبتكر

    يعدّل المستشعر بتقنية MoistureProtect درجة حرارة الألواح بحسب احتياجات شعرك لحمايته من التسخين المفرط.

    مسخّن عالي الأداء وأسرع مع عناية أكثر

    مسخّن عالي الأداء وأسرع مع عناية أكثر

    يحافظ جهاز تمليس الشعر على درجة حرارة ثابتة للاستمتاع بنتائج متناسقة. إذ يوفر المسخّن عالي الأداء درجة حرارة ثابتة للعناية أكثر بشعرك ويمكنّك من الحصول على التسريحة التي تريدينها في الوقت نفسه! باتت عملية التسريح أسرع من قبل، إذ إنك تحتاجين إلى تمريرات أقل أثناء التمليس.

    3 إعدادات رقمية لدرجة الحرارة

    3 إعدادات رقمية لدرجة الحرارة

    3 إعدادات لدرجة الحرارة (200 و175 و150 درجة مئوية) تعمل سويًا مع المستشعر لضمان عملية تمليس بدرجات الحرارة المثالية لنوع شعرك.

    وقت سخونة فوري في غضون 15 ثانية

    يضمن المسخّن عالي الأداء وقت تسخين سريع في غضون 15 ثانية فقط.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      نعم

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      2.0  أمتار
      درجة الحرارة القصوى
      200  درجة مئوية
      فولتية
      240-110 فولت
      وقت الإحماء
      15 ثانية
      نوع المسخّن
      مسخّن ذو أداء عالٍ

    • الميزات

      طبقة من السيراميك
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      بعد 60 دقيقة
      سلك دوّار
      نعم
      شاشة مخفية
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • تقنيات العناية

      ألواح من السيراميك متحركة
      نعم
      تقنية MoistureProtect
      نعم
      الأيونية
      نعم

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