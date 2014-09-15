HP8372/00
حافظي على الترطيب الطبيعي لشعرك
تحمي تقنية المستشعر توازن الترطيب في شعرك. فيفحص المستشعر شعرك 30 مرة في الثانية، ويضبط درجة الحرارة وفقًا لذلك، لحماية ترطيبه الطبيعي. الحفاظ على ترطيب الشعر بنسبة تصل إلى 63% (تم القياس بعد تمريرة واحدة في العام 2013).إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يفحص المستشعر شعرك 30 مرة في الثانية ويعدّل درجة الحرارة للحفاظ على الترطيب الطبيعي لشعرك.
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
تتحرك الألواح من السيراميك لتعديل مستوى الضغط على الشعر. ويمنع هذا الأمر إلحاق الضرر بجذور الشعر كما يقلل احتمال تلفه.
يعدّل المستشعر بتقنية MoistureProtect درجة حرارة الألواح بحسب احتياجات شعرك لحمايته من التسخين المفرط.
يحافظ جهاز تمليس الشعر على درجة حرارة ثابتة للاستمتاع بنتائج متناسقة. إذ يوفر المسخّن عالي الأداء درجة حرارة ثابتة للعناية أكثر بشعرك ويمكنّك من الحصول على التسريحة التي تريدينها في الوقت نفسه! باتت عملية التسريح أسرع من قبل، إذ إنك تحتاجين إلى تمريرات أقل أثناء التمليس.
3 إعدادات لدرجة الحرارة (200 و175 و150 درجة مئوية) تعمل سويًا مع المستشعر لضمان عملية تمليس بدرجات الحرارة المثالية لنوع شعرك.
يضمن المسخّن عالي الأداء وقت تسخين سريع في غضون 15 ثانية فقط.
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