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  • تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية

    Advanced مسرّح الشعر بالهواء

    HP8656/03

    تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية

    Air Styler Advanced من Philips للحصول على تسريحات الشعر السهلة كل يوم. يتم توزيع الهواء الساخن عبر الفرشاة، في حين تعزز العناية الأيونية لمعان شعرك بصورة إضافية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Advanced مسرّح الشعر بالهواء

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    تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية

    • 5 ملحقات تسريح
    • توزيع حرارة متساو
    • عناية أيونية
    • نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect
    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

    يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.

    الحد من الحرارة الزائدة عبر تقنية توزيع الحرارة بالتساوي

    إن تقنية توزيع الحرارة بطريقة متساوية تزوّد شعرك بحماية قصوى من الإحماء المفرض، وبالتالي تساعد في الحفاظ عليه صحيًا ولامعًا.

    5 أكسسوارات

    يتميّز جهاز Air Styler هذا بـ 5 ملحقات لابتكار تسريحات مختلفة، بدءًا من الشعر المالس بشكل طبيعي ووصولاً إلى التموجات المحددة والكثافة عند الجذور.

    فُرَش بطبقة من السيراميك لمزيد من العناية

    تشتمل الفُرَش على طبقة من السيراميك لمنع التجفيف الزائد. وتساعد في توزيع الحرارة بشكل أكثر تساويًا وتجنب المناطق الساخنة على الشعر التي تؤدي إلى تعرضه للحرارة الزائدة والتجفيف الزائد.

    ثلاثة إعدادات مرنة للحرارة والسرعة لتحكّم سهل

    يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة للحصول على النتيجة المثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة عملية تسريح دقيقة ومخصصة.

    إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

    يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.

    فرشاة تمليس مسطحة لشعر مالس بمظهر طبيعي

    صُممت فرشاة التمليس على شكل مجداف لمساعدتك في الحصول على شعر مالس بشكل طبيعي بتمريرة واحدة.

    ThermoBrush حجم 38 مم لتموجات وتسريحات سلسة

    تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل الجزء الأسطواني العريض، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.

    فرشاة بشعيرات قابلة للسحب حجم 30 مم لتموجات محددة

    تم تصميم الفرشاة بشعيرات قابلة للحسب حجم 30 مم لعملية تسريح سهلة. قومي بتدوير رأس الفرشاة واسحبيه إلى الخارج للحصول على تموجات محددة.

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.

    مكثف حجم لإضافة مزيد من الحجم عند الجذور

    احصلي على كثافة شعر عند الجذور بفضل ملحق مكثف الحجم المصمم خصيصًا.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فوهة
      لتيار هواء مركز
      فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع
      لتموجات وتجعدات خالية من التشابك
      فرشاة حرارية 38 ملم
      لتموجات وتسريحات سلسة
      فرشاة تمليس مسطحة
      لمظهر أملس طبيعي
      مكثف الحجم
      لزيادة الحجم عند الجذور

    • الطاقة

      الفولتية
      220-240 فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      1000 واط

    • المواصفات الفنية

      عدد إعدادات الحرارة
      3

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      طول السلك
      2 م
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم

    • تقنيات العناية

      ThermoProtect
      نعم
      طبقات من السيراميك للفُرَش
      نعم
      تقنية توزيع الحرارة بالتساوي (EHD)
      نعم
      تقنية أيونية
      نعم

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