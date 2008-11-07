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  • حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة

    رؤوس حلاقة

    HQ4

    حافظ على حلاقة ناعمة

    تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    رؤوس حلاقة

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    حافظ على حلاقة ناعمة

    قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

    • CloseCut
    • 3 رؤوس
    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

    Microgroove لحلاقة أقرب

    Microgroove لحلاقة أقرب

    المواصفات التقنية

    • رؤوس حلاقة

      رؤوس الحلاقة بكل حزمة
      3
      يناسب أنواع المنتجات
      • HQ5812
      • HQ360
      • HS920
      • HQ483
      • HQ4607
      • HQ482
      • HQ5820
      • HQ5601
      • HQ5430
      • HQ4601
      • HQ342
      • HQ262
      • 4853XL
      • 4608X
      • 4606X
      • 4602X
      • HQ406
      • HQ402
      • HS190
      • HQ4870
      • HQ4819
      • HQ4401
      • HQ40
      • HQ468
      • HQ805
      • HQ202
      • HQ36
      • HQ4851
      • HQ4847
      • HQ222
      • HQ30
      • HQ420
      • 5625X
      • HQ443
      • HQ5426
      • HQ382
      • HQ240
      • HQ200
      • 5812XL
      • 4604X
      • 4603X
      • 4414LC
      • 201DB
      • HQ489
      • HQ441
      • HQ132
      • HQ803
      • HQ46
      • HQ42
      • HS990
      • HQ4800
      • HQ4407
      • HQ4810
      • HQ5823
      • HQ4625
      • HQ380
      • HQ340
      • HQ304
      • HQ220
      • HQ20
      • 4865XL
      • 4605X
      • 4417LC
      • HQ806
      • HS930
      • HQ4890
      • HQ4856
      • HQ4807
      • HQ4806
      • HQ486
      • HQ5813
      • HQ282
      • 4885XL
      • HQ4805
      • HQ4865
      • HQ300
      • 4845XL
      • 4817XL
      • HS890
      • HQ4630
      • 4807XL
      • HQ32
      • HQ4885
      • HQ41
      • HQ4411
      • HQ302
      • HQ130
      • HQ4822
      • 4852XL
      • 4816XL
      • HQ444
      • HQ852
      • HQ804
      • HQ4845
      • HQ4821
      • HQ4626
      • HQ4609
      • HQ4608
      • HQ4421
      • HQ362
      • HQ341
      • HQ322
      • HQ4825
      • HQ4445
      • HQ5625
      • HQ5413
      • HQ4866
      • HQ4425
      • HQ3860
      • HQ386
      • HQ384
      • HQ242
      • 4825XL
      • 4413LC
      • HQ460
      • HS775
      • HS 190
      • HQ4405
      • HQ802
      • HQ5817
      • HQ4610
      • HQ4441
      • HQ320
      • HQ284
      • 5426LC
      • HQ481
      • HQ853
      • HQ422
      • HQ404
      • HQ801
      • HQ33
      • HS970
      • HS766
      • HQ4826
      • HQ4830
      • HQ484
      • HQ4846
      • HQ485
      • HQ4850
    Badge-D2C

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